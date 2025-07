38 fok is lehet ma, elszórt zivatarok hozhatnak csak felfrissülést

Napos, száraz idő várható a fátyol- és gomolyfelhők mellett, majd délután nyugat felől felhőtömbök érkeznek, elsősorban az ország északnyugati felén átmenetileg megnövekszik a felhőzet, és ekkortól főleg azon a részen elszórtan lehet záporok, zivatarok kialakulására számítani.

A déli, délnyugati szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, inkább csak néhol élénkülhet meg, záporok, zivatarok környezetében viszont erős, viharos széllökések is előfordulhatnak.

A csúcsérték 31 és 38 fok között várható. Késő este 20 és 31 fok közötti értékeket mérhetnek.

A HungaroMet mind a zivatarok veszélye, mind a várható magas középhőmérséklet miatt figyelmeztetést adott ki. Utóbbi okán az országos tiszti főorvos meghosszabbította és a legmagasabb szintűre emelte a hőségriasztást.

Az esti, késő esti órákig elsősorban az északi országrészben még vastagabb felhőtömbök vonulnak keleti irányba, majd péntek hajnalra ott is csökken a felhőzet, akkortól arrafelé is derült vagy gyengén felhős lesz az ég. Az éjféli órákig főként az ország északnyugati felén lehet számítani elszórtan záporokra, zivatarokra, majd ott is mindenütt megszűnik a csapadék.

Hajnalra 15 és 23 fok közé csökken a hőmérséklet.