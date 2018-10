Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1610aa26-1fa8-4726-abd6-432ae65540de","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Úgy tűnik, tényleg tervben van, hogy piacra dobják a Tesla saját márkás tequiláját. ","shortLead":"Úgy tűnik, tényleg tervben van, hogy piacra dobják a Tesla saját márkás tequiláját. ","id":"20181013_Sajat_aprilis_elsejei_trefajat_is_valora_valtja_Elon_Musk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1610aa26-1fa8-4726-abd6-432ae65540de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"312a3447-19d8-40f0-901a-49eefc85f607","keywords":null,"link":"/kkv/20181013_Sajat_aprilis_elsejei_trefajat_is_valora_valtja_Elon_Musk","timestamp":"2018. október. 13. 17:47","title":"Saját április elsejei tréfáját is valóra váltja Elon Musk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80ba4d52-6d45-4322-81cc-596f9498013d","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Alaposan utánajárunk az ügynek. Ha kiderül, hogy Szaúd-Arábia rendelte el Dzsamal Hasogdzsi meggyilkolását, akkor súlyos büntetésre számíthat. Így fogadkozik Donald Trump a CBS televízió 60 perc című műsorában, melyet vasárnap este mutatnak be, de a CNN hírtelevízió kapott belőle egy rövid előzetest.","shortLead":"Alaposan utánajárunk az ügynek. Ha kiderül, hogy Szaúd-Arábia rendelte el Dzsamal Hasogdzsi meggyilkolását, akkor...","id":"20181014_Sokba_kerulhet_a_szaudi_reformhercegnek_az_ellenzeki_ujsagiro_eltunese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80ba4d52-6d45-4322-81cc-596f9498013d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"678966d6-91e1-4a5e-b7fb-a84a69b44b97","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181014_Sokba_kerulhet_a_szaudi_reformhercegnek_az_ellenzeki_ujsagiro_eltunese","timestamp":"2018. október. 14. 13:19","title":"Sokba kerülhet a szaúdi „reformhercegnek” az ellenzéki újságíró eltűnése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9a1ce52-d1f3-4902-a4b5-65d0e4be18a6","c_author":"Windisch Judit","category":"kultura","description":"Laikusok is meg tudták volna mondani: nem a legjobb ötlet egy habókos, nyugdíjkorú orvosprofesszort ültetni a hatalmas humántárca élére. Részint azért, mert a legtöbb felügyelete alá kerülő területen a miniszter is csak laikus lesz. Az oktatásban már most látszik, hogy a miniszterelnök köre hogyan orvosolná a problémát: sorra veszik el Kásler Miklóstól a terület lényeges elemeit. ","shortLead":"Laikusok is meg tudták volna mondani: nem a legjobb ötlet egy habókos, nyugdíjkorú orvosprofesszort ültetni a hatalmas...","id":"20181014_A_miniszter_lepjen_felre_Az_oktatasban_a_lenyeget_kiszervezik_az_Emmi_alol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9a1ce52-d1f3-4902-a4b5-65d0e4be18a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12c2d2c0-a809-4adc-a1e2-00246667bec0","keywords":null,"link":"/kultura/20181014_A_miniszter_lepjen_felre_Az_oktatasban_a_lenyeget_kiszervezik_az_Emmi_alol","timestamp":"2018. október. 14. 12:30","title":"A miniszter lépjen félre! Ami az oktatásban fontos, azt kiszervezik az Emmi alól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb87c28b-4b61-46fb-ba5c-eb43e6b05ad2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagy-Britanniában nagyjából 20 000 állandó alkalmazott kiesésével számolnak.","shortLead":"Nagy-Britanniában nagyjából 20 000 állandó alkalmazott kiesésével számolnak.","id":"20181014_brexit_noverhiany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb87c28b-4b61-46fb-ba5c-eb43e6b05ad2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0f876da-0241-48b3-b790-ca257dd4fa4d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181014_brexit_noverhiany","timestamp":"2018. október. 14. 12:59","title":"A nővérhiány lesz a Brexit egyik legnagyobb buktája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8e0dac2-362b-465e-afe7-f55bf409de67","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy középiskolás fiú maradt le a csoportjától, majd az egymáshoz nagyon hasonló turistajelzések összezavarták. ","shortLead":"Egy középiskolás fiú maradt le a csoportjától, majd az egymáshoz nagyon hasonló turistajelzések összezavarták. ","id":"20181013_Lemaradt_es_rossz_fele_indult_a_turazo_diak_a_Bakonyban_rendorok_talaltak_ra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8e0dac2-362b-465e-afe7-f55bf409de67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40facafa-2705-4ea1-87f6-0660c329e458","keywords":null,"link":"/elet/20181013_Lemaradt_es_rossz_fele_indult_a_turazo_diak_a_Bakonyban_rendorok_talaltak_ra","timestamp":"2018. október. 13. 20:51","title":"Lemaradt és rossz felé indult a túrázó diák a Bakonyban, rendőrök találtak rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb8497e0-d914-4472-9990-4874653b2022","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autóval közlekedők számára kevés félelmetesebb élmény van, mint amikor szembejön valaki a körforgalomban. Ezúttal szerencsére nem történt baleset.","shortLead":"Az autóval közlekedők számára kevés félelmetesebb élmény van, mint amikor szembejön valaki a körforgalomban. Ezúttal...","id":"20181015_a_nap_videoja_kis_matiz_rossz_iranyban_a_10es_uti_korforgalomban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb8497e0-d914-4472-9990-4874653b2022&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e032a86-dd36-4ebd-b1d1-d9e2d69e9c33","keywords":null,"link":"/cegauto/20181015_a_nap_videoja_kis_matiz_rossz_iranyban_a_10es_uti_korforgalomban","timestamp":"2018. október. 15. 06:41","title":"A nap videója: kis Matiz rossz irányban a 10-es úti körforgalomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"853b3374-639a-4f64-b6e0-0a621a8e73f8","c_author":"Németh András","category":"tudomany","description":"Harctérré válna a világűr is egy esetleges komoly katonai konfliktus során, s ha eldurvul a csillagháború, annak a Földön is beláthatatlan következményei lennének.","shortLead":"Harctérré válna a világűr is egy esetleges komoly katonai konfliktus során, s ha eldurvul a csillagháború, annak...","id":"201835__urfegyverkezes__rombolo_muholdak__szuperraketak__a_vegso_hatar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=853b3374-639a-4f64-b6e0-0a621a8e73f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"166d951d-b7a7-4df9-a310-cefddcaadf35","keywords":null,"link":"/tudomany/201835__urfegyverkezes__rombolo_muholdak__szuperraketak__a_vegso_hatar","timestamp":"2018. október. 13. 17:15","title":"Egyre közelebb járunk az csillagháborúhoz, a végén tönkretehetjük a világűrt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dfaa04d-f910-4167-aa38-65f95161a1ea","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az önellátásra képtelen gyerekek után járó ápolási díjnak nincs korhatára, 18 évesnél idősebbek szüleinek is jár.","shortLead":"Az önellátásra képtelen gyerekek után járó ápolási díjnak nincs korhatára, 18 évesnél idősebbek szüleinek is jár.","id":"20181013_apolasi_dij_korhatar_onellatasra_keptelen_gyerekek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8dfaa04d-f910-4167-aa38-65f95161a1ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e6e2601-c0bf-4376-a36d-69eb9e094e37","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181013_apolasi_dij_korhatar_onellatasra_keptelen_gyerekek","timestamp":"2018. október. 13. 13:35","title":"Ápolási díj: 18 év fölötti gyerekek után is jár majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]