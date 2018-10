Ma Magyarországon 298 olyan cég van, amelynek török a tulajdonosa. A vállalkozások harmada az elmúlt másfél évben alakult – írja az Opten adataira hivatkozva a 168 Óra.

Míg 2016-ban 27 cégalapítás történt, 2017-ben 56, idén, az első 9 hónapban pedig 53.

A török érdekeltségű cégek összesített árbevétele 2017-ben 85 milliárd forint volt, és 2,3 milliárd forint adózott eredményt produkáltak. 2017-ben 1533 embert foglakoztattak Magyarországon a török vállalatok.

Az ágazatokat tekintve a kereskedelem dominál, azon belül is felülreprezentáltak az élő állat nagykereskedelemmel, ruházati és textil-nagykereskedelemmel foglalkozó cégek, de vendéglátó és üzletviteli tanácsadással foglalkozó cégek is szerepelnek közöttük szép számmal. Továbbá szépen fut az ingatlanbiznisz is. A hvg.hu nemrégiben írt arról, hogy Budapest egyik legnagyobb ingatlanfejlesztésébe kezdhet a Tiborcz Istvánnal is üzletelő török Adnan Polat, és előre garantált, hogy a projekt profitot hoz neki.