Az Európai Unió csalásokkal és pénzügyi visszaélésekkel foglalkozó hivatala 2013 és 2016 között vizsgálta meg a kínaiak leleményes export-offenzíváját Nagy-Britanniába. A vizsgálat megállapította: a kínaiak a brit piacot azért tudták letarolni, mert a cipőket és ruhákat borzasztóan olcsón adták. Ehhez minden eszközt felhasználtak a hamis számlázástól kezdve a vámcsalásig. Brüsszelt a téma a Brexit népszavazás után kezdte el igazán érdekelni:

Korábban az EU behunyta az egyik szemét, de a Brexit miatt bekeményített

Márciusban a brüsszeli bizottság hivatalosan figyelmeztette Nagy-Britanniát, hogy kétmilliárd eurót vár a közös kasszába, mert a brit vámosok nem voltak elég éberek a kínaiak furcsa export-offenzívájával szemben. London a füle botját sem mozdította, hiszen Theresa May kormányának volt épp elég baja a Brexit tárgyalásokkal, amelyeknek a határideje hamarosan lejár. Eredmény pedig sehol. Legutóbb Salzburgban az Európai Unió informális csúcstalálkozóján volt az egyik fő téma a britek kiszállása az unióból. Theresa May miniszterelnök úgy érkezett Ausztriába, mint akinek táskájában ott lapul az egyedül üdvözítő megoldás. Tévedett. Tervezetét visszadobták mint elfogadhatatlant. Megalázva kullogott vissza Londonba, ahol ellenfelei már alig vártak arra, hogy hátába döfjék a kést.

Brüsszel sem késlekedett: 2,7 milliárdot követel most May kormányától. Hogy lett 2-ből 2,7 milliárd euro? Úgy, hogy a brüsszeli bizottság magánszorgalomból utánament a kínaiak viselt dolgainak Nagy-Britanniában. Kiderítette, hogy nemcsak 2013 és 2016 között csaltak az olcsó cipők és ruhák dömping exportjánál, hanem már korábban is. 2008-tól kezdve tártak fel visszásságokat, így még hozzácsaptak a számlához 700 millió eurót. Ezzel persze lehetetlen helyzetbe hozták Theresa May kormányát. Ha fizet, akkor felborítja a saját költségvetését és kíváltja a közvélemény jó részének haragját. Ha két hónapon belül nem fizet, akkor a brüsszeli bizottság az európai bírósághoz fordul.

Brüsszelnek is nagyon kell a pénz

Az Európai Uniónak igazán jól jönne 2,7 milliárd euró. Merkel kancellár ugyanis épp most javasolta: kössenek olyan migrációs megállapodást Észak-Afrika államaival, mint amilyet ő kötött Erdogan török elnökkel. Ez évi három milliárd euróért megakadályozza az újabb migránsinváziót Kelet felől. A déli megoldás sem lenne olcsóbb - figyelmeztette az uniót Sziszi egyiptomi elnök. Erdogan Berlin vendége lesz: szintén pénzt kér, mondván egyre több a menekült Szíriából. Arról nem is beszélve, hogy Törökország pácban van, így minden uniós eurónak örül, még hogyha közben állandóan bírálja is Brüsszelt.

Vajon Nagy-Britannia befizeti-e a 2,7 milliárd eurót a közös kasszába? Kizárt. Theresa Maynek olyan Brexit-egyezményt kell összeeszkábálnia, melyet otthon elfogad a közvélemény és Brüsszelben is rábólint az Európai Unió Bizottsága. Itt is kéthónapos a határidő - figyelmeztet a párizsi Le Monde. A lap egy másik cikkben arra utal: a brüsszeli bizottság nem véletlenül keménykedik, mert nemcsak London a célpont hanem Peking is. Az Európai Uniónak ugyanis van egy B terve Trump leszerelésére: ne egymást üssük, hanem fogjunk össze Kína ellen! (képünk illusztráció)