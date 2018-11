Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1074f852-d6b7-4fc6-aeb9-f2de6940d186","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Januárban adták át az Amazon új, dzsungel-tematikájú főhadiszállását, a másodikért vérre menően küzdöttek a városok.","shortLead":"Januárban adták át az Amazon új, dzsungel-tematikájú főhadiszállását, a másodikért vérre menően küzdöttek a városok.","id":"20181106_Nem_tudott_donteni_az_Amazon_238_varosbol_ketto_maradt_versenyben_az_uj_fohadiszallasaert_mindkettoben_epitenek_egyet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1074f852-d6b7-4fc6-aeb9-f2de6940d186&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf2a6885-c49d-444e-b165-8d93b197c488","keywords":null,"link":"/kkv/20181106_Nem_tudott_donteni_az_Amazon_238_varosbol_ketto_maradt_versenyben_az_uj_fohadiszallasaert_mindkettoben_epitenek_egyet","timestamp":"2018. november. 06. 15:06","title":"Nem tudott dönteni az Amazon: 238 városból kettő maradt versenyben az új főhadiszállásáért, mindkettőben építenek egyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0252d487-978d-41a1-8163-cffbc8b451dd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A Nemzeti Nyomozó Iroda szerint a nyomozás nem támasztotta alá az OLAF-jelentés megállapításait.","shortLead":"A Nemzeti Nyomozó Iroda szerint a nyomozás nem támasztotta alá az OLAF-jelentés megállapításait.","id":"20181106_Buncselekmeny_hianyaban_megszuntettek_az_Elios_elleni_nyomozast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0252d487-978d-41a1-8163-cffbc8b451dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b49fae4-0ae2-4b52-b545-d6975dc2110e","keywords":null,"link":"/itthon/20181106_Buncselekmeny_hianyaban_megszuntettek_az_Elios_elleni_nyomozast","timestamp":"2018. november. 06. 21:16","title":"Elios-ügy: bűncselekmény hiányában megszüntették a nyomozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9791f051-34b4-47c7-9ee7-74cc8d0b41f6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Minél egyszerűbbet, minél könnyebbet, semmi luxus. ","shortLead":"Minél egyszerűbbet, minél könnyebbet, semmi luxus. ","id":"20181107_biomega_sin_elektromos_auto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9791f051-34b4-47c7-9ee7-74cc8d0b41f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac1f6aca-0783-41c1-ae0a-55d7202edfa5","keywords":null,"link":"/cegauto/20181107_biomega_sin_elektromos_auto","timestamp":"2018. november. 08. 10:22","title":"Lenne vevő az ennyire fapados \"Teslákra\" is? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4741cd12-f5d2-4580-824e-1cecaea680ca","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A magyar statisztikán egy egyszerű trükkel gyorsan lehetne javítani - derül ki a HVG eheti számából.","shortLead":"A magyar statisztikán egy egyszerű trükkel gyorsan lehetne javítani - derül ki a HVG eheti számából.","id":"20181108_magyar_gyerek_szuletes_kulfold","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4741cd12-f5d2-4580-824e-1cecaea680ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca399265-82ca-4d45-b02e-5697ee39214f","keywords":null,"link":"/itthon/20181108_magyar_gyerek_szuletes_kulfold","timestamp":"2018. november. 08. 12:00","title":"Minden tizedik magyar gyerek külföldön születik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aba9c03-2061-455b-9119-fda41f2a2afc","c_author":"Kocsis Györgyi","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201845_nemzeti_operett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0aba9c03-2061-455b-9119-fda41f2a2afc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d75021d5-e720-43ca-8ff3-7a80d28345dc","keywords":null,"link":"/itthon/201845_nemzeti_operett","timestamp":"2018. november. 07. 11:15","title":"Kocsis Györgyi: Nemzeti operett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1d7b753-c3fa-4e5e-9063-7c61e6d8c2f9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Michigan a 10. állam, amely engedélyezi a fű \"rekreációs\" célú használatát decembertől.","shortLead":"Michigan a 10. állam, amely engedélyezi a fű \"rekreációs\" célú használatát decembertől.","id":"20181107_Ujabb_amerikai_allamban_legalizaltak_a_marihuanat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1d7b753-c3fa-4e5e-9063-7c61e6d8c2f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1351bb3d-ba1d-4b5a-ac88-69a62cbad6f3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181107_Ujabb_amerikai_allamban_legalizaltak_a_marihuanat","timestamp":"2018. november. 07. 09:16","title":"Újabb amerikai államban legalizálták a marihuanát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"872fcd35-7f57-4e2c-92c8-fa57dffb85b8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A víz nemcsak a rozsdásodás révén, hanem nagy nyomással is komoly veszélyt jelenthet a négykerekűekre.","shortLead":"A víz nemcsak a rozsdásodás révén, hanem nagy nyomással is komoly veszélyt jelenthet a négykerekűekre.","id":"20181107_a_nap_videoja_igy_tesz_tonkre_egy_3000_baros_gozborotva_egy_autot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=872fcd35-7f57-4e2c-92c8-fa57dffb85b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da4ee1de-340b-477d-a98a-6f12c2db264e","keywords":null,"link":"/cegauto/20181107_a_nap_videoja_igy_tesz_tonkre_egy_3000_baros_gozborotva_egy_autot","timestamp":"2018. november. 07. 06:41","title":"A nap videója: így tesz tönkre egy 3000 baros gőzborotva egy autót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97b517da-ee8b-49b4-8882-5cd78fa31ebd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Érkezett egy feljelentés szexuális erőszak miatt, de kiderült, nem történt bűncselekmény.","shortLead":"Érkezett egy feljelentés szexuális erőszak miatt, de kiderült, nem történt bűncselekmény.","id":"20181107_A_szopofantom_nem_kovetett_el_buncselekmenyt_az_aldozata_is_beleegyezett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=97b517da-ee8b-49b4-8882-5cd78fa31ebd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d050b596-d7e4-4c63-a09f-6a742e4ea384","keywords":null,"link":"/itthon/20181107_A_szopofantom_nem_kovetett_el_buncselekmenyt_az_aldozata_is_beleegyezett","timestamp":"2018. november. 07. 17:56","title":"A szopófantom nem követett el bűncselekményt, az áldozata is beleegyezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]