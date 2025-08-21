„Mindenki ismeri a mondást” – a tűzijáték „áruló Péter” blokkjára reagált a Kormányzati Tájékoztatási Központ

„Orseolo Péter és a jelenlegi magyar ellenzéki vezető között összefüggést egyedül a baloldali sajtó feltételez. Mindenki ismeri a mondást: akinek nem inge, ne vegye magára!” – írta a Kormányzati Tájékoztatási Központ (KTK) a Telexnek.

A lap azután kereste meg a kormányzatot, hogy az augusztus 20-i tűzijáték közben elhangzó narráció szövege István király megkoronázása és szentté avatása után kitért Orseolo Péterre is. Vele kapcsolatban elhangzott, hogy első királyunk halála után belviszály alakult ki, a trónjára pedig a „dölyfös és felfuvalkodott” Pétert ültették, akinek a „tanácsait idegenek súgták”, s aki felajánlotta az országot egy nyugati hatalomnak, a Német-római Birodalomnak. Kétszer is uralkodott, ám a magyarok végül elkergették és megvakíttatták.

Az elhangzottakat magára vette Magyar Péter, aki a 444.hu közösség oldalán a hírről szóló poszt alatt azt írta egy mosolygó emoji kíséretében:

Nem kell félni, nem fog fájni. Na jó, kicsit.

Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője Facebook-oldalán megjelent bejegyzése szerint ők nem utalgattak semmire, és „érdekes, hogy az Orseolo Péter-féle nemzetárulás kapcsán a liberális sajtónak Magyar Péter jut eszébe”.

Vona Gábor, a Második Reformkor pártelnöke szerint viszont „nyilván mindenki tudja dekódolni, kire is utaltak a szervezők ezzel a történelmi visszaemlékezéssel. És ez már nagyon nem oké.”

Az esetleges párhuzam létéről megkérdezték Ugron Zsolnát, aki a narráció szövegét írta, ő viszont csak annyit mondott:

Nem nyilatkozhat a produkcióról.

