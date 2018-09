Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"36006007-5e6c-4b9c-bfa8-34f7e77954d2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szobor készíttetője azt mondja, direkt csak akkor vésette fel az idézet mellé Balog Zoltán nevét, amikor már nem volt miniszter.","shortLead":"A szobor készíttetője azt mondja, direkt csak akkor vésette fel az idézet mellé Balog Zoltán nevét, amikor már nem volt...","id":"20180927_Balog_Zoltan_idezete_all_egy_reformatus_szoborcsoport_kozeppontjaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36006007-5e6c-4b9c-bfa8-34f7e77954d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81d84688-4406-4ad4-b4a9-2b48b0d0f6ae","keywords":null,"link":"/itthon/20180927_Balog_Zoltan_idezete_all_egy_reformatus_szoborcsoport_kozeppontjaban","timestamp":"2018. szeptember. 27. 09:52","title":"Balog Zoltán idézete áll egy református szoborcsoport középpontjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"271729d3-fe2c-41ab-85ed-d1c11afb4617","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A legtöbb pénzt augusztusban füstölték el.","shortLead":"A legtöbb pénzt augusztusban füstölték el.","id":"20180925_Lazarnak_lesz_dolga_csaknem_200_milliard_forintot_koltottek_a_magyarok_cigire_a_nyaron","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=271729d3-fe2c-41ab-85ed-d1c11afb4617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"457052ca-3ded-4c8b-a4b9-096a164b1cd1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180925_Lazarnak_lesz_dolga_csaknem_200_milliard_forintot_koltottek_a_magyarok_cigire_a_nyaron","timestamp":"2018. szeptember. 25. 12:48","title":"Lázárnak lesz dolga: csaknem 200 milliárd forintot költöttek a magyarok cigire a nyáron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12950fca-dbdd-440a-9971-f2311749c57a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hiába jelentette a felhasználó a gyűlölködő posztot, és hiába ígérte meg a közösségi oldal, hogy eltávolítja - nem így lett.","shortLead":"Hiába jelentette a felhasználó a gyűlölködő posztot, és hiába ígérte meg a közösségi oldal, hogy eltávolítja - nem...","id":"20180926_Problema_akadt_a_Facebook_moderacios_rendszerevel_az_Egyesult_Allamokban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12950fca-dbdd-440a-9971-f2311749c57a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd719252-062f-4277-a9ee-5812b550dd3f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180926_Problema_akadt_a_Facebook_moderacios_rendszerevel_az_Egyesult_Allamokban","timestamp":"2018. szeptember. 26. 06:55","title":"Töröltük a bejegyzést – üzente a Facebook, de a gyűlöletbeszéd csak ott maradt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0ec7ffa-5d59-4fe5-83fd-cda7cbbe4833","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mexikóban találkozott egymással egy McLaren 650S Spider és egy Mercedes-Benz CLA. 