Közleményben tudatta a sörgyár, hogy új munkahelyre távozik José Matthijsse, a vörös csillagos háborút megvívó vezérigazgató. Utóda, Geert Swaanenburg 20 éve kezdte pályafutását a Heinekennél vezetői gyakornokként, azóta számos kereskedelmi pozícióban dolgozott, például a hollandiai vállalatánál marketing és értékesítési területeken, majd a Heineken Bahamasnál a marketing és értékesítési vezetői pozíciót töltötte be. A Heineken Hungáriához európai értékesítési igazgatói pozícióból érkezik, Hollandiából. A Heineken szerint Matthijsse vezetése alatt a cég magyar leánya jelentős üzleti fejlődésen ment át, például a cég első nagyüzemi szereplőként lépett be a hazai sörkülönlegességek piacára.

Tavaly márciusban a kormány totális hadjáratot indított a Heineken ellen, azonban végül nem tiltották be a cég vörös csillagos logóját. A cél a nem is olyan kicsi, nem is annyira magyar Csíki Sör megvédése volt, lényegében azonban a határon túli szavazatokat akarták megszerezni. A hvg.hu-nak egy befolyásos kormányzati szereplő akkor azt magyarázta, a Heineken felrúgta a stratégiai partnerséget, és „nem viheti el szárazon, hogy megsértette az erdélyi magyarokat, végső soron a magyar nemzetet”.

Az összepancsolt Lex Heinekent a kormány elsunnyogta, az őszi ciklusban már nem foglalkoztak a vörös csillag tilalmát kimondó bosszútörvénnyel.

Egy fideszes még indított ugyan egy pert is a Heineken vörös csillagja ellen, de ezt a csatát is a holland központú sörös társaság nyerte.