Marsi Anikó semmilyen különbséget nem lát a TV2-s munkája és a fideszes megbízása között

„Friss élmény, még tanulom. Égnek a vonalak, és gyűlnek az ötletek. Talán ahhoz tudom hasonlítani, mint amikor a pályám elején a Fókusz napi témazuhatagából kellett válogatnunk a legérdekesebbeket. Üdítően hat rám” – mondta a Blikknek Marsi Anikó, a TV2 Tények műsorvezetője azzal kapcsolatban, hogy ő vezeti a Fidesz egyik Digitális Polgári Körét, a Női Digitális Polgári Kört.

Orbán Viktor augusztus elején jelentette be az első 25 Digitális Polgári Kör vezetőjét. Viszonylag gyorsan kiderült, hogy nem a Harcosok Klubja lesz a Fidesz csodafegyvere az online térben folyó kampányban, ezért Orbán Viktor tusványosi beszédében bejelentette, hogy életre hívja a Digitális Polgári Köröket.

A lap azt is megkérdezte Marsitól, hogy ezzel a közéleti szereppel összeegyeztethetőnek érzi-e a híradós munkáját. „Semmilyen különbséget nem látok jelen képernyős tevékenységem és a DPK Női »csoportjának« vezetése közt. Ugyanazt az értékrendet képviselem a munkámban, amit a Női Digitális Polgári Körben is képviselek majd” – válaszolta.