Hadházy dokumentumokat mutatott be arról, hogy Hatvanpusztán lakóépületek is vannak

Nyilvánosan elérhető adatbázisban akadt rá Hadházy Ákos országgyűlési képviselő Hatvanpuszta négy új épülete közül három energetikai tanúsítványára, ezeken újabb képek is szerepelnek a komplexumról – számolt be a Facebook-on.

Mint írja, a nyugati nagyobb, „L” alakú szárny a dokumentum szerint lakóépület, erről állítása szerint látott korábban belső videókat, amelyek ezt támasztják alá. A keleti, kisebb épület „be nem sorolható, egyéb” minősítést kapott: az egykori cselédlakról korábban a HVG írta meg, hogy átriumos, galériázott könyvtárszoba épül, jó másfél méter magas égésterű kandallóval, amelyhez hasonlót középkori várakban látni.

A keleti, másik, „L” alakú épületet ipari épületnek, raktárnak minősítették, itt Hadházy szerint egy hatalmas konyha, étterem és közösségi terek kaptak helyek, a föld alatt pedig egy hűtőkamrát is kialakítottak. Megjegyezte, a negyedik épületre – amely tudomásunk szerint az Orbánék által használt tiszti lak – nem találta meg az energetikai tanúsítványt.

A független országgyűlési képviselő kiemelte, hogy ilyen tanúsítványt eleve csak lakóépületeknél kell csinálni, egy mezőgazdasági üzemnél például nem. Orbán Viktor az elmúlt hetekben többször beszélt Hatvanpusztáról, minden alkalommal elmondta, az az apja által megvett és felújított gazdaság, nem miniszterelnöki rezidencia.

Érdekesség, hogy a tanúsítvány újonnan épített egységekről ír, pedig az egykori főúri birtok műemlékvédelem alá esik. Gulyás Gergely a szerdai kormányinfón beszélt arról, hogy nehezen tud elképzelni jobb példát műemlékvédelemre, miközben több bizonyíték van arról, hogy a korábbi épületeket teljesen lebontották.

Hadházy múlt hétvégén szervezett tüntetést Hatvanpusztára és azt írja, tervezi, hogy igény esetén hétvégenként máskor is szervez majd „turistautakat Orbánland-ba”. A legutóbbi eseményről készült videónk itt látható.

