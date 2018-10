Kerek számok hozhattak ma szerencsét valakinek a lottón

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e91151c9-82be-49ae-8933-53f3afabc870","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Most a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa szólalt fel azért, hogy a kutak engedélyezésére csak rövid határidő maradt. ","shortLead":"Most a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa szólalt fel azért, hogy a kutak engedélyezésére csak rövid határidő...","id":"20181012_Megint_talaltak_egy_problemat_a_kutak_szabalyozasaval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e91151c9-82be-49ae-8933-53f3afabc870&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"590ee429-7de3-45c9-805d-52fd21d78b5e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181012_Megint_talaltak_egy_problemat_a_kutak_szabalyozasaval","timestamp":"2018. október. 12. 10:53","title":"Megint találtak egy problémát a fúrt kutak szabályozásában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b62d7c50-5a52-4ece-afd6-51043468c7df","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az odáig rendben van, hogy ma van a nemzetközi melltartó nélküli nap, de mi ennek az értelme?","shortLead":"Az odáig rendben van, hogy ma van a nemzetközi melltartó nélküli nap, de mi ennek az értelme?","id":"20181013_Nemcsak_munkanap_ez_a_szombat_de_melltartomentes_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b62d7c50-5a52-4ece-afd6-51043468c7df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fd4ab7d-0126-48e1-99e1-c49ca6f97ce5","keywords":null,"link":"/elet/20181013_Nemcsak_munkanap_ez_a_szombat_de_melltartomentes_is","timestamp":"2018. október. 13. 15:37","title":"Nemcsak munkanap ez a szombat, hanem melltartómentes is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea15f880-c363-4814-aa97-65c8f6d1da4a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A déli elnök bízik kommunista partnerében; Amerika kevésbé.","shortLead":"A déli elnök bízik kommunista partnerében; Amerika kevésbé.","id":"20181012_Szoul_szerint_EszakKorea_kesz_a_leszerelesre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea15f880-c363-4814-aa97-65c8f6d1da4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac3c6c7f-e347-4d7a-939b-fa19d13125e6","keywords":null,"link":"/vilag/20181012_Szoul_szerint_EszakKorea_kesz_a_leszerelesre","timestamp":"2018. október. 12. 13:16","title":"Szöul szerint Észak-Korea kész a leszerelésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a47a346-99fa-428f-ab0c-6c6b635da6a9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jövő héten véget érhet a patthelyzet, de ez a brit kormánynak is a végét jelentheti.","shortLead":"Jövő héten véget érhet a patthelyzet, de ez a brit kormánynak is a végét jelentheti.","id":"20181012_Financial_Times_kozel_a_megallapodas_a_Brexitrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a47a346-99fa-428f-ab0c-6c6b635da6a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"832c8892-7c10-48d6-9d85-54c304b9db6b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181012_Financial_Times_kozel_a_megallapodas_a_Brexitrol","timestamp":"2018. október. 12. 11:01","title":"Financial Times: Közel a megállapodás a Brexitről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d59e9495-7cb7-43b5-8f60-302fc5663e24","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ilyen magas árat még a legdrágább üzemanyagokat forgalmazó, magas GDP-jű országokban sem lehet látni. Igaz, itt is a kijelző hibás.","shortLead":"Ilyen magas árat még a legdrágább üzemanyagokat forgalmazó, magas GDP-jű országokban sem lehet látni. Igaz, itt is...","id":"20181012_A_nap_fotoja_a_budapesti_benzinkut_ahol_900_forint_a_benzin_literje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d59e9495-7cb7-43b5-8f60-302fc5663e24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfb549ab-accd-415a-b5e8-5dbef8c260b8","keywords":null,"link":"/cegauto/20181012_A_nap_fotoja_a_budapesti_benzinkut_ahol_900_forint_a_benzin_literje","timestamp":"2018. október. 12. 06:41","title":"A nap bakija: a budapesti benzinkút, ahol \"900\" forint a benzin literje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b9bb8ce-6881-47f9-a8ce-cf58895d5194","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Hortobágyi Madárkórházban rendszeresen készítenek műlábat sérült gólyáknak, most egy újabb állat kapott gyakorlólábat. ","shortLead":"A Hortobágyi Madárkórházban rendszeresen készítenek műlábat sérült gólyáknak, most egy újabb állat kapott...","id":"20181013_Atmeneti_mulabat_kapott_egy_serult_golya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b9bb8ce-6881-47f9-a8ce-cf58895d5194&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4570a06-e2e5-4091-9563-ef1efa99f026","keywords":null,"link":"/elet/20181013_Atmeneti_mulabat_kapott_egy_serult_golya","timestamp":"2018. október. 13. 20:19","title":"Átmeneti műlábat kapott egy sérült gólya - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36541204-32a6-4e10-aff0-ccf5aa75a43b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új fejlesztést jelentett be a Facebook, amellyel tematikus chatszobák hozhatók létre a csoporton belül, egyszerre akár 250 ember részvételével. De nem csak a \"rendes\" facebookozók nyerhetnek vele. ","shortLead":"Új fejlesztést jelentett be a Facebook, amellyel tematikus chatszobák hozhatók létre a csoporton belül, egyszerre akár...","id":"20181012_facebook_csoportok_groups_chatszoba_chatszolgaltatas_online_cseveges_beszelgetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36541204-32a6-4e10-aff0-ccf5aa75a43b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e411b23f-abd5-458f-8927-d4ff5f5e47ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20181012_facebook_csoportok_groups_chatszoba_chatszolgaltatas_online_cseveges_beszelgetes","timestamp":"2018. október. 12. 19:03","title":"Rákapcsol a chatelésre a Facebook, jönnek a nagy, akár 250 fős chatszobák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea198efe-4654-44c4-973f-72cc5412e7fa","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Közegészségügyi szempontból Dunaújvárosban és Szegeden már egészségtelen a levegő. ","shortLead":"Közegészségügyi szempontból Dunaújvárosban és Szegeden már egészségtelen a levegő. ","id":"20181013_Egyre_rosszabb_a_levego_minosege_ket_varosban_mar_egeszsegtelen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea198efe-4654-44c4-973f-72cc5412e7fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93e46cc7-d490-4a87-b27d-ca72f2cf9a0f","keywords":null,"link":"/elet/20181013_Egyre_rosszabb_a_levego_minosege_ket_varosban_mar_egeszsegtelen","timestamp":"2018. október. 13. 17:16","title":"Egyre rosszabb a levegő minősége, két városban már egészségtelen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]