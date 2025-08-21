Viharokkal érkezik a hűvösebb levegő

Nagyobbrészt felhős égre számíthatunk hosszabb-rövidebb napos időszakokkal, a délkeleti országrészben valószínű a legtöbb napsütés.

A délelőtti órákig főként az ország északi és keleti részein előfordulhatnak zivatarok, a csapadékgócok távozását hosszabb szünet követheti, majd délutántól előbb az ország északnyugati felén képződhetnek egyre több helyen délnyugatról északkelet felé mozgó záporok, zivatarok, késő délutántól, estétől pedig már az Alföldön is kialakulhatnak.

A cellákhoz viharos, általában óránként 60-80 kilométeres sebességű széllökések, kisebb méretű jég és intenzív (15-25 mm) csapadék társulhat. Az Északi-középhegység területén lokálisan felhőszakadás (> 30 mm) is lehet. Elsősorban délen heves zivatarok is előfordulhatnak erősen viharos (>90 km/h) széllökések, felhőszakadás (>30 mm) és jégeső (~ 2 cm) kíséretében. A késő délutáni, esti órákban a zivatarok rendszerbe is szerveződhetnek. A zivatartevékenység a késő esti óráktól fokozatosan gyengül, de teljesen nem szűnik meg.

A legmagasabb nappali hőmérséklet tág határok, 23 és 36 fok között alakul. Az Alpokalja egyes részein és Észak-Borsodban lesz a legenyhébb, míg a Dél-Alföldön a legmelegebb az idő. Késő estére 17 és 24 fok közé hűl le a levegő.

A Dél-Alföldön a napi középhőmérséklet 25 fok fölé emelkedhet.

Pénteken már jóval hűvösebb lesz, a HungaroMet előrejelzése szerint 18-25 fok várható.