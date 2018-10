Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"734d38e3-8541-4f62-8775-d23a7f14630b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tűzben 18 tűzoltó sérült meg.","shortLead":"A tűzben 18 tűzoltó sérült meg.","id":"20181007_Bozottuz_miatt_kiuritettek_egy_kempinget_Portugaliaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=734d38e3-8541-4f62-8775-d23a7f14630b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a61cc8a-20ba-4656-ac5f-2712694c4ace","keywords":null,"link":"/vilag/20181007_Bozottuz_miatt_kiuritettek_egy_kempinget_Portugaliaban","timestamp":"2018. október. 07. 15:33","title":"Bozóttűz miatt kiürítettek egy kempinget Portugáliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2713db5-28f9-46e7-8cdb-cdc30b8503b9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ezúttal Bulgáriában. Ő is az európai uniós támogatások szabálytalan felhasználása miatt nyomozott.","shortLead":"Ezúttal Bulgáriában. Ő is az európai uniós támogatások szabálytalan felhasználása miatt nyomozott.","id":"20181007_Ujabb_oknyomozo_ujsagirot_gyilkoltak_meg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2713db5-28f9-46e7-8cdb-cdc30b8503b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed5abe60-4a4d-41cb-9a87-47126447cba3","keywords":null,"link":"/vilag/20181007_Ujabb_oknyomozo_ujsagirot_gyilkoltak_meg","timestamp":"2018. október. 07. 14:33","title":"Újabb oknyomozó újságírót gyilkoltak meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"915340ea-f551-4e37-bfa1-eb0b2c578916","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megérkeztek az első „shot on iPhone Xs” képek, amelyek az újdonság javított kamerájának képességeit hivatottak demonstrálni.","shortLead":"Megérkeztek az első „shot on iPhone Xs” képek, amelyek az újdonság javított kamerájának képességeit hivatottak...","id":"20181006_apple_iphone_xs_max_elso_fenykepek_shot_on_iphone","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=915340ea-f551-4e37-bfa1-eb0b2c578916&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecea4482-4661-4a92-82ed-726265f74cfa","keywords":null,"link":"/tudomany/20181006_apple_iphone_xs_max_elso_fenykepek_shot_on_iphone","timestamp":"2018. október. 06. 15:03","title":"Az első képek: így fotóznak az új iPhone-ok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7870795a-b45e-471e-ab16-3afb0cd44234","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kijev egyik főútján egészen szokatlan módon sikerült megoldani a sávelválasztást.","shortLead":"Kijev egyik főútján egészen szokatlan módon sikerült megoldani a sávelválasztást.","id":"20181007_kijev_mobil_wc_autos_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7870795a-b45e-471e-ab16-3afb0cd44234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a3a297d-5968-421d-ae29-bb9dfc9bcd6f","keywords":null,"link":"/cegauto/20181007_kijev_mobil_wc_autos_video","timestamp":"2018. október. 08. 04:31","title":"Videó: Ez még a sokat látott ukrán autósoknak is sok volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0d90e13-2286-47a5-b368-b1dcba72e16f","c_author":"Keresztes Imre","category":"vilag","description":"A török elnök személyében Orbán Viktor rendkívül ellentmondásos vendéget fogad, aki sokak szerint reformerből teljhatalmú önkényúrrá vált. ","shortLead":"A török elnök személyében Orbán Viktor rendkívül ellentmondásos vendéget fogad, aki sokak szerint reformerből...","id":"20181008_torokorszag_magyarorszag_csucstalalkozo_budapest_orban_viktor_erdogan_gul_baba_turbe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0d90e13-2286-47a5-b368-b1dcba72e16f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baa784d3-f8ce-4b06-8fa3-26443a5536ea","keywords":null,"link":"/vilag/20181008_torokorszag_magyarorszag_csucstalalkozo_budapest_orban_viktor_erdogan_gul_baba_turbe","timestamp":"2018. október. 08. 06:30","title":"Törökjárás Budapesten – türbefelújítással, focival, biznisszel hangoltak az Erdogan-vizitre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a535d16-b37d-4f61-8c87-289b4a7accd1","c_author":"Fokasz Oresztész","category":"kkv","description":"Simicska Lajostól Mészáros Lőrinc felé vándorló kapacitás, területfoglalás és egyre csillagászatibb összegek: így fest a magyarországi vasúti beruházások világa jelenleg.","shortLead":"Simicska Lajostól Mészáros Lőrinc felé vándorló kapacitás, területfoglalás és egyre csillagászatibb összegek: így fest...","id":"201831__meszaros_lorinc__kozbeszerzesek__1500_milliard_forint__arccal_avasut_fele","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a535d16-b37d-4f61-8c87-289b4a7accd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c76bc47-f7c5-4c02-b5c3-521c5e3d4baf","keywords":null,"link":"/kkv/201831__meszaros_lorinc__kozbeszerzesek__1500_milliard_forint__arccal_avasut_fele","timestamp":"2018. október. 06. 09:30","title":"Gyorsan kaszálna tízmilliárdokat vasútfelújítással? A receptet Mészáros Lőrinctől lesheti el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c30cb5aa-79e1-47bf-9d33-b9d2d900bf91","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az aszpirin rendszeres szedése csökkentheti a máj- és petefészekrák kockázatát – állapította meg két amerikai kutatócsoport.","shortLead":"Az aszpirin rendszeres szedése csökkentheti a máj- és petefészekrák kockázatát – állapította meg két amerikai...","id":"20181006_aszpirin_rendszeres_szedese_egeszsegugyi_hatasok_karos_egeszseges_majrak_petefeszekrak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c30cb5aa-79e1-47bf-9d33-b9d2d900bf91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92611ff5-e79e-424c-b130-a0afca091c95","keywords":null,"link":"/tudomany/20181006_aszpirin_rendszeres_szedese_egeszsegugyi_hatasok_karos_egeszseges_majrak_petefeszekrak","timestamp":"2018. október. 06. 20:03","title":"Egy dologra már biztosan jó, ha rendszeresen bevesz egy aszpirint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec6fc081-010e-43cb-9565-b403a5220195","c_author":"Pozsgai Rebeka","category":"kkv","description":"Nem világos, milyen divatipari marketingstratégiát épít az Orbán Ráhelhez kötődő Magyar Divat- és Designipari Ügynökség, mindenesetre Londonban már ez képviselte Magyarországot.","shortLead":"Nem világos, milyen divatipari marketingstratégiát épít az Orbán Ráhelhez kötődő Magyar Divat- és Designipari...","id":"201840__nemzeti_dizajn__orban_rahel__2rule__ez_adivat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec6fc081-010e-43cb-9565-b403a5220195&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37e89089-c5cb-42c1-8bbf-f300316de5a2","keywords":null,"link":"/kkv/201840__nemzeti_dizajn__orban_rahel__2rule__ez_adivat","timestamp":"2018. október. 06. 12:30","title":"Van, akinek a divat mondja meg, hogy ki is ő, a divatnak meg Orbán Ráhel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]