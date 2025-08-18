Elaludt a mozdonyvezető és belement egy személyvonatba – vádat emelt az ügyészség

Vádat emelt a Debreceni Járási Ügyészség az ellen a mozdonyvezető ellen, aki elaludt munka közben és az általa vezetett tehervonat belement egy személyvonatba Sápon.

Az ügyészség közleménye szerint a mozdonyvezető egy magáncég tehervonatával 2023. november 15-ének éjjelén Visontáról Biharkeresztesre tartott és aludt el Sápnál hajnali 4 körül. A vasútállomásra érve nem vette észre a tehervonatra irányadó tilos jelzést és megállás nélkül nekiütközött az ugyanazon a vágányon várakozó személyvonatnak.

Életveszélyesen megsérült a személyvonat vezetője, amelybe egy tehervonat rohant szerda hajnalban Sáp állomásnál Többen is megsérültek. A MÁV közlése szerint a tehervonat vezetője hibázott.

A személyvonaton öt utas volt, akik közül egy 8 napon túl gyógyuló, míg a kalauz 8 napon belül gyógyuló könnyebb sérüléseket szenvedett. A személyvonat vezetőjének az ütközés következtében súlyos, életveszélyes sérülései lettek, melyek részben maradandó fogyatékosság és súlyos egészségromlás hátrahagyásával gyógyultak.

A baleset miatt a mentési és helyreállítási munkálatok miatt hosszú időn át szünetelt a vasúti forgalom, illetve a közlekedő személyvonatoknál jelentős késések voltak.

A Debreceni Járási Ügyészség a vádlott ellen maradandó fogyatékosságot okozó, vasúti közlekedés gondatlan veszélyeztetésének vétsége és nagyobb kárt okozó, közérdekű üzem működése gondatlan megzavarásának vétsége miatt nyújtott be vádiratot a Püspökladányi Járásbíróságra. Ha a vádlott beismeri a bűncselekmény elkövetését és lemond a tárgyaláshoz való jogáról, a járásbíróság 3 év 10 hónap fogházban végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre és 6 év vasúti járművezetéstől eltiltás büntetésre ítélje.