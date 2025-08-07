Magyar Péter: Ha ma lennének a választások, kétharmaddal nyerne a Tisza

„A Tisza a valódi, reprezentatív kutatásokban minden olyan körzetben jelentősen, hibahatáron túl vezet, amely a sima többséghez kell” – írja Magyar Péter a Facebookon, a párt sajtóközleménye pedig hozzáteszi, belső kutatásokról van szó.

Magyar állítása szerint a meggyőző, kétharmados győzelemhez szükséges választókerületekben is vagy vezetnek, vagy döntetlen az állás, ezek mind olyan körzetek, ahol a Fidesz 2022-ben még 25-30 százalékkal nyert. Míg korábban Magyar már kijelentette, hogy céljuk a kétharmados győzelem, megint emelt a téten, mind a 106 egyéni körzetet szeretné megnyerni.

A Tisza Párt elnöke azután posztolt, hogy az Index több cikket közölt, miszerint az Orbán Viktor által Tusványoson emlegetett belső mérések egy része eljutott hozzájuk. Eddig négy választókerületre vonatkozó eredményt hoztak nyilvánosságra, ezek mindegyikében magabiztosan vezet a Fidesz a párt saját mérései szerint. Magyar „kamu közvélemény-kutatásnak” nevezte ezeket az adatokat, majd lepropagandistázta az Indexet.

Orbán Viktor Tusványoson azt állította, belső méréseik szerint a 106 egyéni választókerületből nyolcvanat nyernének meg, ha most vasárnap lennének a választások. Ez, bár magabiztos többséget jelent, visszaesés lenne a 2022-es eredményhez képest, amikor a kormánypártok 87 egyéni mandátumot szereztek.

Egy ideje Magyar Péter is a saját statisztikáira hivatkozik – a független kutatóintézetek eredményei mellett –, amikor a Tisza előnyét bizonygatja. A Tisza Nagykanizsán tartott kongresszusán például arról beszélt, a zalai választókerületben a Tisza Párt még be sem jelentett jelöltje 5 százalékkal népszerűbb, mint a Fidesz jelenlegi országgyűlési képviselője.

Medián: A többség már Orbánnál alkalmasabb kormányfőnek tartja Magyart Egy év alatt jelentősen romlott Orbán Viktor kormányfői alkalmasságának megítélése, Magyar Péter viszont tömegeket tudott meggyőzni arról, hogy kompetens vezetője lehetne az országnak – derül ki a HVG számára készült Medián-felmérésből. A többség tavaly még Orbánt látta alkalmasabb kormányfőnek, idén viszont már Magyart.

A Tisza egyik mérése, amely a Békés megyei 3-as körzettel foglalkozik, a HVG-hez is eljutott, erről itt írtunk bővebben: