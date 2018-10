Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b174c09c-3771-4b6b-a0ab-22659859a9e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már hivatalosan sem a tavaly nyáron kinevezett Heltai Péter utazó nagykövet, hanem az üldözött keresztények megsegítéséért felelős államtitkár egyengeti a Hungary Helps program sorsát. A menekültbefogadás alternatívájaként kiötlött, globális humanitárius akciótervként eladott program mára úgyis kereszténysegítéssé redukálódott, annak ellenére, hogy az Európába menekülők nagy része továbbra is muszlim. ","shortLead":"Már hivatalosan sem a tavaly nyáron kinevezett Heltai Péter utazó nagykövet, hanem az üldözött keresztények...","id":"20181012_Kitettek_a_Hungary_Helps_utazo_nagykovetenek_szuret","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b174c09c-3771-4b6b-a0ab-22659859a9e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa3dd54e-39f3-4d19-ae4a-833894ec44a9","keywords":null,"link":"/itthon/20181012_Kitettek_a_Hungary_Helps_utazo_nagykovetenek_szuret","timestamp":"2018. október. 12. 10:11","title":"Kitette a kormány a Hungary Helps utazó nagykövetének szűrét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8df928f6-1367-48e7-818f-86ef2a21d5c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lehet, hogy a képviselők nyitott kapukat döngetnek.","shortLead":"Lehet, hogy a képviselők nyitott kapukat döngetnek.","id":"20181011_A_magyar_kormany_tamogatasa_miatt_biraljak_Donald_Trumpot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8df928f6-1367-48e7-818f-86ef2a21d5c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbae90c4-dc80-497e-9d17-2a7a1e79c98b","keywords":null,"link":"/itthon/20181011_A_magyar_kormany_tamogatasa_miatt_biraljak_Donald_Trumpot","timestamp":"2018. október. 11. 08:29","title":"A magyar kormány támogatása miatt bírálják Donald Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b15e0310-3e7f-49f0-97c9-56349040cc0b","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Az elérhető leggyorsabb vezetékes internet sebességét egyesíti a vezeték nélküli hozzáférés előnyeivel az a Facebook által kidolgozott technológia, melynek tesztelése most kezdődik.","shortLead":"Az elérhető leggyorsabb vezetékes internet sebességét egyesíti a vezeték nélküli hozzáférés előnyeivel az a Facebook...","id":"20181012_facebook_tip_terragraph_tesztmagyar_telekom_budapest_deutsche_telekom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b15e0310-3e7f-49f0-97c9-56349040cc0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4937898e-3360-47d6-8575-c23d2bfd98d8","keywords":null,"link":"/tudomany/20181012_facebook_tip_terragraph_tesztmagyar_telekom_budapest_deutsche_telekom","timestamp":"2018. október. 12. 08:03","title":"Elindult a nagy teszt Magyarországon: nálunk próbálja ki szupergyors internethálózatát a Facebook és a Telekom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bde79366-89dd-46c7-b1d9-24ff2beecc14","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Minden eddiginél jelentősebb átalakítás vár a felsőoktatásra, ami egyetembezárásokkal, tandíjjal, hallgatók kiszorulásával járhat. Az állam ugyanis hátrébb lépne, csak \"megrendelő\" lenne. Az államilag támogatott képzéseket felváltják az intézeti ösztöndíjprogramok. ","shortLead":"Minden eddiginél jelentősebb átalakítás vár a felsőoktatásra, ami egyetembezárásokkal, tandíjjal, hallgatók...","id":"20181011_ELTE_Zrt_A_vallalati_forma_meg_is_olheti_a_felsooktatast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bde79366-89dd-46c7-b1d9-24ff2beecc14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e007684-691e-457b-ad7e-c596c36dabdb","keywords":null,"link":"/itthon/20181011_ELTE_Zrt_A_vallalati_forma_meg_is_olheti_a_felsooktatast","timestamp":"2018. október. 11. 13:45","title":"ELTE Zrt.: \"A vállalati forma meg is ölheti a felsőoktatást\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"302cec8e-c549-4edf-8847-b09ad5c5e0fa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tragédia eddig ismert halálos áldozatainak száma tíz.","shortLead":"A tragédia eddig ismert halálos áldozatainak száma tíz.","id":"20181011_Ozonvizszeru_felhoszakadas_meg_harom_embert_keresnek_Mallorcan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=302cec8e-c549-4edf-8847-b09ad5c5e0fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b3d0768-fd1c-4498-b2dc-6da4513b2ee9","keywords":null,"link":"/vilag/20181011_Ozonvizszeru_felhoszakadas_meg_harom_embert_keresnek_Mallorcan","timestamp":"2018. október. 11. 12:14","title":"Özönvízszerű felhőszakadás: még három embert keresnek Mallorcán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f9c2412-04df-4d1e-821f-99110e92afb3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Százezer dollárért legalább vizet tényleg adhattak volna a vendégeknek.","shortLead":"Százezer dollárért legalább vizet tényleg adhattak volna a vendégeknek.","id":"20181011_Hat_ev_bortonre_iteltek_a_vilag_legbotranyosabb_fesztivaljanak_szervezojet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f9c2412-04df-4d1e-821f-99110e92afb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"583674f1-c6a8-4fa8-bce5-ccd0851186a4","keywords":null,"link":"/kkv/20181011_Hat_ev_bortonre_iteltek_a_vilag_legbotranyosabb_fesztivaljanak_szervezojet","timestamp":"2018. október. 11. 21:21","title":"Hat év börtönre ítélték a világ legbotrányosabb fesztiváljának szervezőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"783df275-7997-4da0-b6ec-89e33afc0a2c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Elérte a Michael hurrikán az Egyesült Államok partját. A hatóságok arra kérik a helyieket: aki eddig nem menekült el, az már ne próbálkozzon, ez még veszélyesebb volna, mint otthon reménykedni.","shortLead":"Elérte a Michael hurrikán az Egyesült Államok partját. A hatóságok arra kérik a helyieket: aki eddig nem menekült el...","id":"20181010_Mar_tul_keso_a_menekuleshez__elerte_Floridat_az_eletveszelyes_hurrikan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=783df275-7997-4da0-b6ec-89e33afc0a2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9f212b5-3bf4-442e-b98f-686c6eed6b03","keywords":null,"link":"/vilag/20181010_Mar_tul_keso_a_menekuleshez__elerte_Floridat_az_eletveszelyes_hurrikan","timestamp":"2018. október. 10. 20:17","title":"Már túl késő a meneküléshez - elérte Floridát az életveszélyes hurrikán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A főút Kecskemét és Nyárlőrinc közötti szakaszán egy teherautó és egy gépkocsi karambolozott.","shortLead":"A főút Kecskemét és Nyárlőrinc közötti szakaszán egy teherautó és egy gépkocsi karambolozott.","id":"20181011_ketten_meghaltak_a_44es_uton_teherauto_szemelyauto_baleseteben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90fc9fc8-32ac-41cf-8090-17a9f137141b","keywords":null,"link":"/cegauto/20181011_ketten_meghaltak_a_44es_uton_teherauto_szemelyauto_baleseteben","timestamp":"2018. október. 11. 08:12","title":"Ketten meghaltak a 44-es úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]