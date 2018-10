A producert a New Yorki tőzsdén milliókat szerző filmbéli "farkas" is megirigyelhetné józan pillanataiban, a ma 39 éves Jho Low-n ugyanis 4,5 milliárd dollárt keresnek. Egyelőre hiába, mert senki sem tudja, hogy hol éldegél a lopott pénzből. A londoni Daily Mail szerint Kínában dekkol.



Ugyanoda járt iskolába, ahova Winston Churchill és Donald Trump



A dollármilliomos papa annak idején Malajziából Nagy-Britanniába küldte fiát középiskolába. Ugyanoda, ahova annak idején Winston Churchill járt. Ő sem tanult jól, de remek érzéke volt a kapcsolatteremtéshez. Anglia után Amerika következett: azt a Wharton Business Schoolt végezte el, mint korábban Donald Trump. Mindkét iskola pompás kapcsolatteremtési helynek bizonyult. Különösen egy félszeg fiatalember bizonyult hasznos ismerősnek: rokona volt egy bizonyos Nadzsib Razaknak Malajziában. A politikus hazája miniszterelnöke lett és megalapította az 1MDB alapot, mely hivatalosan Malajzia fellendülését volt hivatva előmozdítani. Valójában a kormányfő családja, rokonai és üzletfelei használták egyéni gyarapodásuk elősegítésére.



Mire ment el 4,5 milliárd dollár?



Jho Lownak semmilyen hivatalos tisztsége sem volt az 1MDB alapnál, de minden fontos döntést ő írt alá. Valószínűleg a miniszterelnök megbízásából. Hazájában vizsgálat indult mind a miniszterelnök, mind pedig neje, Rosmah Mansor ellen. A nagyságos asszony értékes ékszereit elkobozták. A pénzt még keresik rajtuk. Jho Low számlákat nyitott Svájcban, Szingapúrban is, mindkét államban eljárás indult ellene. A törekvő ifjú a pénzt csak mosta ezeken a helyeken, de élni Las Vegasban és Saint Tropezben szeretett. Senki nem tudta úgy szórni a pénzt, mint ő. Paris Hilton, a híres szállodalánc alapítójának örököse cáfolta ugyan, hogy egymillió dollárt kapott azért, hogy megjelenjen Jho Low születésnapi partiján, de azt nem rejtette véka alá, hogy komoly pénzért vállalta a szereplést. Épp úgy, mint Britney Spears, aki a félszeg kínai fiatalember fülébe búgta: Happy Birthday to You! Ott volt mindig természetesen Leonardo DiCaprio is, aki élete egyik legnagyobb szerepét kapta, amikor eljátszotta a Wall Street farkasát. Őt már elcsípte az FBI az ügyben: kénytelen volt visszaadni egy Picasso és egy Jean-Michel Basquiat festményt, melyet ajándékba kapott a világ talán legnagyobb pénzügyi ragadozójától.



Tíz perc alatt elveszített 2 millió dollárt



Jho Low minden bizonnyal játékfüggő. Már diák korában is feltűnt a kaszinókban, ahol naponta nyert vagy veszített 100 ezer dollárt. Később, amikor a nagy üzlet beindult, akkor igazi bálna lett. Bálnának hívják a kaszinókban azokat a dollármilliárdosokat, akik milliós tétekben játszanak. Itt volt igazi király Jho Low. Csakhogy költekezése feltűnt az FBI-nak is. Feltették a kézenfekvő kérdést, hogy mindezt miből?



Lopni csak gondosan és szépen, a család érdekében



New Yorkban és Londonban immár a külföldi korrupció után is nyomozhatnak. Jho Low vesztét is ez okozta. A nagy pénzügyi válság után ugyanis mindenütt szigorítottak az ellenőrzésen. New Yorkban olyan ügyészség alakult, mely külföldi korrupciós ügyekben is nyomozhatott. Ők buktatták le a FIFA korrupt vezérkarát. Meg az 1MDB-t Malajziából. Csakhogy amíg külföldön vizsgálódtak, magában Malajziában sűrű csend honolt. A miniszterelnökhöz hű főügyész nem látott okot vizsgálatra, ám idén tavasszal választásokat tartottak. Az ellenfél a korrupció elleni harcot tűzte a zászlajára és nyert. Azonnal megindult a jogi gőzhenger a bukott miniszterelnök és a családja ellen. Jelenleg óvadék ellenében szabadlábon van a miniszterelnök és neje, de hosszú börtönbüntetésre számíthatnak. Bizonyíték ugyanis van bőven: az FBI által beépített ember sok mindent elárult. Azt is, hogy a kulcsfigura Jho Low volt az ügyben. Akinek nyoma veszett. 4,5 milliárd dollárt keresnek rajta. Ezzel minden bizonnyal ő tartja a rekordot. Persze nem biztos, hogy él még. Aki ilyen kapcsolati hálóval rendelkezett, az sok mindent mesélhetne a bíróságnak, ha odakerül. Malajzia pedig leírhatja a 4,5 milliárd dollárt, amelyből oly sokan éltek oly jól - hála egy félszeg kínai fiatalembernek, aki a legjobb iskolákat végezte Angliában és Amerikában .(Via Daily Mail)