[{"available":true,"c_guid":"3f552c4c-328c-4132-ac88-938ddcfdf05b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A sűrű bambuszerdőkben alig hallják meg egymás hívását.","shortLead":"A sűrű bambuszerdőkben alig hallják meg egymás hívását.","id":"20180921_Bajban_vannak_az_oriaspandak_ha_randizni_kell","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f552c4c-328c-4132-ac88-938ddcfdf05b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bafe46fd-cd34-44bc-a170-7ae6fc6bcdc8","keywords":null,"link":"/elet/20180921_Bajban_vannak_az_oriaspandak_ha_randizni_kell","timestamp":"2018. szeptember. 21. 09:55","title":"Bajban vannak az óriáspandák, ha randizni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca6bc5e0-d6bf-4947-b1aa-e1f38c1e88dd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Átlátszó tett közzé egy drónvideót, amely Tiborcz István ingatlanos érdekeltségeit mutatja be, madárszemmel. ","shortLead":"Az Átlátszó tett közzé egy drónvideót, amely Tiborcz István ingatlanos érdekeltségeit mutatja be, madárszemmel. ","id":"20180920_Dronvideon_nezheti_meg_Orban_Viktor_vejenek_kastelyat_es_egyeb_finomsagait","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ca6bc5e0-d6bf-4947-b1aa-e1f38c1e88dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"868e5f2d-598d-4ac5-9daf-b5d1e55403d3","keywords":null,"link":"/kkv/20180920_Dronvideon_nezheti_meg_Orban_Viktor_vejenek_kastelyat_es_egyeb_finomsagait","timestamp":"2018. szeptember. 20. 09:51","title":"Drónvideón nézheti meg Orbán Viktor vejének kastélyát és egyéb finomságait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf1a4836-4ed4-4b43-973b-d0759df620c3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az egész világot bejárták azok a képsorok, amelyeken egy ausztrál fiatalember fehér terepjárójával szándékosan elüt legalább tíz emut, s közben hisztérikusan nevet és szidalmazza a szerencsétlen madarakat. A közösségi oldalakon már több állítólagos elkövetőt is beazonosítottak, a rendőrség azt kéri, senki se cselekedjen dühből, inkább tegyen hivatalos feljelentést. Egy ausztrál férfi azt állítja, miután ismeretlenek őt nevezték meg emu-gyilkosként, több halálos fenyegetést kapott. \r

","shortLead":"Az egész világot bejárták azok a képsorok, amelyeken egy ausztrál fiatalember fehér terepjárójával szándékosan elüt...","id":"20180921_Az_emukra_vadaszott_most_ra_vadasznak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf1a4836-4ed4-4b43-973b-d0759df620c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75814981-8de1-44c4-ba96-1178a7629b72","keywords":null,"link":"/vilag/20180921_Az_emukra_vadaszott_most_ra_vadasznak","timestamp":"2018. szeptember. 21. 10:46","title":"Videó: Szándékosan gázolt emukat az úton, most rá vadásznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"512cd848-3973-4048-b7cf-b7feb55b5e86","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az informatikai rendszert frissítik, az érintett időszakban előfordulhatnak rövid kiesések a kártyás fizetésben is.","shortLead":"Az informatikai rendszert frissítik, az érintett időszakban előfordulhatnak rövid kiesések a kártyás fizetésben is.","id":"20180920_Oktoberben_lesz_olyan_nap_amikor_a_Budapest_Bank_ugyfelei_nem_fernek_a_penzukhoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=512cd848-3973-4048-b7cf-b7feb55b5e86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7937fba6-308d-43c4-8fb7-3ab359d85290","keywords":null,"link":"/kkv/20180920_Oktoberben_lesz_olyan_nap_amikor_a_Budapest_Bank_ugyfelei_nem_fernek_a_penzukhoz","timestamp":"2018. szeptember. 20. 14:17","title":"Októberben két napon is leáll az ügyintézés a Budapest Banknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c095dda-34c0-4d11-b382-0089abd5e0b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Hit Gyülekezetének vezető lelkésze, az ATV tulajdonosa levélben kritizálja a Sargentini-jelentés állításait. Sorosozástól sem mentes írásában azt állítja például, nem gyűrte maga alá a Fidesz a médiát, Merkel német kancellár pedig katonai uralma alá vonná Magyarországot.","shortLead":"A Hit Gyülekezetének vezető lelkésze, az ATV tulajdonosa levélben kritizálja a Sargentini-jelentés állításait...","id":"20180920_Nemeth_Sandor_nagyon_durvan_bevedte_a_kormanyt_a_Sargentinijelentessel_szemben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c095dda-34c0-4d11-b382-0089abd5e0b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7f32356-bb4c-473b-ab38-1bb720a10efa","keywords":null,"link":"/itthon/20180920_Nemeth_Sandor_nagyon_durvan_bevedte_a_kormanyt_a_Sargentinijelentessel_szemben","timestamp":"2018. szeptember. 20. 16:12","title":"Németh Sándor nagyon megvédte a kormányt a Sargentini-jelentéssel szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50944b2d-79b4-4d46-8cc6-c418f6ba41d2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Karbantartás lesz, jó, ha indulás előtt tájékozódik.","shortLead":"Karbantartás lesz, jó, ha indulás előtt tájékozódik.","id":"20180920_Rovidebb_utvonalon_jar_a_H6os_HEV_a_hetvegen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50944b2d-79b4-4d46-8cc6-c418f6ba41d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dc45607-44c5-4bb2-ad12-a629d56e2d10","keywords":null,"link":"/itthon/20180920_Rovidebb_utvonalon_jar_a_H6os_HEV_a_hetvegen","timestamp":"2018. szeptember. 20. 20:51","title":"Rövidebb útvonalon jár a H6-os HÉV a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c7fe90c-ff48-4351-82f3-4de18dddb2e6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Új helyszínen, a zuglói Örs Vezér útján nyílt meg az idei, kritikus hangvételéről elhíresült óriásplakát-kiállítás. A győztes, Demagógia című plakáton egy billentyűzet, amin az s, o, r betűk nagyon lekoptak. Ugye megfejti az üzenetet? \r

","shortLead":"Új helyszínen, a zuglói Örs Vezér útján nyílt meg az idei, kritikus hangvételéről elhíresült óriásplakát-kiállítás...","id":"20180921_Unfake__csak_azert_is_megnyilt_az_ARC","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c7fe90c-ff48-4351-82f3-4de18dddb2e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dadc654d-742b-4f20-bb31-00a09f26bfe6","keywords":null,"link":"/elet/20180921_Unfake__csak_azert_is_megnyilt_az_ARC","timestamp":"2018. szeptember. 21. 11:22","title":"Stróman-szuperhős Mészáros és Bajszos János a plakátokon – csak azért is megnyílt az ARC","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f23f911a-8ada-4559-82ad-ecb77831853f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ezúttal a kamerák oldaláról turbózta fel Galaxy A7 telefonját a Samsung: bejelentette a készülék 2018-as, triplakamerás változatát.","shortLead":"Ezúttal a kamerák oldaláról turbózta fel Galaxy A7 telefonját a Samsung: bejelentette a készülék 2018-as, triplakamerás...","id":"20180920_samsung_galaxy_a7_2018_triplakameras_okostelefon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f23f911a-8ada-4559-82ad-ecb77831853f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8ba1573-c09f-4854-987c-82fdebdefe2f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180920_samsung_galaxy_a7_2018_triplakameras_okostelefon","timestamp":"2018. szeptember. 20. 18:03","title":"A Samsung bemutatta első triplakamerás telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]