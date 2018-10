Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"afdc221f-2957-4f04-bb3b-232e3127e990","c_author":"nyüzsi","category":"itthon","description":"Véletlen?","shortLead":"Véletlen?","id":"20181015_Mikozben_a_rendorseg_a_Kutyapartnal_keresi_Baskyt_addig_Lajosmizse_fideszes_polgarmestere_Basky_Andras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=afdc221f-2957-4f04-bb3b-232e3127e990&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bacb2528-12d8-4eaa-a85e-164da947c0e5","keywords":null,"link":"/itthon/20181015_Mikozben_a_rendorseg_a_Kutyapartnal_keresi_Baskyt_addig_Lajosmizse_fideszes_polgarmestere_Basky_Andras","timestamp":"2018. október. 15. 12:41","title":"Miközben a rendőrség a Kutyapártnál keresi Baskyt, addig Lajosmizse fideszes polgármestere Basky András","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f80dff9d-368e-448e-9ccc-0fd434808f08","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google utcakeresője sokszor szerepelt már a hírekben, de amiatt valószínűleg még soha, hogy egy férj a szolgáltatás segítségével buktatta le hűtlen nejét. Most ez is megtörtént.","shortLead":"A Google utcakeresője sokszor szerepelt már a hírekben, de amiatt valószínűleg még soha, hogy egy férj a szolgáltatás...","id":"20181015_google_street_view_utcakep_feleseg_ferj_hutlen_megcsalas_viszony","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f80dff9d-368e-448e-9ccc-0fd434808f08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f01e648-c6e8-4072-a058-2b2918dcdf05","keywords":null,"link":"/tudomany/20181015_google_street_view_utcakep_feleseg_ferj_hutlen_megcsalas_viszony","timestamp":"2018. október. 15. 18:03","title":"A Google Street View-t böngészve fedezte fel a férj, hogy felesége megcsalja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d09b013e-aa17-4bfd-ae7a-3b9cba2b8886","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Hatalmas IQ-koncentráció lesz Budapesten.\r

\r

","shortLead":"Hatalmas IQ-koncentráció lesz Budapesten.\r

\r

","id":"20181015_Par_napra_megugrik_Budapesten_a_nagyon_intelligens_emberek_szama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d09b013e-aa17-4bfd-ae7a-3b9cba2b8886&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb65db12-f3b7-4628-9373-c7614976c371","keywords":null,"link":"/elet/20181015_Par_napra_megugrik_Budapesten_a_nagyon_intelligens_emberek_szama","timestamp":"2018. október. 15. 10:56","title":"Most nagyon megugrik Budapesten az intelligens emberek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1edf648-c0da-41bd-97bd-4c1d417138ae","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Négy esküvő és egy temetés írója pont így gondolta.","shortLead":"A Négy esküvő és egy temetés írója pont így gondolta.","id":"20181015_El_tudja_kepzelni_hogy_Alan_Rickman_legyen_a_hosszerelmes_Hugh_Grant_helyett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d1edf648-c0da-41bd-97bd-4c1d417138ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e82af3f6-fe8b-494e-ab49-dd213def6a24","keywords":null,"link":"/kultura/20181015_El_tudja_kepzelni_hogy_Alan_Rickman_legyen_a_hosszerelmes_Hugh_Grant_helyett","timestamp":"2018. október. 15. 11:14","title":"El tudja képzelni, hogy Alan Rickman legyen a hősszerelmes Hugh Grant helyett?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2331ac7a-23ec-46ab-adb9-2d2a8eecf241","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Szerencse, hogy nem történt baj. ","shortLead":"Szerencse, hogy nem történt baj. ","id":"20181016_Masodik_vilaghaborus_granat_hatizsak_vakacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2331ac7a-23ec-46ab-adb9-2d2a8eecf241&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cab1159-fc09-4553-adfd-8fe4bc11eb97","keywords":null,"link":"/elet/20181016_Masodik_vilaghaborus_granat_hatizsak_vakacio","timestamp":"2018. október. 16. 11:49","title":"Második világháborús gránátot vitt haza egy négyéves német kisfiú a vakációról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb71d33b-c376-461e-bc1a-c237fef272f2","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Nem a sajtószabadság védelme, nem a korrupció, nem az Alaptörvény menetrendszerinti módosítása, de még csak nem is a Soros-terv miatt tüntettek Magyarországon a legtöbbször az elmúlt három évben. Meglepő lehet, de a Kínában üldözött Falun Gong mozgalom vezeti a rangsort. Átfogó elemzés jelent meg a Magyar Tudományos Akadémia blogján az elmúlt közel három év tüntetéseiről, azaz összesen 3237 demonstrációról. Ez a hvg.hu heti politikai elemzése.","shortLead":"Nem a sajtószabadság védelme, nem a korrupció, nem az Alaptörvény menetrendszerinti módosítása, de még csak nem is...","id":"20181014_Minden_hetre_jut_egy_tuntetes_a_Kossuth_teren","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb71d33b-c376-461e-bc1a-c237fef272f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f557b20-13c4-4bbd-bf1a-7acd79184705","keywords":null,"link":"/itthon/20181014_Minden_hetre_jut_egy_tuntetes_a_Kossuth_teren","timestamp":"2018. október. 14. 15:00","title":"Szezonja van, most tüntet a magyar: 100-ból hárman meg is teszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"658315e2-778d-4eda-90a8-482c54192daf","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Anders Ericsson kiválóságkutató új könyvében elmondja véleményét arról, hogyan értelmezte félre megállapításait a 10 ezer órás szabály atyja, Malcolm Gladwell.","shortLead":"Anders Ericsson kiválóságkutató új könyvében elmondja véleményét arról, hogyan értelmezte félre megállapításait a 10...","id":"20181015_10_ezer_ora_gyakorlassal_tenyleg_profik_lehetunk_barmiben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=658315e2-778d-4eda-90a8-482c54192daf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8eb1122-64c8-4280-b8c8-b96ec930fda9","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20181015_10_ezer_ora_gyakorlassal_tenyleg_profik_lehetunk_barmiben","timestamp":"2018. október. 15. 13:45","title":"10 ezer óra gyakorlással tényleg profik lehetünk bármiben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41f7dde1-3483-4778-93b9-bc7f4a92f58b","c_author":"Pálmai Erika","category":"itthon","description":"Lényegében elszabotálták az Országos Bírói Tanács múlt heti póttagválasztását a Handó Tünde által kinevezett bírósági vezetők – derül ki a hvg.hu birtokába jutott küldöttbeszámolókból. ","shortLead":"Lényegében elszabotálták az Országos Bírói Tanács múlt heti póttagválasztását a Handó Tünde által kinevezett bírósági...","id":"20181015_Leleplezodott_Handoek_armanykodasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41f7dde1-3483-4778-93b9-bc7f4a92f58b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30683252-d824-47f2-a30e-bc1e5a94cba9","keywords":null,"link":"/itthon/20181015_Leleplezodott_Handoek_armanykodasa","timestamp":"2018. október. 15. 17:00","title":"Lelepleződött Handóék ármánykodása?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]