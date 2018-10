Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9122e3ef-d71e-4bcd-a5c8-2ad2c2fad4a2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"13 ember ölt meg eddig, most ötszázan vadásznak rá.","shortLead":"13 ember ölt meg eddig, most ötszázan vadásznak rá.","id":"20181012_Calvin_Kleinparfummel_vadasznak_a_gyilkos_tigrisre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9122e3ef-d71e-4bcd-a5c8-2ad2c2fad4a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"040f5376-0b1b-409b-a217-8c82ab1fcc74","keywords":null,"link":"/elet/20181012_Calvin_Kleinparfummel_vadasznak_a_gyilkos_tigrisre","timestamp":"2018. október. 12. 09:11","title":"Calvin Klein-parfümmel vadásznak a gyilkos tigrisre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62c41f1e-2af7-482d-bb9a-6a984621fde2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azt mondta, túl sok a dolga, nem ér rá az ehhez hasonló pletykákkal foglalkozni.","shortLead":"Azt mondta, túl sok a dolga, nem ér rá az ehhez hasonló pletykákkal foglalkozni.","id":"20181012_Ferje_allitolagos_hutlensegerol_kerdeztek_Melania_Trumpot_de_kivagta_magat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=62c41f1e-2af7-482d-bb9a-6a984621fde2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5366a2b7-4126-4c4d-88df-4be745e7d748","keywords":null,"link":"/elet/20181012_Ferje_allitolagos_hutlensegerol_kerdeztek_Melania_Trumpot_de_kivagta_magat","timestamp":"2018. október. 12. 17:19","title":"Férje állítólagos hűtlenségéről kérdezték Melania Trumpot, de kivágta magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25a6845d-bd53-4155-8bd8-bb1a74bb4f43","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A producer ellen 2017-ben indult eljárás, mert állítólag 2004-ben orális szexre kényszerített egy akkor még csak 17 éves színésznőt. ","shortLead":"A producer ellen 2017-ben indult eljárás, mert állítólag 2004-ben orális szexre kényszerített egy akkor még csak 17...","id":"20181011_Ejtettek_az_egyik_vadpontot_Harvey_Weinstein_ugyeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25a6845d-bd53-4155-8bd8-bb1a74bb4f43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d82bb32c-84b9-4b8b-b18b-761934bf9e05","keywords":null,"link":"/vilag/20181011_Ejtettek_az_egyik_vadpontot_Harvey_Weinstein_ugyeben","timestamp":"2018. október. 11. 17:01","title":"Ejtették az egyik vádpontot Harvey Weinstein ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17dba95e-81fa-4fa5-83d0-0896017e0020","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A L'Équipe francia sportnapilap értesülése szerint a szerb Crvena zvezda csalás miatt kapott ki 6-1-re a Paris Saint-Germain otthonában a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkörének múlt szerdai játéknapján.","shortLead":"A L'Équipe francia sportnapilap értesülése szerint a szerb Crvena zvezda csalás miatt kapott ki 6-1-re a Paris...","id":"20181012_Nem_akarmilyen_bundagyanu_merult_fel_a_PSGCrvena_zvezda_BLmeccsel_kapcsolatban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=17dba95e-81fa-4fa5-83d0-0896017e0020&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7749b10f-1e5a-430b-a400-517851e78b8a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181012_Nem_akarmilyen_bundagyanu_merult_fel_a_PSGCrvena_zvezda_BLmeccsel_kapcsolatban","timestamp":"2018. október. 12. 18:04","title":"Nem akármilyen bundagyanú merült fel a PSG-Crvena zvezda BL-meccsel kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7daecbbe-0eb5-4635-9af2-2eca118656c3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Demeter Márta az egyedüli jelölt a Szél Bernadett távozásával megüresedő LMP-társelnök posztra, személyéről az október 20-ai részleges tisztújító kongresszuson dönt a párt.","shortLead":"Demeter Márta az egyedüli jelölt a Szél Bernadett távozásával megüresedő LMP-társelnök posztra, személyéről az október...","id":"20181012_demeter_marta_indul_az_lmp_tarselnoki_posztjaert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7daecbbe-0eb5-4635-9af2-2eca118656c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e6ac936-b7ec-4c97-ad7b-91a0097f3660","keywords":null,"link":"/itthon/20181012_demeter_marta_indul_az_lmp_tarselnoki_posztjaert","timestamp":"2018. október. 12. 12:27","title":"Demeter Márta indul az LMP társelnöki posztjáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfa900ce-a7c6-451f-abef-0a27c5303757","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy férfimagazinnak adott interjúban bocsánatot is kér korábbi tetteiért, noha azt is állítja egyúttal, hogy mindig is tisztelte a nőket.","shortLead":"Egy férfimagazinnak adott interjúban bocsánatot is kér korábbi tetteiért, noha azt is állítja egyúttal, hogy mindig is...","id":"20181013_Arnold_Schwarzenegger_ma_mar_nem_tagadja_hogy_noket_alazott_meg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cfa900ce-a7c6-451f-abef-0a27c5303757&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18f12cde-b516-40b1-adf4-dc8421739ee3","keywords":null,"link":"/kultura/20181013_Arnold_Schwarzenegger_ma_mar_nem_tagadja_hogy_noket_alazott_meg","timestamp":"2018. október. 13. 11:54","title":"Arnold Schwarzenegger ma már nem tagadja, hogy nőket alázott meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93b99150-89db-4791-9853-482b0f76011e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ahogy a nácik próbálták kivonni a forgalomból Winston Churchillt, úgy vált napjainkban célponttá Orbán Viktor. Ezért elfogadhatatlan, ha magángépen repül, neki szigorúan őrzött kormánygép jár – vezeti le Földi László.","shortLead":"Ahogy a nácik próbálták kivonni a forgalomból Winston Churchillt, úgy vált napjainkban célponttá Orbán Viktor. Ezért...","id":"20181012_A_Magyar_Idok_szakertoje_szerint_elfogadhatatlan_hogy_Orban_magangepen_repked","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93b99150-89db-4791-9853-482b0f76011e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a5756dc-1ecc-4649-905b-421413da0821","keywords":null,"link":"/itthon/20181012_A_Magyar_Idok_szakertoje_szerint_elfogadhatatlan_hogy_Orban_magangepen_repked","timestamp":"2018. október. 12. 09:28","title":"A Magyar Idők szakértője szerint elfogadhatatlan, hogy Orbán magángépen repked","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39e84467-7dbc-4a57-9c5f-80aa4bf2f5c7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Íme egy kisvasút, melyen abszolút egyedi kétütemű \"mozdony\" teljesít szolgálatot.","shortLead":"Íme egy kisvasút, melyen abszolút egyedi kétütemű \"mozdony\" teljesít szolgálatot.","id":"20181013_a_nap_videoja_pofekelo_kisvonat_lett_a_Trabantbol_kisvasut_ndk_oldtimer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39e84467-7dbc-4a57-9c5f-80aa4bf2f5c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c638cc2f-7b0a-479a-aa28-9c59e74a877b","keywords":null,"link":"/cegauto/20181013_a_nap_videoja_pofekelo_kisvonat_lett_a_Trabantbol_kisvasut_ndk_oldtimer","timestamp":"2018. október. 13. 06:41","title":"A nap videója: pöfékelő kisvonat lett a Trabantból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]