[{"available":true,"c_guid":"674229bf-3d09-476c-965b-04fc8153ecf9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hódmezővásárhelyi polgármester nem visszavonul, csak egy ajánlattal állt elő. A Fidesz elszámoltatását ígéri, a Jobbik elnökét pedig harcostársának nevezte.","shortLead":"A hódmezővásárhelyi polgármester nem visszavonul, csak egy ajánlattal állt elő. A Fidesz elszámoltatását ígéri...","id":"20181008_MarkiZay_Soha_nem_fogom_feladni_kuzdok_mindhalalig","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=674229bf-3d09-476c-965b-04fc8153ecf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26d645cc-df51-4609-9ad9-78f429c3129b","keywords":null,"link":"/itthon/20181008_MarkiZay_Soha_nem_fogom_feladni_kuzdok_mindhalalig","timestamp":"2018. október. 08. 10:49","title":"Márki-Zay: Soha nem fogom feladni, küzdök mindhalálig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36f2487d-3599-4234-b2ea-ae3d658910f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korábban arról volt szó, szolidaritási alapot hoznak létre, de először nem árulták el, mi lett a kezdeményezéssel. A többi ellenzéki párt jótékonykodik, a kormánypárti képviselők hazaviszik a kétszázezer pluszt.","shortLead":"Korábban arról volt szó, szolidaritási alapot hoznak létre, de először nem árulták el, mi lett a kezdeményezéssel...","id":"20181008_Az_MSZP_nem_mondja_meg_mire_koltik_a_megemelt_fizetesuket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36f2487d-3599-4234-b2ea-ae3d658910f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b7c6d48-9e52-4c1c-a294-6c16f3e0916c","keywords":null,"link":"/itthon/20181008_Az_MSZP_nem_mondja_meg_mire_koltik_a_megemelt_fizetesuket","timestamp":"2018. október. 08. 08:24","title":"Az MSZP nem mondta meg, mire költik a megemelt fizetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3fa57c3-e2d6-4e54-b4a8-569c77ec985d","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Fegyelmi fenyítést kap Czeglédy Csaba, amiért megsértette a zárka- és körletrendet – derül ki a hvg.hu birtokába került fegyelmi határozatból. A több mint egy éve előzetes letartóztatásban lévő baloldali politikus bűne: túl sok könyv volt nála a cellájában. A büntetés-végrehajtásban nincs kecmec: első- és másodfokú eljárásban, bizonyítékokat felvonultatva derítették fel a vétséget.","shortLead":"Fegyelmi fenyítést kap Czeglédy Csaba, amiért megsértette a zárka- és körletrendet – derül ki a hvg.hu birtokába került...","id":"20181009_Olvasasbunozes_megbuntetik_Czegledy_Csabat_a_tul_sok_konyve_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3fa57c3-e2d6-4e54-b4a8-569c77ec985d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46d31610-f073-4647-afff-e0729a781a69","keywords":null,"link":"/itthon/20181009_Olvasasbunozes_megbuntetik_Czegledy_Csabat_a_tul_sok_konyve_miatt","timestamp":"2018. október. 09. 06:20","title":"Olvasásbűnözés: megbüntetik Czeglédy Csabát, mert túl sok könyv volt a cellájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd85a19d-b110-40cc-8b4d-8b87845cce5d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sok múlik a Bp2017 Kft. anyagi helyzetén.","shortLead":"Sok múlik a Bp2017 Kft. anyagi helyzetén.","id":"20181007_Egy_eve_vege_most_szuntetik_meg_a_vizes_vbt_szervezo_ceget","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd85a19d-b110-40cc-8b4d-8b87845cce5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f80b774d-d617-483e-bd0f-b4343d6e22db","keywords":null,"link":"/kkv/20181007_Egy_eve_vege_most_szuntetik_meg_a_vizes_vbt_szervezo_ceget","timestamp":"2018. október. 07. 13:46","title":"Egy éve vége, most szüntetik meg a vizes vb-t szervező céget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1771f36-2a26-4357-9397-3acbba7d01c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Változóan felhős-napos időben lesz ma részünk. ","shortLead":"Változóan felhős-napos időben lesz ma részünk. ","id":"20181008_2025_fok_lesz_ma_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e1771f36-2a26-4357-9397-3acbba7d01c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5b81b4b-d124-410d-a111-2b404192ad8e","keywords":null,"link":"/idojaras/20181008_2025_fok_lesz_ma_is","timestamp":"2018. október. 08. 05:45","title":"20-25 fok lesz ma is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9983975b-efb3-4595-91d7-30ce85553f0b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Abszurdnak tartja, hogy egy ilyen embert fogadnak Magyarországon.\r

\r

","shortLead":"Abszurdnak tartja, hogy egy ilyen embert fogadnak Magyarországon.\r

\r

","id":"20181007_Fluor_Tomi_nem_tat_kovetkezmenyektol_amiert_leszardarabozta_Erdogant","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9983975b-efb3-4595-91d7-30ce85553f0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d0984bd-9eb4-426c-a6db-ada8487a8958","keywords":null,"link":"/kultura/20181007_Fluor_Tomi_nem_tat_kovetkezmenyektol_amiert_leszardarabozta_Erdogant","timestamp":"2018. október. 07. 16:49","title":"Fluor Tomi nem tart következményektől, amiért leszardarabozta Erdogant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"deef62fc-fae0-4368-aba2-e6db6f220731","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Jair Bolsonaro nem szerzett abszolút többséget, így második fordulót is kell tartani.","shortLead":"Jair Bolsonaro nem szerzett abszolút többséget, így második fordulót is kell tartani.","id":"20181008_A_tropusok_Trumpja_nyerte_a_brazil_elnokvalasztas_elso_fordulojat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=deef62fc-fae0-4368-aba2-e6db6f220731&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aaad4b3-c349-43e2-aa29-b6c4e6aa9253","keywords":null,"link":"/vilag/20181008_A_tropusok_Trumpja_nyerte_a_brazil_elnokvalasztas_elso_fordulojat","timestamp":"2018. október. 08. 08:38","title":"A \"trópusok Trumpja\" nyerte a brazil elnökválasztás első fordulóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"204c03be-6951-454b-84e2-2887779e4ebf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Országgyűlés hétfői ülésén egy Jobbik-képviselő megkérdezte a legfőbb ügyészt, indul-e nyomozás az ügyészségen a kormányfő ellen, amiért Garancsi István magángépén repült.","shortLead":"Az Országgyűlés hétfői ülésén egy Jobbik-képviselő megkérdezte a legfőbb ügyészt, indul-e nyomozás az ügyészségen...","id":"20181008_Polt_Peter_meg_nem_dontotte_el_vizsgaljake_Orban_luxusrepuleset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=204c03be-6951-454b-84e2-2887779e4ebf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"209c600a-4cd2-42e3-862d-e04ece24c059","keywords":null,"link":"/itthon/20181008_Polt_Peter_meg_nem_dontotte_el_vizsgaljake_Orban_luxusrepuleset","timestamp":"2018. október. 08. 18:04","title":"Polt Péter még nem döntötte el, vizsgálják-e Orbán luxusrepülését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]