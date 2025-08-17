A rakpart köveire zuhant egy fiatal nő a belvárosban

A Duna alsó rakpartján a víz menti kövekre esett egy ember vasárnap éjjel egy órakor Budapest ötödik kerületében, az Idősebb Antall József rakparton, a Zoltán utcánál – közölte a Facebookon a Katasztrófavédelem.

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Rakpart köveire zuhant lányt mentettek a tűzoltók🧑‍🚒 A Duna alsó rakpartján a víz menti kövekre esett egy ember vasárnap éjjel egy órakor Budapest ötödik kerületében, az Idősebb Antall József…

A fővárosi hivatásos tűzoltók a szerencsétlenül járt lányt hordágyra fektették, majd kötéltechnika alkalmazása mellett tűzoltó létrák segítségével a rakpart járdaszintjére emelték, ahol átadták a mentőszolgálat munkatárainak – írják.

A mentőszolgálat azt válaszolta a Telex kérdésére: a helyszínről egy fiatal nőt súlyos végtagsérüléssel, stabil állapotban szállítottak kórházba.