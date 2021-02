Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a25de514-3ba5-4cd4-9cb7-7b7a23a8db9a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Szeptemberben indulhatnak, Hajdú Péter lesz a főnök. ","shortLead":"Szeptemberben indulhatnak, Hajdú Péter lesz a főnök. ","id":"202105_media_vivantis_megvan_atevecsatorna_neve","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a25de514-3ba5-4cd4-9cb7-7b7a23a8db9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb499ee0-335a-4810-9059-73bc8c61319a","keywords":null,"link":"/360/202105_media_vivantis_megvan_atevecsatorna_neve","timestamp":"2021. február. 06. 11:15","title":"Megvan, milyen néven indít tévécsatornát Mészáros Lőrinc volt felesége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fbe412b-7598-4d0a-8f39-d5e29061e8a2","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Kíváncsiak voltunk, hogyan muzsikál a gyakorlatban egy modern Jeep, így nemcsak aszfalton, hanem sárban és homokban is vallatóra fogtuk a komoly múlttal rendelkező Wrangler Rubicon új változatát.","shortLead":"Kíváncsiak voltunk, hogyan muzsikál a gyakorlatban egy modern Jeep, így nemcsak aszfalton, hanem sárban és homokban is...","id":"20210207_jeep_wrangler_rubicon_dzsip_teszt_velemeny_menetproba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9fbe412b-7598-4d0a-8f39-d5e29061e8a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0b87fc2-3d03-4d3f-8a53-244cc685cd20","keywords":null,"link":"/cegauto/20210207_jeep_wrangler_rubicon_dzsip_teszt_velemeny_menetproba","timestamp":"2021. február. 07. 17:00","title":"Nem divatterepjáró, hanem dzsip: teszten a legkeményebb Jeep Wrangler Rubicon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b401bd32-e6bf-4581-bd15-92b40571e5c5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész szerint talán az idő segíthet abban, hogy feldolgozza a történteket.","shortLead":"A színész szerint talán az idő segíthet abban, hogy feldolgozza a történteket.","id":"20210205_Benedek_Miklos_interju","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b401bd32-e6bf-4581-bd15-92b40571e5c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e5bda3e-86e1-421d-805d-c36a2c240024","keywords":null,"link":"/elet/20210205_Benedek_Miklos_interju","timestamp":"2021. február. 05. 22:06","title":"Benedek Miklós: Hogy a Tibornak meg kellett halni, az igazságtalanság, ebben nem léptem tovább","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b76cbbbc-1ead-43fc-a231-126b16934f1f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az orosz rendőrség őrizetbe vett több embert és házkutatást tartott több városban az Alekszej Navalnij bebörtönzött ellenzéki politikus híveinél.","shortLead":"Az orosz rendőrség őrizetbe vett több embert és házkutatást tartott több városban az Alekszej Navalnij bebörtönzött...","id":"20210206_Folyik_a_megtorlas_a_Navalnij_melletti_tuntetesek_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b76cbbbc-1ead-43fc-a231-126b16934f1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f371556-6dfe-4c6c-9e75-73d3b404adef","keywords":null,"link":"/vilag/20210206_Folyik_a_megtorlas_a_Navalnij_melletti_tuntetesek_miatt","timestamp":"2021. február. 06. 19:33","title":"Folyik a megtorlás a Navalnij melletti tüntetések miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aef390f0-7c74-4b02-a3fc-c4529edd1012","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sinovac kevésbé hatékony és kevésbé korszerű, mint az Európában alkalmazott szerek.","shortLead":"A Sinovac kevésbé hatékony és kevésbé korszerű, mint az Európában alkalmazott szerek.","id":"20210206_Jovahagytak_Kinaban_a_masodik_vakcina_hasznalatat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aef390f0-7c74-4b02-a3fc-c4529edd1012&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d85ea44-931a-49b6-88bf-e586172cdbfc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210206_Jovahagytak_Kinaban_a_masodik_vakcina_hasznalatat","timestamp":"2021. február. 06. 13:10","title":"Jóváhagyták Kínában a második vakcina használatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73f079f2-11f8-4898-8ea9-a7ee9141e224","c_author":"Dobszay János","category":"itthon","description":"Nem Orbán Viktor nevezi ki a reformátusok új vezetőjét.","shortLead":"Nem Orbán Viktor nevezi ki a reformátusok új vezetőjét.","id":"20210206_Reformatusok_tisztujitas_balog_zoltan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73f079f2-11f8-4898-8ea9-a7ee9141e224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7094f33e-24b4-4901-91c2-8d1c5824fd29","keywords":null,"link":"/itthon/20210206_Reformatusok_tisztujitas_balog_zoltan","timestamp":"2021. február. 06. 16:52","title":"Reformátusok: Nincs politikai nyomás a tisztújításnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"815f1f32-07b2-438a-9e93-8a3d14f23bfd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jelenleg 3601 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 298-an vannak lélegeztetőgépen.","shortLead":"Jelenleg 3601 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 298-an vannak lélegeztetőgépen.","id":"20210206_1561_uj_fertozott_van_96_ujabb_halott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=815f1f32-07b2-438a-9e93-8a3d14f23bfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e51ea491-2162-4cf5-a330-355d71b79ec6","keywords":null,"link":"/itthon/20210206_1561_uj_fertozott_van_96_ujabb_halott","timestamp":"2021. február. 06. 09:42","title":"Koronavírus: 1561 új fertőzött van, 96 újabb halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fc5c50a-7361-4e0d-861b-b9b4005a19d1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A statikus szerint a ház alapállapota és a mellette zajló építkezés is hozzájárulhatott.","shortLead":"A statikus szerint a ház alapállapota és a mellette zajló építkezés is hozzájárulhatott.","id":"20210206_Tobb_szaz_kilo_vakolat_omlott_le_egy_jozsefvarosi_lakas_plafonjarol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9fc5c50a-7361-4e0d-861b-b9b4005a19d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e14417d-a777-494f-8de0-aa08fbf04b52","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210206_Tobb_szaz_kilo_vakolat_omlott_le_egy_jozsefvarosi_lakas_plafonjarol","timestamp":"2021. február. 06. 12:11","title":"Több száz kiló vakolat omlott le egy józsefvárosi lakás plafonjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]