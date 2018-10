Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"583ee24e-9130-42e3-8c67-40db8418e761","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A szerelvény két kocsija a vágányokon keresztben állt meg.","shortLead":"A szerelvény két kocsija a vágányokon keresztben állt meg.","id":"20181010_Kisiklott_egy_expresszvonat_Indiaban_legalabb_oten_meghaltak__fotok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=583ee24e-9130-42e3-8c67-40db8418e761&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd1bab98-9d3f-456c-be65-f9b03a81abe8","keywords":null,"link":"/vilag/20181010_Kisiklott_egy_expresszvonat_Indiaban_legalabb_oten_meghaltak__fotok","timestamp":"2018. október. 10. 11:50","title":"Kisiklott egy expresszvonat Indiában, legalább öten meghaltak – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a81f0373-bad8-4e50-847d-b5fd8282ac2a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy kisvárosi focisuli fejlesztésére szánt összeg – nem egész 250 millió forint – kellett volna a hvg.hu birtokába jutott dokumentumok szerint csak ahhoz, hogy ne álljon ma összeomlás szélén a Honvédkórház sürgősségi centruma. A betegéleteket veszélyeztető helyzetre egy év alatt közel száz levélben figyelmeztették a Honvédkórház parancsnokát, aki megingathatatlannak tűnik a posztján, egyesek szerint a Fidesz felső vezetésével ápolt szoros politikai-családi kapcsolatai miatt is. \r

","shortLead":"Egy kisvárosi focisuli fejlesztésére szánt összeg – nem egész 250 millió forint – kellett volna a hvg.hu birtokába...","id":"20181012_Honvedkorhaz_zacher_gabor_surgossegi_orvosok_apolok_sbc","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a81f0373-bad8-4e50-847d-b5fd8282ac2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"261cbf94-7fbc-408d-9039-d6079d668703","keywords":null,"link":"/itthon/20181012_Honvedkorhaz_zacher_gabor_surgossegi_orvosok_apolok_sbc","timestamp":"2018. október. 12. 06:30","title":"Folytatódik a dráma a Honvédkórházban: \"Minden nap úgy lépek be, hogy fél lábbal a börtönben érzem magam\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"774ea314-7638-4586-a019-c768adcc9cd4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Nemzeti Bank egykori elnöke, a Corvinus gazdaságpolitikai tanszékének vezetője szerint Márki-Zay Péter tehetséges, a mostani vezetők pedig a Kádár-rendszerben szocializálódtak.","shortLead":"A Magyar Nemzeti Bank egykori elnöke, a Corvinus gazdaságpolitikai tanszékének vezetője szerint Márki-Zay Péter...","id":"20181010_Bod_Peter_Akos_Kell_egy_uj_mozgalom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=774ea314-7638-4586-a019-c768adcc9cd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ace81a25-7429-456f-ba44-67fb4b9bbfc6","keywords":null,"link":"/itthon/20181010_Bod_Peter_Akos_Kell_egy_uj_mozgalom","timestamp":"2018. október. 10. 18:27","title":"Bod Péter Ákos: Kell egy új mozgalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ac1a53f-af9f-49b1-b7ad-94dc3535bdd8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"\"Európai népről\" beszélt Benkő Tibor Zágrábban.","shortLead":"\"Európai népről\" beszélt Benkő Tibor Zágrábban.","id":"20181011_A_honvedelmi_miniszter_szerint_egyuttmukodes_kell_a_NATOn_belul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ac1a53f-af9f-49b1-b7ad-94dc3535bdd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f908982d-e0a4-4b7a-bf4a-530a029f87ff","keywords":null,"link":"/vilag/20181011_A_honvedelmi_miniszter_szerint_egyuttmukodes_kell_a_NATOn_belul","timestamp":"2018. október. 11. 08:40","title":"A honvédelmi miniszter szerint együttműködés kell a NATO-n belül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba6ac853-ac57-41b3-9339-9eaa968b2b3e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Szojuz MSZ-10 hordozórakétájának egyik hajtóműve hibásodott meg a felbocsátást követően. Az űrhajósok túlélték.","shortLead":"A Szojuz MSZ-10 hordozórakétájának egyik hajtóműve hibásodott meg a felbocsátást követően. Az űrhajósok túlélték.","id":"20181011_baleset_szojuz_felbocsatas_bajkonur_urhajo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba6ac853-ac57-41b3-9339-9eaa968b2b3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53e4d97a-a63b-4847-ad7f-f3615c6a5d9c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181011_baleset_szojuz_felbocsatas_bajkonur_urhajo","timestamp":"2018. október. 11. 11:12","title":"Baleset történt a Szojuzzal, kényszerleszállást hajtott végre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34694a53-5d77-405b-bcbb-150bac733d39","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Szokatlan ítélet. ","shortLead":"Szokatlan ítélet. ","id":"20181011_Kutatas_kutato_sikkasztas_zongora_New_York","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=34694a53-5d77-405b-bcbb-150bac733d39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baa2cea1-6bbc-4e0d-9cb5-f3b8adc45d10","keywords":null,"link":"/elet/20181011_Kutatas_kutato_sikkasztas_zongora_New_York","timestamp":"2018. október. 11. 12:04","title":"Börtön helyett zongoráznia kell annak a neurológusnak, aki a kutatási alapból sikkasztott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fb50b25-2618-4dfa-a4d1-63bc5b6f22e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez legalább a harmadik ilyen eset, amikor a Tesla központjából növelték meg az autóik hatótávját.","shortLead":"Ez legalább a harmadik ilyen eset, amikor a Tesla központjából növelték meg az autóik hatótávját.","id":"20181012_tesla_hatotav_hurrikan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0fb50b25-2618-4dfa-a4d1-63bc5b6f22e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b4b7959-c936-4cdc-8ae2-ab7798074f60","keywords":null,"link":"/cegauto/20181012_tesla_hatotav_hurrikan","timestamp":"2018. október. 12. 09:24","title":"Elon Musk megnyomta a gombot, és extra hatótávot kaptak a hurrikán elől menekülők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34b338b9-9a79-425f-8093-477722da8a2c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az áramvonalasított Messenger Lite eddig csak androidos eszközökön működött, a Facebooknak azonban eltökélt célja, hogy iOS-re is megcsinálják. Törökországban már működik.","shortLead":"Az áramvonalasított Messenger Lite eddig csak androidos eszközökön működött, a Facebooknak azonban eltökélt célja...","id":"20181011_messenger_lite_facebook_lite_energiatakarekos_alkalmazas_android_ios_iphone_uzenetkuldes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=34b338b9-9a79-425f-8093-477722da8a2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0399f0f-adff-4114-b24d-8a51b1f75ebc","keywords":null,"link":"/tudomany/20181011_messenger_lite_facebook_lite_energiatakarekos_alkalmazas_android_ios_iphone_uzenetkuldes","timestamp":"2018. október. 11. 11:03","title":"Nagy különbség: az aksikímélő Messenger 140 MB helyett mindössze 5 megás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]