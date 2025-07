Karácsony Gergely szerint a kormány miatt nem tudnak közlekedni a CAF villamosok

„A Kormánnyal folytatott tárgyalások során a BKK és a Főváros világossá tette, hogy akkor teljes a csomag, és akkor tudják megfelelően hasznosítani, illetve a budapestieket szolgálni a villamosok, ha a hozzájuk kapcsolódó hálózati és kocsiszíni infrastruktúrák is elkészülnek, és ezek forrása is biztosított, minderről a BKK kommunikált is” – írta Karácsony Gergely kommentben a Telex cikke alá a Facebookon.

Szerda reggel a lap nyomán mi is beszámoltunk róla, hogy ugyan folyamatosan érkeznek Budapestre az alacsony padlós CAF villamosok – megfelelő infrastruktúra hiányában mind a villamosok tárolása, mind az üzemeltetése problémákba ütközik:

Folyamatosan érkeznek az új villamosok Budapestre, de nem férnek el, és a tárolásuk is komoly nehézségeket okoz Több fejlesztésre is szükség lenne, hogy a fordulatos politikai csatározások után érkező új villamosok valóban használhatók legyenek.

A Telex arról írt, hogy a BKK és a BKV szakemberei több tervet is kidolgoztak a helyzet megoldására. A legdrágább forgatókönyv szerint mintegy 33 milliárd forintra lenne szükség, a legolcsóbb szükségmegoldás 340 millió forintból is elintézhető. Forrás azonban egyelőre egyik verzióra sincs.

A cikkre Karácsony Gergely főpolgármester a Facebookon kommentben reagált, a cikk elején idézett állítás mellett arról is írt, hogy az infrastruktúrafejlesztések már bekerültek Helyreállítási Alapba, az ehhez kapcsolódó, összesen 96,4 milliárd forintos támogatással együtt.

A fejlesztési tervek megalkotásánál és a villamosok lehívásánál pedig ennek a csomagnak a forrásaival számoltak. Hozzátette azt is, hogy a fejlesztéseket a BKK és a BKV már előkészítette, amint megérkeznek az EU-s források a beruházások azonnal elindulhatnak.

A cikkre reagált Vitézy Dávid is, szintén a Facebookon. A fővárosi képviselő is azt hangsúlyozta, a BKK szakemberei mindig is tudták, hogy mekkora villamosokat rendeltek, ahogy az is, milyen fejlesztésekre lenne szükség ezeknek az üzembe helyezéséhez.

Vitézy is kiemelte, hogy a közlekedési vállalat végig a Helyreállítási Alap forrásaival számolt, azonban jogállamisági viták miatt ezeket a pénzeket az Európai Unió felfüggesztette. „Hosszas vita után az 51 db villamost egy nemrégiben hozott kormánydöntéssel egy másik alapból a kormány végül kifizeti uniós pénzből, de a kapcsolódó beruházások a levegőben maradtak, nincs rájuk forrás – illetve, ami van, azt az Európai Bizottság befagyasztotta” – írta Vitézy.

