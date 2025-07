Tagadja Hadházy vádjait a balatonfüredi rehabilitációs központ projektjét megvalósító cég

„A EFM Egészségügyi Szolgáltató Kft. az OLAF vizsgálata során bizonyította: az uniós támogatást elnyerő konzorcium a szívműtéten átesett betegek rehabilitációjához kapcsolódó pályázati vállalásait maradéktalanul megvalósította” – állítja a cég, amelyről Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő szerda reggeli posztjában azt írta, hogy az Európai Csalás Elleni Hivatal, az OLAF is csalásnak minősítette balatonfüredi beruházását.

Mint azt lapunk is megírta, Hadházy arról számolt be, hogy a közel 820 millió forint uniós forrásból megvalósult projektet az OLAF is csalásnak minősítette, arra téve javaslatot, hogy vonják vissza az ahhoz megítélt pénzösszeget.

Az OLAF is visszakérné azt a 815 milliót, amit sikerült luxusingatlanra eltapsolni rehabilitációs központ helyett Balatonfüred legdrágább részén épült egy villa – csakhogy nem luxusingatlannak szánták eredetileg.

A projektben érintett cég, az EFM Egészségügyi Szolgáltató Kft. szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményben azt írják, hogy az OLAF-vizsgálat során bizonyították az elnyert források felhasználásának és az erről készített elszámolásának szabályosságát. Szerintük a több körben megtörtént helyszíni ellenőrzések után „legfeljebb adminisztrációs megállapítások” merülhetnek csak fel a projekt kapcsán.

Hadházy posztjához csatolta az OLAF-tól kapott értesítése képét is, amelyen az olvasható, hogy az EFM-féle kutatóközponttal kapcsolatos vizsgálat eredményeként javaslatot fognak tenni „a szabálytalanul kifizetett összegek finanszírozásból való kizárására”.

Az EFM közleményében azt írja, hogy ennek a sajtóban megjelent tájékoztató levél tartalmán túl nekik nincs értesülésük az OLAF zárójelentéséről, ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a Hadházy által közölt képen nem olvasható a „csalás” szó – ahogy más dokumentumokban sem.

„Az EFM Egészségügyi Szolgáltató Kft. ezért visszautasítja, hogy a valós és szakmailag releváns egészségügyi tevékenységét politikai hangulatkeltésre használják fel” – írják, hozzátéve, hogy az eddigiekhez hasonlóan a továbbiakban is állnak bármilyen vizsgálat elé, és hogy amint megkapják az OLAF zárójelentését, részletesen megvizsgálják az abban szereplő állításokat, hogy minden indokolt esetben megtegyék a szükséges jogi lépéseket.

Nyitókép: Cabrera Martin