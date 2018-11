Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7fec867f-284c-41d9-9b33-5199e22c46e1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tömegesen költöznek át Európa egyik legszegényebb országába. ","shortLead":"Tömegesen költöznek át Európa egyik legszegényebb országába. ","id":"20181109_Igy_jonnek_ki_a_gorog_nyugdijasok_a_keves_penzukbol__ez_lenne_a_tuti_recept","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7fec867f-284c-41d9-9b33-5199e22c46e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdd48761-6510-4171-8d28-5b63c3207f51","keywords":null,"link":"/kkv/20181109_Igy_jonnek_ki_a_gorog_nyugdijasok_a_keves_penzukbol__ez_lenne_a_tuti_recept","timestamp":"2018. november. 09. 10:35","title":"Így jönnek ki a görög nyugdíjasok a kevés pénzükből – ez lenne a tuti recept?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4276d83-82a3-4212-999e-1689f5ae7c95","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Makai Viktória egy közeli üzletben már többször is látta a támadóját, akiről kiderült, a nemi erőszak kísérlete előtt egy munkahelyi buliból távozott, ahol alkoholt ivott.","shortLead":"Makai Viktória egy közeli üzletben már többször is látta a támadóját, akiről kiderült, a nemi erőszak kísérlete előtt...","id":"20181108_Meg_meztelen_volt_a_futonovel_eroszakoskodo_ferfi_amikor_a_rendorok_ratalaltak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4276d83-82a3-4212-999e-1689f5ae7c95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee5d5429-d0e7-4ab9-8810-e4ec106aa74f","keywords":null,"link":"/itthon/20181108_Meg_meztelen_volt_a_futonovel_eroszakoskodo_ferfi_amikor_a_rendorok_ratalaltak","timestamp":"2018. november. 08. 11:05","title":"Még meztelen volt a futónővel erőszakoskodó férfi, amikor a rendőrök rátaláltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"798facb1-b609-4a26-8b8b-b5680693a1fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független országgyűlési képviselő szerint ez csak konkrét munkával sikerülhet, a pártpolitikai viták vagy egyeztetések nem vezetnek eredményre.","shortLead":"A független országgyűlési képviselő szerint ez csak konkrét munkával sikerülhet, a pártpolitikai viták vagy...","id":"20181109_szel_bernadett_populizmus_orban_viktor_donald_trump_ellenzek_politika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=798facb1-b609-4a26-8b8b-b5680693a1fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"467f624b-d65c-4fca-9a0a-44dcd9e1647e","keywords":null,"link":"/itthon/20181109_szel_bernadett_populizmus_orban_viktor_donald_trump_ellenzek_politika","timestamp":"2018. november. 09. 10:54","title":"Szél Bernadett új utakat keres a populistákkal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97b04857-bb98-4660-bf44-ae8c6a463fbc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kínában eddig is sajátos elvek mentén szabályozták a játékpiac működését, hamarosan azonban a korábbiaknál is sokkal szigorúbb intézkedések lépnek életbe. ","shortLead":"Kínában eddig is sajátos elvek mentén szabályozták a játékpiac működését, hamarosan azonban a korábbiaknál is sokkal...","id":"20181108_kina_tencent_games_videojatek_fuggoseg_rovidlatas_jatekido_korlatozasa_szemelyi_igazolvany_kinai_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=97b04857-bb98-4660-bf44-ae8c6a463fbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a38bf71-556c-4cd0-b8aa-e76682f90e7d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181108_kina_tencent_games_videojatek_fuggoseg_rovidlatas_jatekido_korlatozasa_szemelyi_igazolvany_kinai_kormany","timestamp":"2018. november. 08. 15:03","title":"Szigorú korlátozás jön Kínában: személyit kell felmutatni, hogy valaki játszhasson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66a3857d-1cf4-4dac-9c00-2f36d292bfa1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az állam építi az új csarnokot a férfi kézilabda-Eb-re, ami azért szükséges – a már létező csarnokok kibővítésével együtt –, mert a meglévők befogadóképessége nem elég nagy, beleértve a Papp László Arénát is.","shortLead":"Az állam építi az új csarnokot a férfi kézilabda-Eb-re, ami azért szükséges – a már létező csarnokok kibővítésével...","id":"20181109_Kicsik_a_hazai_sportcsarnokok_a_kezilabdaEbre_ezert_kell_ujat_epiteni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66a3857d-1cf4-4dac-9c00-2f36d292bfa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b418421-ac4c-4f1e-8598-31434c248347","keywords":null,"link":"/itthon/20181109_Kicsik_a_hazai_sportcsarnokok_a_kezilabdaEbre_ezert_kell_ujat_epiteni","timestamp":"2018. november. 09. 14:35","title":"Kicsik a hazai sportcsarnokok a kézilabda-Eb-re, ezért kell újat építeni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3bacfc0-c223-4dd2-992a-62c62a24187e","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Nemsokára kihallgatásokkal folytatódik Semjén Zsolt helikopteres vadászatának ügye Svédországban. Egyelőre magyarországi kihallgatás nincs tervben, és még bűncselekmény gyanúja sem merült fel.","shortLead":"Nemsokára kihallgatásokkal folytatódik Semjén Zsolt helikopteres vadászatának ügye Svédországban. Egyelőre...","id":"20181108_Semjen_vadaszata_nemsokara_indulnak_a_svedorszagi_kihallgatasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3bacfc0-c223-4dd2-992a-62c62a24187e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2979c81b-7171-40f8-8ab0-7c4400812483","keywords":null,"link":"/itthon/20181108_Semjen_vadaszata_nemsokara_indulnak_a_svedorszagi_kihallgatasok","timestamp":"2018. november. 08. 12:08","title":"Semjén vadászata: nemsokára indulnak a svédországi kihallgatások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4293075-6a01-4452-a8e0-57f9606c305e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A mosás során a műszálas ruhákról is rengeteg mikroszemcse dörzsölődik le, de néhány trükkel ezt enyhíteni lehet. ","shortLead":"A mosás során a műszálas ruhákról is rengeteg mikroszemcse dörzsölődik le, de néhány trükkel ezt enyhíteni lehet. ","id":"20181109_Mar_az_otthoni_mosasnal_is_tehetunk_valamit_az_oceanok_szennyezese_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4293075-6a01-4452-a8e0-57f9606c305e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc07f609-dc53-4c99-b5fc-b467443e7aef","keywords":null,"link":"/elet/20181109_Mar_az_otthoni_mosasnal_is_tehetunk_valamit_az_oceanok_szennyezese_ellen","timestamp":"2018. november. 09. 20:45","title":"Már az otthoni mosásnál is tehetünk valamit az óceánok szennyezése ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"086c5bcd-bf4c-4e62-9d58-8c01b8c87c86","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nighthawk néven mutatta be két új routerét a Netgear, a cég minden eddiginél gyorsabb internetet hoz el a háztartásokba. Kihasználni viszont egyelőre senki sem tudja.","shortLead":"Nighthawk néven mutatta be két új routerét a Netgear, a cég minden eddiginél gyorsabb internetet hoz el...","id":"20181108_netgear_router_wifi_6_vezetek_nelkuli_internet_gyors_wifi_ax8_ax12","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=086c5bcd-bf4c-4e62-9d58-8c01b8c87c86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5caf8988-4132-4142-9f2c-b714691a69fd","keywords":null,"link":"/tudomany/20181108_netgear_router_wifi_6_vezetek_nelkuli_internet_gyors_wifi_ax8_ax12","timestamp":"2018. november. 08. 11:33","title":"Gyorsabb és stabilabb wifit ígér otthonra a Netgear, csinált is hozzá két új routert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]