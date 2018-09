Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"72aa2d1a-6120-4b2f-9d4e-e2ea517536c4","c_author":"Fokasz Oresztész","category":"gazdasag","description":"Sűrű egymásutánban landolnak a milliárdos közbeszerzések a volt felcsúti polgármesternél. Békés megyei partnerének így viszont kevesebb jut.","shortLead":"Sűrű egymásutánban landolnak a milliárdos közbeszerzések a volt felcsúti polgármesternél. Békés megyei partnerének...","id":"201833__meszaros_lorinc__vizugyi_beruhazasok__szazmilliardos_tetek__kozpenzaradat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72aa2d1a-6120-4b2f-9d4e-e2ea517536c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f6928e1-2b32-4f3e-91e7-a96c74aa4e50","keywords":null,"link":"/gazdasag/201833__meszaros_lorinc__vizugyi_beruhazasok__szazmilliardos_tetek__kozpenzaradat","timestamp":"2018. szeptember. 22. 09:30","title":"Van az a közpénz, amennyiért Mészáros Lőrinc már a vízügyekhez is ért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"829ba2e7-9682-43b1-9d3a-54611b2f83a0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Miközben a regnáló amerikai vezetők nem nevezhetők a klímaváltozás elleni küzdelem élharcosainak, az Egyesült Államok keleti partján élők a napokban saját bőrükön is tapasztalhatják a globális felmelegedés intenzív következményét.","shortLead":"Miközben a regnáló amerikai vezetők nem nevezhetők a klímaváltozás elleni küzdelem élharcosainak, az Egyesült Államok...","id":"201838__klimavaltozas__florence_hurrikan__eso_utan_koponyeg__felszivta_magat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=829ba2e7-9682-43b1-9d3a-54611b2f83a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"464c9a46-e0e9-46ec-81d6-8473fcd99462","keywords":null,"link":"/tudomany/201838__klimavaltozas__florence_hurrikan__eso_utan_koponyeg__felszivta_magat","timestamp":"2018. szeptember. 22. 08:00","title":"Tudja, miért volt ennyire pusztító a Florence hurrikán? A tudósok már sejtik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9150d450-cc4c-491b-8dad-d7a33e2b9199","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Mick Schumacher nyár közepe tartó nyerő szériája többek figyelmét is felkeltette.","shortLead":"Mick Schumacher nyár közepe tartó nyerő szériája többek figyelmét is felkeltette.","id":"20180921_A_Ferrari_is_szivesen_befogadna_az_ifjabb_Schumachert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9150d450-cc4c-491b-8dad-d7a33e2b9199&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c050ad5-32a7-4f46-b3f6-871c2a8e611d","keywords":null,"link":"/sport/20180921_A_Ferrari_is_szivesen_befogadna_az_ifjabb_Schumachert","timestamp":"2018. szeptember. 21. 19:06","title":"A Ferrari is szívesen befogadná az ifjabb Schumachert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7912caf1-ace1-4c80-b76f-ee6f5c3aa7dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Románia felé tartó gép nem létesített kapcsolatot a magyar légiforgalmi irányítással. ","shortLead":"A Románia felé tartó gép nem létesített kapcsolatot a magyar légiforgalmi irányítással. ","id":"20180921_Nema_francia_gep_miatt_riasztottak_a_honvedsegi_Gripeneket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7912caf1-ace1-4c80-b76f-ee6f5c3aa7dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adb780cf-186b-40a9-82a6-82d2e7606f2d","keywords":null,"link":"/itthon/20180921_Nema_francia_gep_miatt_riasztottak_a_honvedsegi_Gripeneket","timestamp":"2018. szeptember. 21. 13:04","title":"Néma francia gép miatt riasztották a honvédségi Gripeneket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f680e56-502a-46da-b785-43b2652c83a0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jövőre már majdnem minden második telefonhívást csalók indíthatják az Egyesült Államokban.","shortLead":"Jövőre már majdnem minden második telefonhívást csalók indíthatják az Egyesült Államokban.","id":"20180922_Nem_kell_mar_sok_ido_es_a_telefonhivasok_fele_csaloktol_fog_erkezni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f680e56-502a-46da-b785-43b2652c83a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03ec2115-894f-4439-93ab-1937d2cb7fe4","keywords":null,"link":"/tudomany/20180922_Nem_kell_mar_sok_ido_es_a_telefonhivasok_fele_csaloktol_fog_erkezni","timestamp":"2018. szeptember. 22. 13:27","title":"Nem kell már sok idő, és a telefonhívások fele csalóktól fog érkezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dad018a-58d8-4f0e-ab52-2098f4089557","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Budapesten a Bécsi úti és a gazdagréti fiókot csukják be, összhangban a 2021-ig szóló stratégiai célkitűzéseikkel.","shortLead":"Budapesten a Bécsi úti és a gazdagréti fiókot csukják be, összhangban a 2021-ig szóló stratégiai célkitűzéseikkel.","id":"20180921_bezarja_ket_fiokjat_a_cib_bank","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0dad018a-58d8-4f0e-ab52-2098f4089557&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c59f91c-f303-4a27-bf29-412f6e19d869","keywords":null,"link":"/kkv/20180921_bezarja_ket_fiokjat_a_cib_bank","timestamp":"2018. szeptember. 21. 19:34","title":"Bezárja két fiókját a CIB Bank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e090f983-5566-4412-a5fd-cea0a9488f0d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bármennyi hashtaget is írhatunk majd instagramos fotóink alá, de a címkeerdőt akár el is rejthetjük követőink elől. Újításokon dolgoznak az Instagram fejlesztői.","shortLead":"Bármennyi hashtaget is írhatunk majd instagramos fotóink alá, de a címkeerdőt akár el is rejthetjük követőink elől...","id":"20180922_instagram_uj_funkciok_hashtag_kulcsszo_cimke_ig_fotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e090f983-5566-4412-a5fd-cea0a9488f0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c680faff-1383-420a-ae83-59d699ee4ef6","keywords":null,"link":"/tudomany/20180922_instagram_uj_funkciok_hashtag_kulcsszo_cimke_ig_fotok","timestamp":"2018. szeptember. 22. 15:03","title":"3 új funkció jön az Instagramra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18ceacb2-22f5-4640-ab0b-4188ec744414","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Soha nem volt ennyire magas a lengyel kivándorlók átlagfizetése","shortLead":"Soha nem volt ennyire magas a lengyel kivándorlók átlagfizetése","id":"20180922_326_ezres_magyar_atlagfizetes_Egy_lengyel_vendegmunkas_mar_le_sem_hajol_ennyiert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18ceacb2-22f5-4640-ab0b-4188ec744414&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfd7b329-d0fd-466b-a683-4afbdde89332","keywords":null,"link":"/kkv/20180922_326_ezres_magyar_atlagfizetes_Egy_lengyel_vendegmunkas_mar_le_sem_hajol_ennyiert","timestamp":"2018. szeptember. 22. 15:50","title":"326 ezres magyar átlagfizetés? Egy lengyel vendégmunkás már le sem hajol ennyiért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]