[{"available":true,"c_guid":"14090964-7aa9-4529-a096-df68ad25289b","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Vége lehet az olcsó pálmaolaj korszakának, mivel a fő termelő Indonéziában és Malajziában megtorpant a gyártás növekedése.","shortLead":"Vége lehet az olcsó pálmaolaj korszakának, mivel a fő termelő Indonéziában és Malajziában megtorpant a gyártás...","id":"20250414_hvg-palmaolaj-ar-gondok-kinalat-biouzemanyag-egyre-feljebb","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/14090964-7aa9-4529-a096-df68ad25289b.jpg","index":0,"item":"51f0eb78-8019-4195-9983-2ad6a3f0621c","keywords":null,"link":"/360/20250414_hvg-palmaolaj-ar-gondok-kinalat-biouzemanyag-egyre-feljebb","timestamp":"2025. április. 14. 16:52","title":"Nagyot drágult és soha nem lesz már újra olcsó az emberiség kedvenc élelmiszere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80ff5446-d84d-4082-9430-887e6d44dee5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Könnyen találkozhatnak szexuális jellegű tartalmakkal, és felügyelet nélkül kapcsolatba léphetnek felnőttekkel.","shortLead":"Könnyen találkozhatnak szexuális jellegű tartalmakkal, és felügyelet nélkül kapcsolatba léphetnek felnőttekkel.","id":"20250414_roblox-jatekplatform-veszelyek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/80ff5446-d84d-4082-9430-887e6d44dee5.jpg","index":0,"item":"854a6e5e-3973-4876-96c1-fd8ef4d1acd4","keywords":null,"link":"/elet/20250414_roblox-jatekplatform-veszelyek","timestamp":"2025. április. 14. 14:26","title":"Nincsenek biztonságban a gyerekek a Robloxon egy felkavaró kutatás szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b279c207-1263-416d-ba73-338621742876","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kikérte a Magyar Falu programban elvégzett útfelújítások adatait az Átlátszó, ezek alapján a Lázár János kastélya felé (is) vezető négy számjegyű mellékút felújítása párját ritkítja mind árban, mint minőségben.","shortLead":"Kikérte a Magyar Falu programban elvégzett útfelújítások adatait az Átlátszó, ezek alapján a Lázár János kastélya felé...","id":"20250414_lazar-batida-kastely-ut-felujitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b279c207-1263-416d-ba73-338621742876.jpg","index":0,"item":"401d2cd2-322e-41b6-b840-574f24a2c18a","keywords":null,"link":"/itthon/20250414_lazar-batida-kastely-ut-felujitas","timestamp":"2025. április. 14. 10:43","title":"Átlátszó: Egy utat sem újítottak fel úgy, mint a Lázár János kastélyához vezető szakaszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"307edb9d-5eeb-4c33-aafd-433f24508047","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A Simicska-vagyon átruházásában kulcsszerepet játszó milliárdos egy másik cégét Lévai Anikó unokaöccse vezeti.","shortLead":"A Simicska-vagyon átruházásában kulcsszerepet játszó milliárdos egy másik cégét Lévai Anikó unokaöccse vezeti.","id":"20250416_hvg-Nyerges-Zsolt-Simicska-Lajos-Szijj-Laszlo-NEZ-Investment-Sarvari-Tamas-Mihaly-Kozgep-Orban-Viktor-Levai-Aniko-Szeghalmi-Mark-Adam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/307edb9d-5eeb-4c33-aafd-433f24508047.jpg","index":0,"item":"589ddabf-bd2b-46f5-937e-bb80c02e2669","keywords":null,"link":"/360/20250416_hvg-Nyerges-Zsolt-Simicska-Lajos-Szijj-Laszlo-NEZ-Investment-Sarvari-Tamas-Mihaly-Kozgep-Orban-Viktor-Levai-Aniko-Szeghalmi-Mark-Adam","timestamp":"2025. április. 16. 06:00","title":"Simicskától átállt közgépessel alapított céget Nyerges Zsolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e87430c-1795-4fb2-aa79-c4c3bd2dcd86","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A felnőttek azonnal körbevették a kisebbeket.","shortLead":"A felnőttek azonnal körbevették a kisebbeket.","id":"20250415_elefant-foldrenges-allatkert-vedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6e87430c-1795-4fb2-aa79-c4c3bd2dcd86.jpg","index":0,"item":"fbe0304e-7212-4246-951c-f505da209525","keywords":null,"link":"/zhvg/20250415_elefant-foldrenges-allatkert-vedelem","timestamp":"2025. április. 15. 15:48","title":"Szívmelengető felvétel készült a földrengéstől megriadt borjaikat védő elefántokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31ad83fd-0b64-4e1d-894f-fedd20632aab","c_author":"Mérlegen","category":"kkv","description":"Több mint 10 éve már, hogy saját földje van az egykori vízilabdázó Szécsi Zoltánnak, aki ma már egyre többször ad tanácsot is a környékbeli gazdáknak. De hogyan jutott el idáig, milyen változásokat hoz a mesterséges intelligencia, és mit tervez a jövőben? Kiderült a Mérlegen podcastból.","shortLead":"Több mint 10 éve már, hogy saját földje van az egykori vízilabdázó Szécsi Zoltánnak, aki ma már egyre többször ad...","id":"20250415_Szecsi-Zoltan-merlegen-gazda-mezogazdasag-tehen-olimpiai-bajnok-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/31ad83fd-0b64-4e1d-894f-fedd20632aab.jpg","index":0,"item":"6ddef70f-c913-4e4f-8257-a52e4f941cf1","keywords":null,"link":"/kkv/20250415_Szecsi-Zoltan-merlegen-gazda-mezogazdasag-tehen-olimpiai-bajnok-ebx","timestamp":"2025. április. 15. 19:52","title":"Szécsi Zoltán, háromszoros olimpiai bajnok: Te, figyelj, nagyon szép a repcéd, milyen csíraszámmal vetetted?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3916e26a-03cd-4b8c-b95a-6cd544917ebe","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ha szerényebb mértékben is, mint a múlt héten, de most is olcsóbb lesz a tankolás. ","shortLead":"Ha szerényebb mértékben is, mint a múlt héten, de most is olcsóbb lesz a tankolás. ","id":"20250414_Nincs-vege-az-arcsokkenesnek-a-benzinkutakon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3916e26a-03cd-4b8c-b95a-6cd544917ebe.jpg","index":0,"item":"b26ca114-feae-4df6-b711-f0a0a558b78e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250414_Nincs-vege-az-arcsokkenesnek-a-benzinkutakon","timestamp":"2025. április. 14. 10:47","title":"Nincs vége az árcsökkenésnek a benzinkutakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8081d04-e543-4f86-9e2f-a09183acf19a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Freund Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke tételesen cáfolta Schmidt Mária vádjait.","shortLead":"Freund Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke tételesen cáfolta Schmidt Mária vádjait.","id":"20250415_Scmidt-Maria-MTA-Akademia-Freund-Tamas-sztalinizmus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8081d04-e543-4f86-9e2f-a09183acf19a.jpg","index":0,"item":"324de330-443c-4ede-b00b-3705488266e9","keywords":null,"link":"/itthon/20250415_Scmidt-Maria-MTA-Akademia-Freund-Tamas-sztalinizmus","timestamp":"2025. április. 15. 12:58","title":"Az MTA elnöke szerint alaptalan, történelmietlen és etikátlan, hogy Schmidt Mária a velünk élő sztálinizmusként hivatkozott az Akadémiára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]