Átlagosan 225 ezer forintot vittek haza a magyarok. 326 ezer forintos átlagkeresetet mért a KSH 2018. szeptember. 20. 09:30 Az egyesült államokbeli Maine-ben fájdalomcsillapítási céllal vezették be ezt a módszert, de a vendég döntheti el, betépessék-e a homárt. Ebben az étteremben marihuánával kábítják el a homárokat, mielőtt megölik őket 2018. szeptember. 20. 13:32 el...","id":"20180920_Ebben_az_etteremben_marihuanaval_kabitjak_el_a_homarokat_mielott_megolik_oket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38c43662-8887-45ea-9f86-aab4a1d4fd47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c454cd62-0a25-4592-8481-75e30b9217b3","keywords":null,"link":"/kkv/20180920_Ebben_az_etteremben_marihuanaval_kabitjak_el_a_homarokat_mielott_megolik_oket","timestamp":"2018. szeptember. 20. 13:32","title":"Ebben az étteremben marihuánával kábítják el a homárokat, mielőtt megölik őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edb6bfec-3efa-48fa-a1ca-8d142863ea14","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Az eddig kalkulált összegnél jóval drágább lehet az amerikai kormányzat által megálmodott űrhaderő működtetésének költsége. Az eddig kalkulált összegnél jóval drágább lehet az amerikai kormányzat által megálmodott űrhaderő működtetésének költsége. Méregdrága lesz az igazi Star Wars, Trump elnök űrháborús flottája 2018. szeptember. 19. 12:03 Ha jól értjük. Azt firtatja a Figyelő, nem magas-e egy nőnek a miniszterség 2018. szeptember. 20. 12:48 Új-Zéland 125 éve, a világon elsőként adott szavazati jogot a nőknek. Ahol a nőktől remélték a társadalmi békét 2018. szeptember. 19. 15:21 békét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6f52b9b-f4ff-4ced-a890-9badb3723e54","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kamara attól fél, hogy súlyos hátrányokat lennének kénytelenek elviselni az európai agrártermelők az Európai Unió és a dél-amerikai közös piac között tervezett szabadkereskedelmi szerződés életbelépése következtében. A kamara attól fél, hogy súlyos hátrányokat lennének kénytelenek elviselni az európai agrártermelők az Európai Unió és a dél-amerikai közös piac között tervezett szabadkereskedelmi szerződés életbelépése következtében. Az Agrárkamara szerint súlyos hiba, ha argentin bélszínt fogyasztunk 2018. szeptember. 19. 10:10

Kekszek, pudingok és brownie is szerepelt a kínálatban, némi extrával. Marihuánás sütiket árult a templomban két amerikai nő 2018. szeptember. 19. 13:40

Napjaink valós hírei szenzációs, kivételes, negatív és aktuális eseményeket mutatnak be, ezáltal pedig félrevezetik az embereket – vallja egy holland filozófus-újságíró, aki a helyzet orvoslására saját oldalt indított. Ez tényleg még a kamuhíreknél is nagyobb probléma? 2018. szeptember. 18. 20:06