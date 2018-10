Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9d66ccc2-710e-4b54-bcff-aef4e1fef82b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mániákus tervek, optimista statisztikák, bonyolult párkapcsolatok és zsarnoki grafománia – az őszt rengeteg olvasni valóval meg lehet tölteni, mi egy ajánlóval segítünk eligazodni a könyvkiadók kínálatában. Unatkozni nem fognak. ","shortLead":"Mániákus tervek, optimista statisztikák, bonyolult párkapcsolatok és zsarnoki grafománia – az őszt rengeteg olvasni...","id":"20181023_Oszi_konyvajanlo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d66ccc2-710e-4b54-bcff-aef4e1fef82b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28f675c0-b4f1-4e62-8a3b-243a4151debc","keywords":null,"link":"/kultura/20181023_Oszi_konyvajanlo","timestamp":"2018. október. 23. 20:00","title":"Igenis lehet a tömeggyilkosok bénázásán nevetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bac1b5e8-46b2-43c9-9726-ee5306c2004c","c_author":"Emőd Péter","category":"kultura","description":"Sokfelől érkeztek, sokféle örökséget hoztak magukkal a tipikusan britnek tekintett művészcsoport, a Londoni Iskola ikonikus alakjai. Több fő művük mellett Budapesten most megcsodálhatjuk a világ „legdrágább” élő festőnőjének egyik alkotását is.","shortLead":"Sokfelől érkeztek, sokféle örökséget hoztak magukkal a tipikusan britnek tekintett művészcsoport, a Londoni Iskola...","id":"201842__londoni_iskola__erzekiseg_es_anyagszeruseg__bacon_es_freud__iskolak_iskolaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bac1b5e8-46b2-43c9-9726-ee5306c2004c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"874a7e1e-46d9-4382-a246-5628bc3a41b3","keywords":null,"link":"/kultura/201842__londoni_iskola__erzekiseg_es_anyagszeruseg__bacon_es_freud__iskolak_iskolaja","timestamp":"2018. október. 23. 09:00","title":"Itthon még nem láthattuk ezeket – világsztárok képeivel kényeztet a Nemzeti Galéria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d34101ac-90db-43eb-8de0-4f889e109bc0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Andrej Kiska egy független napilapban megjelent publicisztikájában azt írja, az állam szándékosan a szőnyeg alá söpri a dolgokat.","shortLead":"Andrej Kiska egy független napilapban megjelent publicisztikájában azt írja, az állam szándékosan a szőnyeg alá söpri...","id":"20181024_A_szlovak_elnok_szerint_orszagaban_politikusok_es_rendorok_fedezik_a_maffiat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d34101ac-90db-43eb-8de0-4f889e109bc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dbdacac-a051-4d49-b840-3ede592edf95","keywords":null,"link":"/vilag/20181024_A_szlovak_elnok_szerint_orszagaban_politikusok_es_rendorok_fedezik_a_maffiat","timestamp":"2018. október. 24. 10:26","title":"A szlovák elnök szerint országában politikusok és rendőrök fedezik a maffiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f5b9f05-5f30-4bc5-a616-446d712023ac","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kolbászfesztivál volt a hétvégén Békéscsabán, Szijjártó Péter pedig most is ment.","shortLead":"Kolbászfesztivál volt a hétvégén Békéscsabán, Szijjártó Péter pedig most is ment.","id":"20181023_Kolbaszt_nem_gyurt_de_igy_is_jol_mulatott_Bekescsaban_Szijjarto_Peter__fotok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f5b9f05-5f30-4bc5-a616-446d712023ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"373fc51d-a12c-4877-8139-b5c1c395a648","keywords":null,"link":"/elet/20181023_Kolbaszt_nem_gyurt_de_igy_is_jol_mulatott_Bekescsaban_Szijjarto_Peter__fotok","timestamp":"2018. október. 23. 09:52","title":"Kolbászt nem gyúrt, de így is jól mulatott Békéscsabán Szijjártó Péter – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33b0deba-ae2b-41ff-ae00-1bb5b4e0adda","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Akik viszont úgy vélik, még van esély a terület visszaszerzésére, úgy látják először az orosz államvezetésnek buknia kellene. ","shortLead":"Akik viszont úgy vélik, még van esély a terület visszaszerzésére, úgy látják először az orosz államvezetésnek buknia...","id":"20181022_ukrajna_krim_felszikget","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=33b0deba-ae2b-41ff-ae00-1bb5b4e0adda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a357795-89f7-4a8f-8162-3b7f719cd34c","keywords":null,"link":"/vilag/20181022_ukrajna_krim_felszikget","timestamp":"2018. október. 22. 14:28","title":"Az ukránok többsége már elengedte a Krím félszigetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed8a7863-f18e-43aa-907a-6778fcf60bce","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kkv","description":"A Brit Iparszövetség (CBI) legfrissebb felmérése szerint a brit vállalati szektor cégeinek nagy többsége arról számol be, hogy a brit EU-tagság megszűnésének kilátása és különösen a megállapodás nélküli Brexit lehetősége már most negatív hatást gyakorol beruházási döntéseire.","shortLead":"A Brit Iparszövetség (CBI) legfrissebb felmérése szerint a brit vállalati szektor cégeinek nagy többsége arról számol...","id":"20181022_A_brit_gyarosok_eluntak_a_politikusok_totojazasat_keszulnek_a_Brexitre_de_nincs_benne_koszonet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed8a7863-f18e-43aa-907a-6778fcf60bce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f56971d7-dcbf-4395-bff6-19457e8f24a3","keywords":null,"link":"/kkv/20181022_A_brit_gyarosok_eluntak_a_politikusok_totojazasat_keszulnek_a_Brexitre_de_nincs_benne_koszonet","timestamp":"2018. október. 22. 18:22","title":"A brit gyárosok elunták a politikusok totojázását, készülnek a Brexitre, de nincs benne köszönet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b03e9bb-a227-4aa5-944a-0246b156c25b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nagyot nőtt a kiskereskedelmi forgalom, leginkább az iparcikkek, a gyógyszerek és a ruhák eladásai ugrottak meg.","shortLead":"Nagyot nőtt a kiskereskedelmi forgalom, leginkább az iparcikkek, a gyógyszerek és a ruhák eladásai ugrottak meg.","id":"20181024_Ezermilliard_forintnal_is_tobbet_koltottek_a_magyarok_egy_honap_alatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b03e9bb-a227-4aa5-944a-0246b156c25b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cbbb65f-9c31-4a11-ba4a-feaa326fa837","keywords":null,"link":"/kkv/20181024_Ezermilliard_forintnal_is_tobbet_koltottek_a_magyarok_egy_honap_alatt","timestamp":"2018. október. 24. 09:26","title":"Ezermilliárd forintnál is többet költöttek a magyarok egy hónap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b1d9020-9993-408a-87c5-9fa4b5c106e5","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ez volt a tizedik gólja ebben a szezonban.","shortLead":"Ez volt a tizedik gólja ebben a szezonban.","id":"20181022_Salloi_megint_lecsapott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b1d9020-9993-408a-87c5-9fa4b5c106e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f624651-14bb-48df-8958-4ed57de83929","keywords":null,"link":"/sport/20181022_Salloi_megint_lecsapott","timestamp":"2018. október. 22. 14:10","title":"Sallói nagyot megy Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]