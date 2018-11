Nagy-Britannia mai napjának két legfontosabb eseményét gyúrta egybe az Evening Standard karikaturistája: Theresa May brit kormányfő parlamenti felszólalását a szinte mindenki által gyűlölt Brexit-megállapodásról és a John Lewis idei karácsonyi reklámjának bemutatóját.

Azok kedvéért, akik még nem látták: utóbbi főszereplője Elton John, zenéje pedig az énekes-dalszerző Your Song (A dalod) című szerzeménye. May dala pedig egy másik Elton John-szerzemény, a Don't Let the Sun Go Down on Me, ennek emblematikus mondatát emeli ki a karikatúra, amely így magyarul így hangzik: "elveszíteni mindenkit olyan, mint mikor leáldozik a napom".

A lap főszerkesztője egyébként George Osborne, May elődje, a Brexit-népszavazásba belebukott David Cameron kormányának pénzügyminisztere. May pedig éppen azt várja, hogy összejön-e a megfelelő számú támogatás egy személye elleni bizalmatlansági indítványhoz a parlamentben.

