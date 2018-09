Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"01af2b6f-408d-4501-b684-d3457086c947","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A rektort három éve a szombathelyi főiskola kancellárja jelentette fel, mert a piaci árnál jóval olcsóbban és pályáztatás nélkül adta bérbe a klubot. A volt rektor nem ismerte el a bűnösségét.","shortLead":"A rektort három éve a szombathelyi főiskola kancellárja jelentette fel, mert a piaci árnál jóval olcsóbban és...","id":"20180926_Joleti_intezmeny_volt__allitja_a_birosagnak_az_egyetemi_klub_berbeadasaba_belebuko_rektor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01af2b6f-408d-4501-b684-d3457086c947&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2482bd0f-3c71-47cb-8779-6153eaf7a456","keywords":null,"link":"/kkv/20180926_Joleti_intezmeny_volt__allitja_a_birosagnak_az_egyetemi_klub_berbeadasaba_belebuko_rektor","timestamp":"2018. szeptember. 26. 14:14","title":"\"Jóléti intézmény volt\" - állítja a bíróságnak az egyetemi klub bérbeadásába belebukó rektor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"231bdcd9-95eb-455b-9400-72f7202f5326","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az önvezető technológiának köszönhetően teljesen át fog alakulni a járművek utastere. Az IKEA csinált néhány látványtervet, hogy kiderüljön, (szerintük) hogyan is kell elképzelni a jövőt.","shortLead":"Az önvezető technológiának köszönhetően teljesen át fog alakulni a járművek utastere. Az IKEA csinált néhány...","id":"20180926_ikea_space10_onvezeto_auto_nappali_kavezo_szalloda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=231bdcd9-95eb-455b-9400-72f7202f5326&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f499c784-6835-48e9-920c-09f2892e5f8e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180926_ikea_space10_onvezeto_auto_nappali_kavezo_szalloda","timestamp":"2018. szeptember. 26. 09:21","title":"A nap fotói: Az IKEA megtervezte a jövő autóit, és van köztük néhány használható ötlet is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc801c46-4f20-458d-a067-ce48d8644ff8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Piacra kerültek az idei OLED-kijelzős iPhone-ok, és ettől kezdve egymást érik majd az összehasonlítások: miben jobbak, miben gyengébbek az elődjeiknél. Az alábbiakban a bootolási sebességekre derül fény.","shortLead":"Piacra kerültek az idei OLED-kijelzős iPhone-ok, és ettől kezdve egymást érik majd az összehasonlítások: miben jobbak...","id":"20180925_sebesegteszt_iphone_x_iphone_xs_iphone_xs_max_bootolas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc801c46-4f20-458d-a067-ce48d8644ff8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24bcfcab-4fe1-4051-a381-bfc25f19ac68","keywords":null,"link":"/tudomany/20180925_sebesegteszt_iphone_x_iphone_xs_iphone_xs_max_bootolas","timestamp":"2018. szeptember. 25. 11:03","title":"Ebben még jobb: gyorsabban indul a tavalyi iPhone, mint az újak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fef5283-1616-4d52-a299-2c6cebfa5573","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Talán minden eddiginél érzékenyebb témán talált fogást a South Park most induló új évadja. Az első rész a Halott gyerekek címet kapta. ","shortLead":"Talán minden eddiginél érzékenyebb témán talált fogást a South Park most induló új évadja. Az első rész a Halott...","id":"20180926_Halott_gyerekek_az_iskolai_lovoldozeseket_parodizalja_ki_a_South_Park","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4fef5283-1616-4d52-a299-2c6cebfa5573&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1674e36a-fb99-47dc-8f72-89bb36f873da","keywords":null,"link":"/kultura/20180926_Halott_gyerekek_az_iskolai_lovoldozeseket_parodizalja_ki_a_South_Park","timestamp":"2018. szeptember. 26. 11:52","title":"\"Halott gyerekek\": az iskolai lövöldözéseket parodizálja ki a South Park","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c82fdb1c-5979-4d9f-9005-51f3993886f2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Rétvári Bence csak azt hangoztatta, hogy mindenkinek dolgoznia kell. ","shortLead":"Rétvári Bence csak azt hangoztatta, hogy mindenkinek dolgoznia kell. ","id":"20180925_A_kormany_nem_is_tagadja_hogy_csokkentik_a_szocialis_segely_osszeget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c82fdb1c-5979-4d9f-9005-51f3993886f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c7acf50-23ad-465c-89e3-56f4cc28c6f5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180925_A_kormany_nem_is_tagadja_hogy_csokkentik_a_szocialis_segely_osszeget","timestamp":"2018. szeptember. 25. 11:14","title":"A kormány nem is tagadja, hogy csökkentik a szociális segély összegét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14179925-7268-45ab-8745-60e90f7bd8c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzéki párt vagyonnyilatkozati eljárást is kezdeményez a kormányfő ellen, amiért szóvivője szerint Garancsi István utaztatja egy luxusmagánrepülőn a csapata meccseire.","shortLead":"Az ellenzéki párt vagyonnyilatkozati eljárást is kezdeményez a kormányfő ellen, amiért szóvivője szerint Garancsi...","id":"20180925_feljelentest_tesz_orban_repuloztetese_miatt_a_parbeszed","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14179925-7268-45ab-8745-60e90f7bd8c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ff530dd-7e7f-4cf3-b633-79cae06ab2cd","keywords":null,"link":"/itthon/20180925_feljelentest_tesz_orban_repuloztetese_miatt_a_parbeszed","timestamp":"2018. szeptember. 25. 19:39","title":"Feljelentést tesz Orbán repülőztetése miatt a Párbeszéd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbff15a9-35f7-4736-b18c-21a99539f949","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az innovációs és technológiai miniszter gyakorolja októbertől a Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) fenntartói jogait, a felsőoktatási intézmény új működési modelljének előkészítése céljából – derült ki a Magyar Közlöny legfrissebb számában megjelent kormányhatározatból.","shortLead":"Az innovációs és technológiai miniszter gyakorolja októbertől a Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) fenntartói jogait...","id":"20180925_palkovics_laszlo_innovacios_miniszterium_corvinus_fenntarto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cbff15a9-35f7-4736-b18c-21a99539f949&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51ab3722-8424-459c-a913-f009d7102a7b","keywords":null,"link":"/itthon/20180925_palkovics_laszlo_innovacios_miniszterium_corvinus_fenntarto","timestamp":"2018. szeptember. 25. 21:45","title":"Palkovicsék októbertől a Corvinus fenntartói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7506df70-3efa-43d3-9b07-38e3b9dada5e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A voksolás fontosságára kívánják felhívni a figyelmet, hogy a fiatalok is járuljanak az urnák elé. ","shortLead":"A voksolás fontosságára kívánják felhívni a figyelmet, hogy a fiatalok is járuljanak az urnák elé. ","id":"20180925_Kijott_a_Levis_uj_reklamja__ami_a_valasztasrol_szol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7506df70-3efa-43d3-9b07-38e3b9dada5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4561a8a-7d3e-4b16-b0e5-d7456e6c520c","keywords":null,"link":"/kkv/20180925_Kijott_a_Levis_uj_reklamja__ami_a_valasztasrol_szol","timestamp":"2018. szeptember. 25. 19:04","title":"Kijött a Levi's új reklámja – ami a választásról szól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]