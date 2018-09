Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"780b2fcf-469d-4c17-b62d-409974f8ce0a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180927_Leslie_Mandoki_nem_egy_Bono","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=780b2fcf-469d-4c17-b62d-409974f8ce0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b510336-5c55-4fbb-8494-0e513f2e55a9","keywords":null,"link":"/kultura/20180927_Leslie_Mandoki_nem_egy_Bono","timestamp":"2018. szeptember. 27. 12:33","title":"Leslie Mandoki nem egy Bono","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"492e6119-3287-4660-a105-2259d89c6268","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Orbán jobbkeze igazgatósági tag lett a Szerencsejáték Zrt.-nél, a vezetőségben felbukkant Répássy Róbert volt államtitkár, exképviselő is. A HVG e heti céghírei.","shortLead":"Orbán jobbkeze igazgatósági tag lett a Szerencsejáték Zrt.-nél, a vezetőségben felbukkant Répássy Róbert volt...","id":"20180927_Meszaros_Lorinc_kozelebol_felugyelik_a_Tigazt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=492e6119-3287-4660-a105-2259d89c6268&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e1a186b-1c20-4d84-b536-8c3dffabeccc","keywords":null,"link":"/kkv/20180927_Meszaros_Lorinc_kozelebol_felugyelik_a_Tigazt","timestamp":"2018. szeptember. 27. 15:48","title":"Mészáros Lőrinc közeléből felügyelik a MET-érdekeltséggé lett Tigázt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfaca13f-ea86-4dc7-9bd4-9e0f1b564f2b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha Kósa Lajos a hivatalos iratok alapján elhitte, hogy létezik a pénz, védence hogy ne hitte volna el – teszi fel a kérdést a csengeri örökösnő ügyvédje.","shortLead":"Ha Kósa Lajos a hivatalos iratok alapján elhitte, hogy létezik a pénz, védence hogy ne hitte volna el – teszi fel...","id":"20180926_Mar_a_csengeri_no_sem_biztos_benne_hogy_letezik_a_meses_orokseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bfaca13f-ea86-4dc7-9bd4-9e0f1b564f2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"242fcbf3-7b8a-42b4-8966-93b08cb5b969","keywords":null,"link":"/itthon/20180926_Mar_a_csengeri_no_sem_biztos_benne_hogy_letezik_a_meses_orokseg","timestamp":"2018. szeptember. 26. 19:39","title":"Már a csengeri nő sem biztos benne, hogy létezik a mesés örökség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"836427f4-4d7b-4d07-aaf6-5854c4a14cd4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A rendezvény a helyi zsidó temetőben kapott helyet, így különböző standok, asztalok és székek is kerültek a sírokra.","shortLead":"A rendezvény a helyi zsidó temetőben kapott helyet, így különböző standok, asztalok és székek is kerültek a sírokra.","id":"20180928_Zsido_sirok_kozott_allitottak_fel_az_ugralovarat_a_nagymagyari_vasarban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=836427f4-4d7b-4d07-aaf6-5854c4a14cd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d17b78f5-79fe-4e14-a51d-be015d14039f","keywords":null,"link":"/vilag/20180928_Zsido_sirok_kozott_allitottak_fel_az_ugralovarat_a_nagymagyari_vasarban","timestamp":"2018. szeptember. 28. 14:19","title":"Zsidó sírok között állították fel az ugrálóvárat a nagymagyari vásárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64fb1c60-8b03-4510-ad42-d9a0cecea71b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem volt jó ötlet, letartóztatták.","shortLead":"Nem volt jó ötlet, letartóztatták.","id":"20180927_Varjon_meg__kiabalta_az_ir_ferfi_a_pilotanak_majd_kiszaladt_a_kifutopalyara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64fb1c60-8b03-4510-ad42-d9a0cecea71b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52ee8133-864d-41b1-b48a-45e1b5a19deb","keywords":null,"link":"/vilag/20180927_Varjon_meg__kiabalta_az_ir_ferfi_a_pilotanak_majd_kiszaladt_a_kifutopalyara","timestamp":"2018. szeptember. 27. 15:23","title":"Várjon meg! – kiabálta az ír férfi a pilótának, majd kiszaladt a kifutópályára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edd09742-7fca-4269-ac52-939f159e99b4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Semmi bizonyíték nincs. A britek folytatják információs kampányukat, amelynek az a célja, hogy eltereljék a figyelmet arról, mi történt valójában Salisburyben – ezt Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője írta az egyik orosz közösségi oldalon megjelent kommentjében. Azt követően szólalt meg, hogy a Bellingcat oknyomozó portál kiderítette, hogy mi a neve a márciusi Szkripal-merénylet elkövetésével vádolt egyik orosz ügynöknek, s azt is megírta, hogy Anatolij Csepigát 2014-ben Oroszország hőse címmel tüntette ki Vlagyimir Putyin elnök. ","shortLead":"Semmi bizonyíték nincs. A britek folytatják információs kampányukat, amelynek az a célja, hogy eltereljék a figyelmet...","id":"20180927_Az_oroszok_tovabbra_is_tagadnak_Szkripalugyben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=edd09742-7fca-4269-ac52-939f159e99b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb50585a-897b-402e-942c-64f52eebef30","keywords":null,"link":"/vilag/20180927_Az_oroszok_tovabbra_is_tagadnak_Szkripalugyben","timestamp":"2018. szeptember. 27. 14:52","title":"Az oroszok továbbra is tagadnak Szkripal-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d6f21e-ea78-4cf8-9a6d-7b5891e7473f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ENSZ-ről és a közgyűléséről, Donald Trump nagy bejelentéséről, a magyar családokról és nyugdíjasokról beszélt a miniszterelnök péntek reggeli rádióinterjújában. ","shortLead":"Az ENSZ-ről és a közgyűléséről, Donald Trump nagy bejelentéséről, a magyar családokról és nyugdíjasokról beszélt...","id":"20180928_orban_viktor_kossuth_radio_ensz_trump_csaladok_nyugdijasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46d6f21e-ea78-4cf8-9a6d-7b5891e7473f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b26c138-7798-4c6f-9202-6f17abdddbaa","keywords":null,"link":"/itthon/20180928_orban_viktor_kossuth_radio_ensz_trump_csaladok_nyugdijasok","timestamp":"2018. szeptember. 28. 08:45","title":"Orbán ma véglegesíti az újabb nemzeti konzultáció kérdéseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef1d9153-abf5-47d7-9bd4-ae19d7cf31e3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megcsappant az Apple telefonjai iránt fokozottan érdeklődő vásárlók száma – ez derül ki, ha összevetjük a néhány éves emlékeinket a pénteken szerzett tapasztalatainkkal. A készülékekről azért persze van mit mondani.","shortLead":"Megcsappant az Apple telefonjai iránt fokozottan érdeklődő vásárlók száma – ez derül ki, ha összevetjük a néhány éves...","id":"20180928_iphone_xs_max_magyarorszagi_bemutato_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef1d9153-abf5-47d7-9bd4-ae19d7cf31e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47531bec-beae-4e2f-824e-bbe5fa92594a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180928_iphone_xs_max_magyarorszagi_bemutato_video","timestamp":"2018. szeptember. 28. 13:50","title":"Ebből nem lesz forradalom: az új iPhone-ok budapesti nyitányán jártunk – mintegy 10 másik emberrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]