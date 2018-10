Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c0d76a90-baa6-4b75-873f-327c41bfb90a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyöngyösi Márton szegezte Orbánnak a kérdést.","shortLead":"Gyöngyösi Márton szegezte Orbánnak a kérdést.","id":"20181029_Orban_most_sem_mondta_el_miert_nem_esett_at_soha_nemzetbiztonsagi_atvilagitason","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0d76a90-baa6-4b75-873f-327c41bfb90a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71b2216d-d317-4f43-9453-0b95b9e19511","keywords":null,"link":"/itthon/20181029_Orban_most_sem_mondta_el_miert_nem_esett_at_soha_nemzetbiztonsagi_atvilagitason","timestamp":"2018. október. 29. 16:43","title":"Orbán most sem mondta el, miért nem esett át soha nemzetbiztonsági átvilágításon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e1f7556-8e99-4fa9-8317-892002969234","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"„Csak valóságos, országos hálózattal rendelkező pártok tudták választásokon leváltani az orbánihoz hasonló hibrid rendszereket” – mondja Filippov Gábor politológus, aki szerint a politika nemcsak követi, alakítja is a valóságot, s ebben nincs vetélytársa a Fidesznek. Interjú.","shortLead":"„Csak valóságos, országos hálózattal rendelkező pártok tudták választásokon leváltani az orbánihoz hasonló hibrid...","id":"201836__hibrid_rendszer__veszelyes_szemuvegesek__lelkes_feljelentok__csak_afidesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e1f7556-8e99-4fa9-8317-892002969234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54f46b47-a8e1-4364-87c0-688ddfcf2eb6","keywords":null,"link":"/itthon/201836__hibrid_rendszer__veszelyes_szemuvegesek__lelkes_feljelentok__csak_afidesz","timestamp":"2018. október. 28. 09:30","title":"\"Csűrhetjük, csavarhatjuk, de a pártok helyett senki sem fogja legyőzni a Fideszt\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"738212d4-8061-47d2-a4ca-18339ad9d796","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Reggelre elvonulnak az esőfelhők. ","shortLead":"Reggelre elvonulnak az esőfelhők. ","id":"20181029_Napsutes_es_27_fok_is_lehet_ma","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=738212d4-8061-47d2-a4ca-18339ad9d796&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1430e469-7929-4aa8-9dae-c0de3654b1bc","keywords":null,"link":"/itthon/20181029_Napsutes_es_27_fok_is_lehet_ma","timestamp":"2018. október. 29. 05:50","title":"Napsütés és 27 fok is lehet ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2389cbfe-7fc6-4475-ba48-641624722f86","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A címvédő Babos Tímea és idei partnere, a francia Kristina Mladenovic nyerte meg a hétmillió dollár (2 milliárd forint) összdíjazású szingapúri tenisz WTA-világbajnokság páros versenyét, mivel a vasárnapi fináléban 6:4, 7:5-re legyőzte az első helyen kiemelt cseh Barbora Krejcikovát és Katerina Siniakovát.\r

","shortLead":"A címvédő Babos Tímea és idei partnere, a francia Kristina Mladenovic nyerte meg a hétmillió dollár (2 milliárd forint...","id":"20181028_Babos_megvedte_cimet_parosban_Szingapurban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2389cbfe-7fc6-4475-ba48-641624722f86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80e0317e-8828-42e5-bc8f-176bcd7c8621","keywords":null,"link":"/sport/20181028_Babos_megvedte_cimet_parosban_Szingapurban","timestamp":"2018. október. 28. 10:45","title":"Babos megvédte címét párosban Szingapúrban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71cedc8a-0e2f-4466-8497-529b789e72e5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A nők egyházi szerepének kiterjesztését, a melegek egyházi életbe való bevonását és a szexuális visszaélésekkel szembeni erélyesebb fellépést szorgalmazó zárójelentéssel ért véget szombat este a fiatalokról szóló püspöki szinódus a Vatikánban, háromheti tanácskozást követően.","shortLead":"A nők egyházi szerepének kiterjesztését, a melegek egyházi életbe való bevonását és a szexuális visszaélésekkel...","id":"20181028_Nyit_a_melegek_fele_a_katolikus_egyhaz_de_a_pedofilugyben_felemas_eredmeny_szuletett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=71cedc8a-0e2f-4466-8497-529b789e72e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db075691-c9eb-4356-9004-8d1b81da31c0","keywords":null,"link":"/vilag/20181028_Nyit_a_melegek_fele_a_katolikus_egyhaz_de_a_pedofilugyben_felemas_eredmeny_szuletett","timestamp":"2018. október. 28. 09:51","title":"Nyit a melegek felé a katolikus egyház, de a pedofilügyben felemás eredmény született","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d59a9e92-88b3-4245-a9bd-5ed591c4dd3a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nyílt levelet tettek közzé, amelyben azt írják: addig nem látják szívesen az elnököt a városban, amíg kategorikusan el nem határolódik a fehér nacionalizmustól.","shortLead":"Nyílt levelet tettek közzé, amelyben azt írják: addig nem látják szívesen az elnököt a városban, amíg kategorikusan el...","id":"20181029_Zsido_vezetok_szerint_Trump_politikajanak_kovetkezmenye_a_pittsburghi_zsinagogaban_tortent_tamadas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d59a9e92-88b3-4245-a9bd-5ed591c4dd3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79fb69ff-212c-48b5-8a94-4251c9a6d043","keywords":null,"link":"/vilag/20181029_Zsido_vezetok_szerint_Trump_politikajanak_kovetkezmenye_a_pittsburghi_zsinagogaban_tortent_tamadas","timestamp":"2018. október. 29. 12:30","title":"Pittsburghi zsidók Trumpot és politikáját bírálják a zsinagógában történt támadás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b7e2c38-a561-4144-ad3d-9a3f32bcc563","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kínai szoftvert már be is vetették, a cél az, hogy lebukjanak azok a hitelfelvevők, akik hazudnak az eladósodottságukkal kapcsolatban.\r

","shortLead":"A kínai szoftvert már be is vetették, a cél az, hogy lebukjanak azok a hitelfelvevők, akik hazudnak...","id":"20181029_Arcfelismero_hazugsagvizsgaloval_szorongatnak_meg_ugyfeleiket_a_bankok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0b7e2c38-a561-4144-ad3d-9a3f32bcc563&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"110c3436-34c2-41d7-9e27-28cce70ec676","keywords":null,"link":"/kkv/20181029_Arcfelismero_hazugsagvizsgaloval_szorongatnak_meg_ugyfeleiket_a_bankok","timestamp":"2018. október. 29. 10:26","title":"Arcfelismerő hazugságvizsgálóval szorongatnák meg ügyfeleiket a bankok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bd5e1d8-6185-4c74-9eb4-7f8287195aa1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Három hónapnyi eső várható, a sulikban esőszünet lesz.","shortLead":"Három hónapnyi eső várható, a sulikban esőszünet lesz.","id":"20181028_Iteletido_EszakOlaszorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9bd5e1d8-6185-4c74-9eb4-7f8287195aa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4265fe0b-36f9-458b-9bd3-a4b13b46ca3f","keywords":null,"link":"/vilag/20181028_Iteletido_EszakOlaszorszagban","timestamp":"2018. október. 28. 18:45","title":"Ítéletidő Észak-Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]