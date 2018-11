Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b8e2dad3-f888-49ec-82e1-88b0c7efd96e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Index úgy értesült, a közszférás leépítések az Agrárminisztériumban szinte kivétel nélkül a természetvédelmi főosztályok dolgozóit érintették. ","shortLead":"Az Index úgy értesült, a közszférás leépítések az Agrárminisztériumban szinte kivétel nélkül a természetvédelmi...","id":"20181109_Szinte_csak_a_termeszetvedelemtol_rugtak_ki_embereket_az_Agrarminiszteriumbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b8e2dad3-f888-49ec-82e1-88b0c7efd96e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98ad13dc-baa5-4ca6-aa6f-5585ca76fca1","keywords":null,"link":"/itthon/20181109_Szinte_csak_a_termeszetvedelemtol_rugtak_ki_embereket_az_Agrarminiszteriumbol","timestamp":"2018. november. 09. 17:54","title":"Szinte csak a természetvédelemtől rúgtak ki embereket az Agrárminisztériumból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18ef775f-0504-4cc8-9995-f85f7fbe94b4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Óriási siker volt a többek között Hawking személyes tárgyait is elárverező online aukció. ","shortLead":"Óriási siker volt a többek között Hawking személyes tárgyait is elárverező online aukció. ","id":"20181108_Tobb_mint_100_milio_forintot_adtak_Hawking_kerekesszekeert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18ef775f-0504-4cc8-9995-f85f7fbe94b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a710630-9669-4fdb-8cdc-021a656c38fe","keywords":null,"link":"/tudomany/20181108_Tobb_mint_100_milio_forintot_adtak_Hawking_kerekesszekeert","timestamp":"2018. november. 08. 21:00","title":"Több mint 100 millió forintot adtak Hawking kerekesszékéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"734de27f-ae29-499a-9cfd-a23ffe24a49f","c_author":"Üdülés Ausztriában","category":"brandchannel","description":"Attila, a hunok királya és Drakula is az „ősük” volt, ha úgy alakult, vidáman ugratták egymást Mária Teréziával, udvaruknál pedig nem kisebb kaliberű zeneszerző tevékenykedett, mint Joseph Haydn. Ők voltak a híres Esterházyak. Ám ismerjük-e őket igazán, különösen a róluk fennmaradt, nem egyszer szórakoztató anekdotákat? ","shortLead":"Attila, a hunok királya és Drakula is az „ősük” volt, ha úgy alakult, vidáman ugratták egymást Mária Teréziával...","id":"feelaustria_20181030_5_sosem_hallott_tortenet_az_Esterhazy_csaladrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=734de27f-ae29-499a-9cfd-a23ffe24a49f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95ed4c15-3066-4c94-ab9e-b48259518009","keywords":null,"link":"/brandchannel/feelaustria_20181030_5_sosem_hallott_tortenet_az_Esterhazy_csaladrol","timestamp":"2018. november. 10. 07:30","title":"5 sosem hallott történet az Esterházy családról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Üdülés Ausztriában","c_partnerlogo":"46648010-47e4-4d77-8a24-a2a93aeb3adc","c_partnertag":"feelaustria"},{"available":true,"c_guid":"fbc911d7-e6da-4d7e-b2a8-1b5f29cd6837","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA kutatói október elején vették észre a repedést, mostanra pedig le is vált a jéghegy a Pine Island-gleccserről.","shortLead":"A NASA kutatói október elején vették észre a repedést, mostanra pedig le is vált a jéghegy a Pine Island-gleccserről.","id":"20181110_antarktisz_jeghegy_nasa_foto_pine_island_gleccser_b46_jeghegy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fbc911d7-e6da-4d7e-b2a8-1b5f29cd6837&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93364ad5-b335-4e49-b45c-7742c800f3ff","keywords":null,"link":"/tudomany/20181110_antarktisz_jeghegy_nasa_foto_pine_island_gleccser_b46_jeghegy","timestamp":"2018. november. 10. 09:03","title":"Akkora jéghegy szakadt le az Antarktiszról, mint fél Budapest – fotók, videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff3fff8b-3ba3-4e79-ae4c-52c1f416e2f3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A mellkas felvágása nélkül helyeznek be egy eszközt, amely megakadályozza, hogy az esetlegesen képződő vérrögök az agyba jussanak, és érelzáródást idézzenek elő.","shortLead":"A mellkas felvágása nélkül helyeznek be egy eszközt, amely megakadályozza, hogy az esetlegesen képződő vérrögök...","id":"20181109_Ujfajta_eljarassal_segithetnek_a_jovoben_a_szivritmuszavaros_betegeken_magyar_orvosok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff3fff8b-3ba3-4e79-ae4c-52c1f416e2f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a8d8914-2dd1-4bd2-bac5-7cbac6e59a55","keywords":null,"link":"/elet/20181109_Ujfajta_eljarassal_segithetnek_a_jovoben_a_szivritmuszavaros_betegeken_magyar_orvosok","timestamp":"2018. november. 09. 19:37","title":"Újfajta eljárással segíthetnek a jövőben a szívritmuszavaros betegeken magyar orvosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d13768b9-16d3-4dbf-adf5-2da845fae4ed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem felel meg a CEU-törvénynek a CEU, írja a Magyar Idők, mert nincs mesterképzése a Bard College-on. Kovács Zoltán kormányszóvivő is azt állítja, a CEU megállapodása az amerikai egyetemmel nem ad választ a törvénybeli kritériumokra. A lap vádjait a CEU rektorhelyettese mellett a CEU és a Bard College is tagadja: a lap állításait teljes ferdítésnek és kitalációnak minősíti.","shortLead":"Nem felel meg a CEU-törvénynek a CEU, írja a Magyar Idők, mert nincs mesterképzése a Bard College-on. Kovács Zoltán...","id":"20181108_CEUugy_a_Magyar_Idok_es_a_kormany_vadjait_tagadja_az_amerikai_tarsegyetem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d13768b9-16d3-4dbf-adf5-2da845fae4ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fab4bfd9-8c23-4e56-8bbf-f3391d94cb18","keywords":null,"link":"/itthon/20181108_CEUugy_a_Magyar_Idok_es_a_kormany_vadjait_tagadja_az_amerikai_tarsegyetem","timestamp":"2018. november. 08. 10:28","title":"CEU-ügy: a Magyar Idők és a kormány vádjait tagadja az amerikai társegyetem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be00ce84-3945-4840-a4fc-e8004639cbfe","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az infláció viszont magas lehet, és máshol sem jobb a helyzet.","shortLead":"Az infláció viszont magas lehet, és máshol sem jobb a helyzet.","id":"20181108_Joslat_Brusszelbol_durvan_lassulhat_a_magyar_GDPnovekedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be00ce84-3945-4840-a4fc-e8004639cbfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"417b0f26-a57c-4890-b1f7-f334a5fa2eee","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181108_Joslat_Brusszelbol_durvan_lassulhat_a_magyar_GDPnovekedes","timestamp":"2018. november. 08. 15:42","title":"Jóslat Brüsszelből: durván lassulhat a magyar GDP-növekedés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b988f88-f141-445e-a68b-9a6c0e27b760","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"50 millió dollárra perlik a Sabrina készítőit, akik szerintük lemásolták kecskeistenes szobrukat.","shortLead":"50 millió dollárra perlik a Sabrina készítőit, akik szerintük lemásolták kecskeistenes szobrukat.","id":"20181109_A_Satani_Templom_perelte_be_a_boszorkanyos_sorozat_keszitoit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0b988f88-f141-445e-a68b-9a6c0e27b760&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c12a328-7a31-4a6c-9ca0-24adfef749e2","keywords":null,"link":"/elet/20181109_A_Satani_Templom_perelte_be_a_boszorkanyos_sorozat_keszitoit","timestamp":"2018. november. 09. 10:45","title":"A Sátáni Templom beperelte a boszorkányos sorozat készítőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]