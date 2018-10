Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e1b4ce29-eccb-40d7-be9b-9e58579ab6a9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK tüntetését nem engedte a rendőrség Erdogan budapesti látogatásakor az MTA-nál, a török elnök rajongóit viszont odaengedték. Most megmagyarázták: azért tettek így, mert nem volt előre bejelentett szimpátiatüntetés.","shortLead":"A DK tüntetését nem engedte a rendőrség Erdogan budapesti látogatásakor az MTA-nál, a török elnök rajongóit viszont...","id":"20181011_ORFK_a_torokok_nem_jeleztek_a_szimpatiatuntetest_ezert_megtarthattak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e1b4ce29-eccb-40d7-be9b-9e58579ab6a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0c1c5e0-60a2-433e-ae80-dd1996f09258","keywords":null,"link":"/itthon/20181011_ORFK_a_torokok_nem_jeleztek_a_szimpatiatuntetest_ezert_megtarthattak","timestamp":"2018. október. 11. 19:29","title":"ORFK: A törökök nem jelezték a szimpátiatüntetést, ezért megtarthatták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5bc6afb-3d27-47d8-9ba7-d902f245df1e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A szövetségi kapitány a játékosok \"jó mentalitásában\" bízik.","shortLead":"A szövetségi kapitány a játékosok \"jó mentalitásában\" bízik.","id":"20181011_Rossi_a_penteki_magyargorogrol_jo_felkeszules_van_mogottunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5bc6afb-3d27-47d8-9ba7-d902f245df1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b810aa0-5970-47f4-88b4-deddf2d54f72","keywords":null,"link":"/sport/20181011_Rossi_a_penteki_magyargorogrol_jo_felkeszules_van_mogottunk","timestamp":"2018. október. 11. 10:52","title":"Rossi a pénteki görög-magyarról: \"A játékosok már értik, mit várok tőlük\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"841d9ce3-4878-4419-8335-15bcb0fbe237","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Sorra jelentik be a nyugati hatalmak, milyen orosz ügynököket kaptak rajta országukban. A moszkvai taktika változott: már nem is cáfolnak, inkább nevetségessé próbálják tenni a Nyugatot – írja a HVG hetilap.","shortLead":"Sorra jelentik be a nyugati hatalmak, milyen orosz ügynököket kaptak rajta országukban. A moszkvai taktika változott...","id":"20181011_A_Nyugatnak_elege_van_az_orosz_ugynokokbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=841d9ce3-4878-4419-8335-15bcb0fbe237&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69a733e2-acf3-4c73-8554-3e17e1a8e684","keywords":null,"link":"/vilag/20181011_A_Nyugatnak_elege_van_az_orosz_ugynokokbol","timestamp":"2018. október. 11. 12:28","title":"A Nyugatnak már nagyon elege van az orosz ügynökökből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55c7a505-213e-4488-ac80-2cacee915965","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A légitársaság mindent tagad, de a Wall Street Journal (WSJ) bírósági iratokra és a meggyilkolt üzletember ismerőseire hivatkozva azt írja, hogy Nyikolaj Gluskov komoly leleplezésre készült.","shortLead":"A légitársaság mindent tagad, de a Wall Street Journal (WSJ) bírósági iratokra és a meggyilkolt üzletember ismerőseire...","id":"20181011_Az_Aeroflot_titkosszolgalat_Putyin_halal_Gluskov","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55c7a505-213e-4488-ac80-2cacee915965&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0015e618-357e-40e1-8d59-00e2bf336fb0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181011_Az_Aeroflot_titkosszolgalat_Putyin_halal_Gluskov","timestamp":"2018. október. 11. 12:04","title":"Az Aeroflot és a titkosszolgálat viszonyáról vallott volna Putyin ellenfele, már nem él","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a65155e7-29b2-41b1-8b67-a63ac0f06c31","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tekintélyes „Agence nationale de sécurité sanitaire” (ANSAS) most közzétett jelentésében radikális intézkedést javasol: a népegészségügyre felügyelő szervezet szerint a szoláriumok a mesterséges UV sugárzással óriási egészségügyi kockázatot jelentenek, ezért be kellene tiltani a barnító szalonokat.","shortLead":"A tekintélyes „Agence nationale de sécurité sanitaire” (ANSAS) most közzétett jelentésében radikális intézkedést...","id":"20181011_A_szolarium_eletveszelyes_be_kellene_tiltani__mondjak_a_francia_nepegeszsegugyiek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a65155e7-29b2-41b1-8b67-a63ac0f06c31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e384ed30-f57d-4352-97d2-a930c00330bc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181011_A_szolarium_eletveszelyes_be_kellene_tiltani__mondjak_a_francia_nepegeszsegugyiek","timestamp":"2018. október. 11. 12:18","title":"A szolárium életveszélyes, be kellene tiltani – mondják a francia népegészségügyiek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d8086ff-cb12-46ec-acdc-6ccf55d4b4f7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Rossz versek világpremierje a tallinni A kategóriás fesztiválon lesz. A magyar mozik december végétől vetítik. ","shortLead":"A Rossz versek világpremierje a tallinni A kategóriás fesztiválon lesz. A magyar mozik december végétől vetítik. ","id":"20181010_VAN_valami_kulonos_es_megmagyarazhatatlan_reisz_gabor_bemutato_tallinn_filmfesztival","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d8086ff-cb12-46ec-acdc-6ccf55d4b4f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"647552e8-8671-4799-bcee-0df605975f8c","keywords":null,"link":"/kultura/20181010_VAN_valami_kulonos_es_megmagyarazhatatlan_reisz_gabor_bemutato_tallinn_filmfesztival","timestamp":"2018. október. 10. 18:44","title":"Kiderült, hol mutatják be a VAN rendezőjének új filmjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8af51805-b0d6-481b-b7a0-c7949e2d47d4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szabad Pécs szerint az eseményt lényegében titkolják a szervezők, nehogy olyan médiumok képviselői is megjelenjenek, akik kellemetlen kérdéseket tehetnek fel. ","shortLead":"A Szabad Pécs szerint az eseményt lényegében titkolják a szervezők, nehogy olyan médiumok képviselői is megjelenjenek...","id":"20181011_Orban_uj_sportkozpont_ad_at_Pecsen_de_csak_a_kormanybarat_sajto_kapott_meghivot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8af51805-b0d6-481b-b7a0-c7949e2d47d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53dc5caf-0e71-42d0-89ff-e2fef839d333","keywords":null,"link":"/itthon/20181011_Orban_uj_sportkozpont_ad_at_Pecsen_de_csak_a_kormanybarat_sajto_kapott_meghivot","timestamp":"2018. október. 11. 05:41","title":"Magánterületen avat közpénzből épült akadémiát Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fb50b25-2618-4dfa-a4d1-63bc5b6f22e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez legalább a harmadik ilyen eset, amikor a Tesla központjából növelték meg az autóik hatótávját.","shortLead":"Ez legalább a harmadik ilyen eset, amikor a Tesla központjából növelték meg az autóik hatótávját.","id":"20181012_tesla_hatotav_hurrikan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0fb50b25-2618-4dfa-a4d1-63bc5b6f22e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b4b7959-c936-4cdc-8ae2-ab7798074f60","keywords":null,"link":"/cegauto/20181012_tesla_hatotav_hurrikan","timestamp":"2018. október. 12. 09:24","title":"Elon Musk megnyomta a gombot, és extra hatótávot kaptak a hurrikán elől menekülők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]