[{"available":true,"c_guid":"39b0d637-2884-4a3c-89f5-2a00dbeda694","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hajón 58 ember van, köztük egy várandós nő. ","shortLead":"A hajón 58 ember van, köztük egy várandós nő. ","id":"20180925_Nem_kothet_ki_Marseilleben_az_Aquarius_mentohajo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39b0d637-2884-4a3c-89f5-2a00dbeda694&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"889dc10f-86e7-4ff1-8ad7-cdb4f391f75f","keywords":null,"link":"/vilag/20180925_Nem_kothet_ki_Marseilleben_az_Aquarius_mentohajo","timestamp":"2018. szeptember. 25. 11:24","title":"Nem köthet ki Marseille-ben az Aquarius mentőhajó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b3f79e5-9654-420d-be0c-d34cb98b3350","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Eddig 850 ezer csomag szépséghibás gyümölcsöt és zöldséget adott el.","shortLead":"Eddig 850 ezer csomag szépséghibás gyümölcsöt és zöldséget adott el.","id":"20180926_Evente_50_millio_tonna_elelmiszer_megy_a_kukaba_a_Tesco_inkabb_eladna","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b3f79e5-9654-420d-be0c-d34cb98b3350&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"560c2eed-9a59-43cd-a0ec-d7d4a96345fd","keywords":null,"link":"/kkv/20180926_Evente_50_millio_tonna_elelmiszer_megy_a_kukaba_a_Tesco_inkabb_eladna","timestamp":"2018. szeptember. 26. 11:49","title":"Évente 50 millió tonna élelmiszer megy a kukába, a Tesco inkább eladná","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a31834bf-38ed-4112-b3cb-18cd96b22f6b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megkezdődtek a Gellért-hegyre tervezett sikló építésének munkálatai, amiről azonban egyelőre sem a beruházó, sem a főváros nem kívánt tájékoztatni. Előbbi végül az után árult el néhány részletet a G7-nek, hogy a lap újságírója a környéken dolgozó munkásoktól hallott az építkezésről. ","shortLead":"Megkezdődtek a Gellért-hegyre tervezett sikló építésének munkálatai, amiről azonban egyelőre sem a beruházó, sem...","id":"20180924_gellert_hegy_siklo_epitkezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a31834bf-38ed-4112-b3cb-18cd96b22f6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14cefa0a-4992-4d76-9549-7588f1798aeb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180924_gellert_hegy_siklo_epitkezes","timestamp":"2018. szeptember. 24. 15:39","title":"Már dolgoznak a Gellért-hegyi siklón, csak nem beszélnek róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0128601c-ac22-4229-9474-0129b72f22ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kifejezetten hideg van, ezért döntöttek úgy, hogy bekapcsolják a távfűtést. ","shortLead":"Kifejezetten hideg van, ezért döntöttek úgy, hogy bekapcsolják a távfűtést. ","id":"20180925_A_szeptembernek_sincs_meg_vege_de_Miskolcon_mar_futenek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0128601c-ac22-4229-9474-0129b72f22ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80ee427c-4938-43e8-ac33-02e7643cd09b","keywords":null,"link":"/itthon/20180925_A_szeptembernek_sincs_meg_vege_de_Miskolcon_mar_futenek","timestamp":"2018. szeptember. 25. 20:16","title":"A szeptembernek sincs még vége, de Miskolcon már fűtenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"802ea4cb-15e1-4bdc-9139-ebc7fa17f3b8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Üzletközpontot épít apartmanokkal a KÉSZ Csoport. ","shortLead":"Üzletközpontot épít apartmanokkal a KÉSZ Csoport. ","id":"20180926_Romaniaba_is_betort_a_magyar_orias","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=802ea4cb-15e1-4bdc-9139-ebc7fa17f3b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66ef8402-fc5a-46fe-bf49-f9c2a7b558b3","keywords":null,"link":"/kkv/20180926_Romaniaba_is_betort_a_magyar_orias","timestamp":"2018. szeptember. 26. 11:35","title":"Romániába is betört a magyar óriás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e061c102-9340-4704-999f-ff30c80e15e4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez az új négykerék-hajtású járgány elsősorban tekintélyt parancsoló külsejéről, illetve elementáris erejéről ismerszik meg. ","shortLead":"Ez az új négykerék-hajtású járgány elsősorban tekintélyt parancsoló külsejéről, illetve elementáris erejéről ismerszik...","id":"20180925_ha_darth_vader_terepjarot_valasztana_erre_a_707_loeros_szornyetegre_voksolna_rezvani_tank_v8","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e061c102-9340-4704-999f-ff30c80e15e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6898c200-cc14-4194-a70e-a3a0ac20c6b4","keywords":null,"link":"/cegauto/20180925_ha_darth_vader_terepjarot_valasztana_erre_a_707_loeros_szornyetegre_voksolna_rezvani_tank_v8","timestamp":"2018. szeptember. 25. 11:21","title":"Ha Darth Vader terepjárót választana, erre a 707 lóerős szörnyetegre voksolna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af3f45ed-399f-4816-aae9-ea49db6aca71","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Közvetve felelős lehet a méhek pusztulásáért a a glifozát egy amerikai kutatás szerint.","shortLead":"Közvetve felelős lehet a méhek pusztulásáért a a glifozát egy amerikai kutatás szerint.","id":"20180925_art_a_meheknek_a_vilag_legelterjettebb_gyomirtoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af3f45ed-399f-4816-aae9-ea49db6aca71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba5a7864-5849-41bb-aaa2-82628de0a2a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180925_art_a_meheknek_a_vilag_legelterjettebb_gyomirtoja","timestamp":"2018. szeptember. 25. 16:03","title":"Árt a méheknek a világ legelterjettebb gyomirtója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cd96201-57fb-4fdc-b750-0064f506b836","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Kétszer is fizetnie kell annak, aki a Halászbástyáról minden irányba megcsodálná a panorámát, ugyanis a műemlék egy részét üzemeltető luxusétterem is pénzt szed a turistáktól – párhuzamosan a hatósági belépődíjjal. Ettől egyszer már eltiltották, de sajátos megoldással legalizálta a díjat: egy üdítőt is ad a kilátás mellé, így már vendéglátásnak számít a szolgáltatás. Egy ellenzéki képviselő szerint ez a külföldi és magyar városnézők lehúzása, a fideszes polgármester hivatala szerint viszont így már nincs szó illegális jegyárusításról Budapest első számú turistacélpontjánál.","shortLead":"Kétszer is fizetnie kell annak, aki a Halászbástyáról minden irányba megcsodálná a panorámát, ugyanis a műemlék...","id":"20180925_halaszbastya_budavari_onkormanyzat_nagy_gabor_tamas_v_naszalyi_marta_luxusetterem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1cd96201-57fb-4fdc-b750-0064f506b836&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b352f40-ae32-4bea-914e-dc58e26b0de9","keywords":null,"link":"/itthon/20180925_halaszbastya_budavari_onkormanyzat_nagy_gabor_tamas_v_naszalyi_marta_luxusetterem","timestamp":"2018. szeptember. 25. 06:30","title":"Trükkösen sápolja a turistákat egy luxusétterem a Halászbástyán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]