Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0a7bed0c-68b3-4471-a0e5-e61e75748c4b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amiben korábban sokan kételkedtek, az végül megtörtént: a mai Apple-rendezvényen debütáló frissített iPad Prón már nincsen Lightning-csatlakozó, USB-C-re cserélte az Apple. Bemutatták az Apple történetének legvékonyabb iPadjeit.","shortLead":"Amiben korábban sokan kételkedtek, az végül megtörtént: a mai Apple-rendezvényen debütáló frissített iPad Prón már...","id":"20181030_apple_ipad_pro_2018_bemutato_newyork_lightning_csatlakozo_usb_c","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a7bed0c-68b3-4471-a0e5-e61e75748c4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ccd7845-7f4d-4422-ae06-86dbdf94e23b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181030_apple_ipad_pro_2018_bemutato_newyork_lightning_csatlakozo_usb_c","timestamp":"2018. október. 30. 18:23","title":"Megtörtént, amit alig hittünk: lecserélte az Apple a Lightning-csatlakozót az új iPadjeiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e833ceae-f9f7-4bcc-8376-eb93d3238088","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A Szegedi Törvényszék tavaly októberben jogerősen is garázdaság vétségét állapította meg a rendőrök sorfala mögül kitörő menekültek felrúgásával megvádolt operatőr ügyében. Most a Kúria felülvizsgálta ezt. László Petrát felmentették garázdaság vétsége alól.","shortLead":"A Szegedi Törvényszék tavaly októberben jogerősen is garázdaság vétségét állapította meg a rendőrök sorfala mögül...","id":"20181030_A_Kuria_felmentette_a_hataron_menekulteket_rugo_Laszlo_Petrat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e833ceae-f9f7-4bcc-8376-eb93d3238088&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0305ed9-ca23-4dd8-a643-7d9f5c95c946","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_A_Kuria_felmentette_a_hataron_menekulteket_rugo_Laszlo_Petrat","timestamp":"2018. október. 30. 15:26","title":"A Kúria felmentette a határon menekülteket rúgó László Petrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9654aa1c-9890-4164-88bc-d638e47a09a3","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A GKI reprezentatív felmérése alapján nem kell kapkodni az eladással annak, aki a csúcson szeretne kiszállni a befektetéséből.","shortLead":"A GKI reprezentatív felmérése alapján nem kell kapkodni az eladással annak, aki a csúcson szeretne kiszállni...","id":"20181030_Van_meg_lauf_a_lakasarakban__5_szazalekkal_is_nohetnek_a_kovetkezo_egy_evben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9654aa1c-9890-4164-88bc-d638e47a09a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6771499b-38b6-4542-be90-85053f6d0ea3","keywords":null,"link":"/enesacegem/20181030_Van_meg_lauf_a_lakasarakban__5_szazalekkal_is_nohetnek_a_kovetkezo_egy_evben","timestamp":"2018. október. 31. 00:00","title":"Van még lauf a lakásárakban – 5 százalékkal is nőhetnek a következő egy évben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91b3d787-4cc6-4faa-979c-2edde2f83bd4","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Belgrád a dél-szerbiai Presevo-völgyet adná át Pristinának cserébe az észak-koszovói Mitrovica térségéért. A korábbi hasonló javaslatokat ellenző nagyhatalmak most talán belemennének ebbe.","shortLead":"Belgrád a dél-szerbiai Presevo-völgyet adná át Pristinának cserébe az észak-koszovói Mitrovica térségéért. A korábbi...","id":"201839__teruletcsere_koszovoban__pandora_szelenceje__vitak__hazafias_jatekok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91b3d787-4cc6-4faa-979c-2edde2f83bd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3701c338-18d2-4269-ad12-e4793b7c0bd8","keywords":null,"link":"/vilag/201839__teruletcsere_koszovoban__pandora_szelenceje__vitak__hazafias_jatekok","timestamp":"2018. november. 01. 08:00","title":"Most nagyhatalmi áldást kaphat Szerbia és Koszovó területcseréje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c7619b2-b1e1-482d-bb45-e6687cd1b4f0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Szardar Vallabhbhai Patel ügyvédet, függetlenségi hőst, India első belügyminiszterét ábrázoló alkotás 182 méter magas.","shortLead":"A Szardar Vallabhbhai Patel ügyvédet, függetlenségi hőst, India első belügyminiszterét ábrázoló alkotás 182 méter magas.","id":"20181031_felavattak_a_vilag_legnagyobb_szobrat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c7619b2-b1e1-482d-bb45-e6687cd1b4f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"762201af-2bf8-4ab8-9e1c-d995c290f58c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181031_felavattak_a_vilag_legnagyobb_szobrat","timestamp":"2018. október. 31. 10:41","title":"Felavatták a világ legeslegnagyobb szobrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5371f81c-22d0-49b7-aa6e-1218bf11e365","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy Aldi diszkont áruház bejáratánál lévő két pózna közé ügyeskedte be magát valaki.","shortLead":"Egy Aldi diszkont áruház bejáratánál lévő két pózna közé ügyeskedte be magát valaki.","id":"20181031_parkolas_toyota_autos_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5371f81c-22d0-49b7-aa6e-1218bf11e365&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f582ff62-97e8-4c39-95f4-f5fbaef9811f","keywords":null,"link":"/cegauto/20181031_parkolas_toyota_autos_video","timestamp":"2018. november. 01. 04:04","title":"Videó: Ezt a parkolást magyarázza meg valaki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd6a7d75-1ddd-4411-b835-22ab559fa28a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A legnagyobb afgán börtön mellett legalább hatan meghaltak, nyolcan megsebesültek.","shortLead":"A legnagyobb afgán börtön mellett legalább hatan meghaltak, nyolcan megsebesültek.","id":"20181031_Ujabb_ongyilkos_merenylet_Kabulban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd6a7d75-1ddd-4411-b835-22ab559fa28a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c9bb425-983a-491a-b47a-5980af54bb0c","keywords":null,"link":"/vilag/20181031_Ujabb_ongyilkos_merenylet_Kabulban","timestamp":"2018. október. 31. 07:31","title":"Újabb öngyilkos merénylet Kabulban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a17c29d-22db-4254-a767-2432f2072dd6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az EMIH vezetőségi tagja szerint kulcskérdés, hogy Európa integrálni tudja-e a gazdasági bevándorlókat.","shortLead":"Az EMIH vezetőségi tagja szerint kulcskérdés, hogy Európa integrálni tudja-e a gazdasági bevándorlókat.","id":"20181031_A_zsidok_nagyobb_biztonsagban_vannak_ott_ahol_kevesebb_a_muszlim","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a17c29d-22db-4254-a767-2432f2072dd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cff1f7d3-fbf2-4355-9e9b-fa41b559e075","keywords":null,"link":"/itthon/20181031_A_zsidok_nagyobb_biztonsagban_vannak_ott_ahol_kevesebb_a_muszlim","timestamp":"2018. október. 31. 07:48","title":"A zsidók nagyobb biztonságban vannak ott, ahol kevesebb a muszlim?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]