Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bbc0a982-8edc-4870-b0d8-b38d469fcec9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A colombói tiszteletbeli magyar konzul áll a projekt mögött.","shortLead":"A colombói tiszteletbeli magyar konzul áll a projekt mögött.","id":"20181024_Jovo_nyaron_startolhat_az_uj_Malev","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bbc0a982-8edc-4870-b0d8-b38d469fcec9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3685c746-20bc-4010-a059-7339f480fd5d","keywords":null,"link":"/kkv/20181024_Jovo_nyaron_startolhat_az_uj_Malev","timestamp":"2018. október. 24. 09:47","title":"Jövő nyáron startolhat az új \"Malév\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b1b7199-12ff-4fbf-90dc-7a758a2f1105","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Sky News forrásai szerint a szaúdi újságíró holttestét feldarabolták, az arcát felismerhetetlenné tették. ","shortLead":"A Sky News forrásai szerint a szaúdi újságíró holttestét feldarabolták, az arcát felismerhetetlenné tették. ","id":"20181023_dzsamal_hasogdzsi_holttest_maradvanyok_gyilkossag_sky_news","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b1b7199-12ff-4fbf-90dc-7a758a2f1105&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a29e474-3cfb-46a2-89e5-727ac1297418","keywords":null,"link":"/vilag/20181023_dzsamal_hasogdzsi_holttest_maradvanyok_gyilkossag_sky_news","timestamp":"2018. október. 23. 14:42","title":"Megtalálhatták Dzsamál Hasogdzsi maradványait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19ba86f2-f949-4336-9f82-54e91ecb5afa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy neve elhallgatását kérő, a Facebooknál dolgozó forrás szerint hamarosan egy \"nagy nevű\" kiberbiztonsági céget vehet meg a közösségi webes vállalat, hogy a jövőben minimális legyen az esélye az oldal feltörésének.","shortLead":"Egy neve elhallgatását kérő, a Facebooknál dolgozó forrás szerint hamarosan egy \"nagy nevű\" kiberbiztonsági céget vehet...","id":"20181024_facebook_adatszivargasi_ugy_kiberbiztonsag_hacker","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19ba86f2-f949-4336-9f82-54e91ecb5afa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64ddd34d-58b2-45d2-a6d7-55d2cd0bfec0","keywords":null,"link":"/tudomany/20181024_facebook_adatszivargasi_ugy_kiberbiztonsag_hacker","timestamp":"2018. október. 24. 10:03","title":"Bevásárolhat a Facebook, és ettől talán egy kicsit nyugodtabban alhatunk majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17fcfa8b-ad5c-4b46-87ba-8079448afeb5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyvédek közben várják a bírák reakcióját felhívásukra, amely szerint ne várják meg a bojkottot azért, mert embereket ítélnek el szegénységük miatt","shortLead":"Az ügyvédek közben várják a bírák reakcióját felhívásukra, amely szerint ne várják meg a bojkottot azért, mert...","id":"20181023_Nem_segit_de_megalaz_harman_fagytak_meg_az_utcan_a_hajlektalanuldozes_kezdete_ota","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=17fcfa8b-ad5c-4b46-87ba-8079448afeb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20d5b2a2-060d-468a-b68b-e992ae0c1092","keywords":null,"link":"/itthon/20181023_Nem_segit_de_megalaz_harman_fagytak_meg_az_utcan_a_hajlektalanuldozes_kezdete_ota","timestamp":"2018. október. 23. 11:58","title":"Nem segít, de megaláz: hárman fagytak meg az utcán a hajléktalanüldözés kezdete óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"258b1613-b7b7-4cbb-a5a6-2e937799918a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Néhány nappal ezelőtt Soros György lakásánál találtak csőbombát.","shortLead":"Néhány nappal ezelőtt Soros György lakásánál találtak csőbombát.","id":"20181024_Bombat_talaltak_Clintonek_otthonanal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=258b1613-b7b7-4cbb-a5a6-2e937799918a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23829ea2-9def-472f-840b-20b1d0dcae6e","keywords":null,"link":"/vilag/20181024_Bombat_talaltak_Clintonek_otthonanal","timestamp":"2018. október. 24. 15:36","title":"Bombát küldtek Obamának és a Clinton-házaspárnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81a2892f-b5dc-43fd-a653-f4a3cd1027a9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Előtte a fideszes Hubay György kérdezte Németh Szilárdot, a téma Demeter Márta volt.","shortLead":"Előtte a fideszes Hubay György kérdezte Németh Szilárdot, a téma Demeter Márta volt.","id":"20181024_Orban_atvilagitasarol_beszelt_elvettek_a_szot_Demeter_Martatol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81a2892f-b5dc-43fd-a653-f4a3cd1027a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a4dca9e-5991-4c3d-96a7-73fb268dba15","keywords":null,"link":"/itthon/20181024_Orban_atvilagitasarol_beszelt_elvettek_a_szot_Demeter_Martatol","timestamp":"2018. október. 24. 15:58","title":"Orbán átvilágításáról beszélt, elvették a szót Demeter Mártától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85dd1973-7eb5-4ad8-b5ee-e988d83added","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy hiba miatt eddig csak tartalék üzemmódban működött a Hubble, de a szakemberek elhárították a műszaki akadályt. Illetve majdnem. ","shortLead":"Egy hiba miatt eddig csak tartalék üzemmódban működött a Hubble, de a szakemberek elhárították a műszaki akadályt...","id":"20181024_nasa_hubble_urteleszkop_urtavcso_giroszkop","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85dd1973-7eb5-4ad8-b5ee-e988d83added&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae704ed3-e63b-4683-b76f-465202aaed3b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181024_nasa_hubble_urteleszkop_urtavcso_giroszkop","timestamp":"2018. október. 24. 17:43","title":"Megjavították a Hubble-t, már (majdnem) rendesen működik az űrtávcső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf4f95da-c535-4d1b-9bc1-900faa0c0152","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Minden járőréről leszereltette a Vievu gyártmányú testkamera egy típusát a New York-i rendőrség, miután az egyik füstölni kezdett, nem sokkal később pedig fel is robbant. Az eszközök akkumulátorával lehet gond. ","shortLead":"Minden járőréről leszereltette a Vievu gyártmányú testkamera egy típusát a New York-i rendőrség, miután az egyik...","id":"20181024_testkamera_new_york_rendorseg_vievu_le5_fust_robbanas_veszely","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf4f95da-c535-4d1b-9bc1-900faa0c0152&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74cbdbe5-a0ed-46e4-9cae-3b308c041399","keywords":null,"link":"/tudomany/20181024_testkamera_new_york_rendorseg_vievu_le5_fust_robbanas_veszely","timestamp":"2018. október. 24. 09:03","title":"2990 testkamerát szereltek le a New York-i rendőrökről, miután az egyik felrobbant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]