[{"available":true,"c_guid":"4437ca33-cbc7-4435-afa3-a16f22b9e9a9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Így viszont nehezen követhető a történet. ","shortLead":"Így viszont nehezen követhető a történet. ","id":"20181113_Malajzia_Bohem_Rapszodia_cenzura_Queen_Freddie_Mercury","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4437ca33-cbc7-4435-afa3-a16f22b9e9a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a2d7024-9785-4757-bca9-9b324f1fd26c","keywords":null,"link":"/elet/20181113_Malajzia_Bohem_Rapszodia_cenzura_Queen_Freddie_Mercury","timestamp":"2018. november. 13. 10:40","title":"Malajziában kivágták az összes meleg jelenetet a Bohém Rapszódiából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9c42837-be55-452c-bbed-2362ee59828d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A beruházás részleteiről alig tudni valamit, mert a Pallas Athéné Alapítványok kitérő választ adtak a kérdésekre. ","shortLead":"A beruházás részleteiről alig tudni valamit, mert a Pallas Athéné Alapítványok kitérő választ adtak a kérdésekre. ","id":"20181114_Tobb_eves_csuszas_utan_elkezdtek_epiteni_Matolcsyek_rejtelyes_konferenciakozpontjat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9c42837-be55-452c-bbed-2362ee59828d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2aaf909b-6683-49d3-ba7f-e55a5abee35a","keywords":null,"link":"/itthon/20181114_Tobb_eves_csuszas_utan_elkezdtek_epiteni_Matolcsyek_rejtelyes_konferenciakozpontjat","timestamp":"2018. november. 14. 06:20","title":"Többéves csúszás után elkezdték építeni Matolcsyék rejtélyes konferenciaközpontját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sánta Lászlót két férfi többször megütötte egy szórakozóhelyen egy szeptemberi hajnalon, mert valamit mondott egy nőnek. A rendőrök az egyik férfit a napokban elfogták, társa hétfőn adta föl magát.","shortLead":"Sánta Lászlót két férfi többször megütötte egy szórakozóhelyen egy szeptemberi hajnalon, mert valamit mondott...","id":"20181112_Feladta_magat_a_ferfi_aki_megverte_a_Madach_Szinhaz_szineszet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3d386e7-3d6b-4677-b173-49ed2b0dae83","keywords":null,"link":"/itthon/20181112_Feladta_magat_a_ferfi_aki_megverte_a_Madach_Szinhaz_szineszet","timestamp":"2018. november. 12. 16:47","title":"Feladta magát a férfi, aki megverte a Madách Színház színészét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfcde031-8a5b-4cb0-92fc-2840ff316a7f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kiszivárgott hírek alapján egyelőre semmi nem lesz a teljes szakításból.","shortLead":"A kiszivárgott hírek alapján egyelőre semmi nem lesz a teljes szakításból.","id":"20181114_Az_EU_magahoz_lancolta_a_briteket_megvan_milyen_lesz_a_Brexit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cfcde031-8a5b-4cb0-92fc-2840ff316a7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c640240-d672-4047-99e1-7895b965e4db","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181114_Az_EU_magahoz_lancolta_a_briteket_megvan_milyen_lesz_a_Brexit","timestamp":"2018. november. 14. 06:55","title":"Az EU magához láncolta a briteket: megvan, milyen lesz a Brexit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfcde031-8a5b-4cb0-92fc-2840ff316a7f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Ezer brit céget kérdeztek meg arról, mennyire érzik a dolgozóik biztosnak az állasukat, majdnem a felüknél bizonytalannak tartják a helyzetet a külföldiek.","shortLead":"Ezer brit céget kérdeztek meg arról, mennyire érzik a dolgozóik biztosnak az állasukat, majdnem a felüknél...","id":"20181112_Feltik_a_munkahelyuket_a_NagyBritanniaban_dolgozo_kulfoldiek_a_Brexit_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cfcde031-8a5b-4cb0-92fc-2840ff316a7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f6506ca-6e2d-436a-b6d7-cbfe00fc84a0","keywords":null,"link":"/kkv/20181112_Feltik_a_munkahelyuket_a_NagyBritanniaban_dolgozo_kulfoldiek_a_Brexit_miatt","timestamp":"2018. november. 12. 14:37","title":"Féltik a munkahelyüket a Nagy-Britanniában dolgozó külföldiek a Brexit miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cbe3191-c77b-43c2-9207-505b07b68d3e","c_author":"Tossenberger Adél","category":"kultura","description":"Nagyon büszke arra, hogy Ujj Mészáros Károly a múzsájának nevezte. A szabadúszástól rettegett, de nem bánta meg. Az X – A rendszerből törölve című új filmjében pedig nagyon hisz. Balsai Mónival beszélgettünk reflektorfényről, pánikbetegségről és fegyverekről.","shortLead":"Nagyon büszke arra, hogy Ujj Mészáros Károly a múzsájának nevezte. A szabadúszástól rettegett, de nem bánta meg. Az X –...","id":"20181112_Balsai_Moni_Allandoan_elmegyek_mindenben_a_falig","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2cbe3191-c77b-43c2-9207-505b07b68d3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6827c5c3-01b9-41ea-8d14-e3c5a3db4ba6","keywords":null,"link":"/kultura/20181112_Balsai_Moni_Allandoan_elmegyek_mindenben_a_falig","timestamp":"2018. november. 12. 20:00","title":"Balsai Móni: Állandóan elmegyek mindenben a falig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"631a5c55-77b8-404e-ae54-b769311949cb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár szabad szemmel láthatatlan mikroszálakról van szó, a probléma így is valós: ott tartunk, hogy a műanyaghulladék már nem csak a tengerek élővilágát veszélyezteti. ","shortLead":"Bár szabad szemmel láthatatlan mikroszálakról van szó, a probléma így is valós: ott tartunk, hogy a műanyaghulladék már...","id":"20181112_mikromuanyag_mikroszal_vadon_elo_allatok_urulek_urulekminta_muanyaghulladek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=631a5c55-77b8-404e-ae54-b769311949cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28d0c5d3-616f-43f3-b91e-3c25cb605ad8","keywords":null,"link":"/tudomany/20181112_mikromuanyag_mikroszal_vadon_elo_allatok_urulek_urulekminta_muanyaghulladek","timestamp":"2018. november. 12. 17:33","title":"Már a vadon élő állatok ürülékében is ott vannak a (nagyon kicsi) műanyagdarabok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8af78d45-476e-431e-a830-3bd4a2c55703","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felszólalása közben tépte darabokra Bangóné Borbély Ildikó a konzultációs kérdőívet. ","shortLead":"Felszólalása közben tépte darabokra Bangóné Borbély Ildikó a konzultációs kérdőívet. ","id":"20181113_Szettepte_a_konzultacios_ivet_egy_MSZPs_kepviselo_a_parlamenti_ulesteremben__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8af78d45-476e-431e-a830-3bd4a2c55703&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4e1c61a-1460-4f9b-9dc5-82bc16bc3288","keywords":null,"link":"/itthon/20181113_Szettepte_a_konzultacios_ivet_egy_MSZPs_kepviselo_a_parlamenti_ulesteremben__video","timestamp":"2018. november. 13. 17:36","title":"Széttépte a konzultációs ívet egy MSZP-s képviselő a parlamenti ülésteremben – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]