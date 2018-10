Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"36f2487d-3599-4234-b2ea-ae3d658910f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor rendelete szerint a rendes tagoknak január 1-jétől 320 ezer forintra emelkedik a havi életjáradék.","shortLead":"Orbán Viktor rendelete szerint a rendes tagoknak január 1-jétől 320 ezer forintra emelkedik a havi életjáradék.","id":"20181016_Megemelik_az_MMAtagok_eletjaradekat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36f2487d-3599-4234-b2ea-ae3d658910f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32d05831-232d-47bb-b28d-ec120e454975","keywords":null,"link":"/itthon/20181016_Megemelik_az_MMAtagok_eletjaradekat","timestamp":"2018. október. 16. 10:40","title":"Megemelik az MMA-tagok életjáradékát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c99eb90-0c80-479a-87e3-b29ed3f68aa9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Japán segítséggel támad a legújabb kínai elektromos autó, melyért hazai piacán körülbelül annyit kell fizetni, mint egy benzinmotoros normál kompakt autóért.","shortLead":"Japán segítséggel támad a legújabb kínai elektromos autó, melyért hazai piacán körülbelül annyit kell fizetni, mint...","id":"20181016_szuperolcso_uj_villanyauto_410_kilometeres_hatotavval_akkumulator_mitsubishi_japan_kinai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c99eb90-0c80-479a-87e3-b29ed3f68aa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1cf581a-efb4-40f1-9b6b-d52570662a37","keywords":null,"link":"/cegauto/20181016_szuperolcso_uj_villanyauto_410_kilometeres_hatotavval_akkumulator_mitsubishi_japan_kinai","timestamp":"2018. október. 16. 17:22","title":"Szuperolcsó új villanyautó 410 kilométeres hatótávval – ön lecsapna rá?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9135a5d-a807-4809-8563-38e0527962e8","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Hitelközvetítőket, ingatlanforgalmi szakértőt és vállalkozókat ítélt el a Kaposvári Törvényszék hitelek folyósításával összefüggő mintegy 190 millió forint vagyoni hátrány okozása miatt – tájékoztatta a Somogy Megyei Főügyészség az MTI-t kedden.","shortLead":"Hitelközvetítőket, ingatlanforgalmi szakértőt és vállalkozókat ítélt el a Kaposvári Törvényszék hitelek folyósításával...","id":"20181016_Hitelkozvetitok_letoltendo_bortonbutetes_kaposvari_torvenyszek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9135a5d-a807-4809-8563-38e0527962e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81055f62-233f-4da8-9111-f7e7c4d99078","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181016_Hitelkozvetitok_letoltendo_bortonbutetes_kaposvari_torvenyszek","timestamp":"2018. október. 16. 08:57","title":"Hitelközvetítőket ítélt letöltendő börtönbüntetésre a bíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ad09e10-608e-4366-810b-77fb0f2cfa3c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Volt, amikor még nem is létezett, volt, amikor igazi művészeti kialakítást kapott, mára pedig a modern technológia megtestesítője lett az autók műszerfala. 