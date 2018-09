Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b35e0ec4-b9df-4db3-b12c-1712527bc71b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Népszava több forrásból is úgy értesült, hogy Tarlós István mindenben megállapodott Orbán Viktorral.","shortLead":"A Népszava több forrásból is úgy értesült, hogy Tarlós István mindenben megállapodott Orbán Viktorral.","id":"20180926_tarlos_ujra_indul_a_fopolgarmesteri_posztert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b35e0ec4-b9df-4db3-b12c-1712527bc71b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6f7cffb-cd9d-4d1a-b1be-8407db440455","keywords":null,"link":"/itthon/20180926_tarlos_ujra_indul_a_fopolgarmesteri_posztert","timestamp":"2018. szeptember. 26. 08:45","title":"Tarlós újra indul a főpolgármesteri posztért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f4070f3-638f-4cb1-b143-1a033c4f620f","c_author":"Szántó Péter","category":"kkv","description":"Vendégszerzőnk elárulja, hogyan érte el, hogy a reggel a kedvenc napszaka, ráadásul még hatékony is olyankor.","shortLead":"Vendégszerzőnk elárulja, hogyan érte el, hogy a reggel a kedvenc napszaka, ráadásul még hatékony is olyankor.","id":"20180926_Igy_hackelje_meg_az_alvasat_egy_kozepkori_modszerrel_hogy_produktivabb_legyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f4070f3-638f-4cb1-b143-1a033c4f620f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef1f5ba4-c0a2-408d-9a12-1c52320d1e8c","keywords":null,"link":"/kkv/20180926_Igy_hackelje_meg_az_alvasat_egy_kozepkori_modszerrel_hogy_produktivabb_legyen","timestamp":"2018. szeptember. 26. 11:05","title":"Így hackelje meg az alvását egy középkori módszerrel, hogy produktívabb legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86e8910b-a9af-43a5-8b97-0515e6642e34","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Gary Kurtz, az első két Star Wars-film producere, aki a hetvenes évek elejétől dolgozott együtt George Lucasszal. 