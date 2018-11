Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2f114470-fc2a-4af6-9999-589d37595946","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Néhány órán belül öt kulcsember távozott, miután a kabinet támogatta a Brexitről szóló megállapodást. ","shortLead":"Néhány órán belül öt kulcsember távozott, miután a kabinet támogatta a Brexitről szóló megállapodást. ","id":"20181115_Lemondott_a_brit_Brexitugyi_miniszter_a_kormany_fele_kovetheti","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f114470-fc2a-4af6-9999-589d37595946&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2f1bf61-8587-4fa4-b24d-a750bf3dc65d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181115_Lemondott_a_brit_Brexitugyi_miniszter_a_kormany_fele_kovetheti","timestamp":"2018. november. 15. 10:53","title":"Lemondott a brit Brexit-ügyi miniszter, a kormány fele követheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4abf3e25-c6c6-476b-857c-e7d66841a5a2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Katar még a 32 csapatos vébére érkező szurkolóknak sem tud majd szállást biztosítani.","shortLead":"Katar még a 32 csapatos vébére érkező szurkolóknak sem tud majd szállást biztosítani.","id":"20181115_Erik_a_vilagbotrany_a_kovetkezo_labdarugo_vebe_korul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4abf3e25-c6c6-476b-857c-e7d66841a5a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f807bbf-7659-4b0e-a104-25b206209a01","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181115_Erik_a_vilagbotrany_a_kovetkezo_labdarugo_vebe_korul","timestamp":"2018. november. 15. 10:29","title":"Érik a világbotrány a következő labdarúgó-vb körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4cd80cc-1a5f-4ea1-b51f-54e39be6c3ad","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egy jómódú országban ezt tűnik jelenleg a leginkább életszerű hozzáállásnak. Az elektromos autókat viszont igen intenzíven használják kis távokra. ","shortLead":"Egy jómódú országban ezt tűnik jelenleg a leginkább életszerű hozzáállásnak. Az elektromos autókat viszont igen...","id":"20181115_elektromos_auto_kornyezetvedelem_nemetorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4cd80cc-1a5f-4ea1-b51f-54e39be6c3ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed7d95ac-6660-432f-b339-a3d49f288638","keywords":null,"link":"/cegauto/20181115_elektromos_auto_kornyezetvedelem_nemetorszag","timestamp":"2018. november. 15. 09:41","title":"Úgy működik a környezettudatosság a németeknél, hogy vesznek egy elektromos autót is a benzines mellé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dab6f40b-6472-4f34-9f2e-44c80c5d6b9d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikus bizakodó, szerinte az összegyűjtött szignók száma még ennél is magasabb lehet, mert előfordul, hogy olyan aláírásgyűjtő ívek is érkeznek hozzá, amelyekre nem is számított. ","shortLead":"A politikus bizakodó, szerinte az összegyűjtött szignók száma még ennél is magasabb lehet, mert előfordul, hogy olyan...","id":"20181115_europai_ugyeszseg_alairasgyujtes_hadhazy_akos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dab6f40b-6472-4f34-9f2e-44c80c5d6b9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f386f2c5-2958-46fd-b765-42a59f8bc7b5","keywords":null,"link":"/itthon/20181115_europai_ugyeszseg_alairasgyujtes_hadhazy_akos","timestamp":"2018. november. 15. 09:12","title":"Már 270 ezren írták alá Hadházy petícióját az Európai Ügyészségről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d5aa36f-a194-4b28-92e3-ede0e50c6adf","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Semmi sem utal szabálytalanságra. Korábban a pénzügyminiszter is fenyegetett.","shortLead":"Semmi sem utal szabálytalanságra. Korábban a pénzügyminiszter is fenyegetett.","id":"20181115_Az_MNB_mar_vizsgalja_trukkozteke_az_utolso_pillanatokban_a_lakastakarekok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d5aa36f-a194-4b28-92e3-ede0e50c6adf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2148790c-cdee-47a0-abfb-8b7ed1f60613","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181115_Az_MNB_mar_vizsgalja_trukkozteke_az_utolso_pillanatokban_a_lakastakarekok","timestamp":"2018. november. 15. 15:15","title":"Az MNB már vizsgálja, trükköztek-e az utolsó pillanatokban a lakástakarékok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3e9f7fc-91ed-4ab0-aa9c-14b21b241ca7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A Nyezaviszimaja Gazeta azt írja, a magyar kormány hamarosan javasolhatja Kijevnek, hogy Kárpátalja hasonló státuszt kapjon, mint a moldovai autonóm terület.","shortLead":"A Nyezaviszimaja Gazeta azt írja, a magyar kormány hamarosan javasolhatja Kijevnek, hogy Kárpátalja hasonló státuszt...","id":"20181114_Orosz_lap_A_magyar_kulugy_azt_szeretne_hogy_Karpatalja_olyan_legyen_mint_Gagauzia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3e9f7fc-91ed-4ab0-aa9c-14b21b241ca7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2f51adf-328e-4478-aac8-78e0c92a5d74","keywords":null,"link":"/itthon/20181114_Orosz_lap_A_magyar_kulugy_azt_szeretne_hogy_Karpatalja_olyan_legyen_mint_Gagauzia","timestamp":"2018. november. 14. 16:28","title":"Orosz lap: A magyar külügy azt szeretné, hogy Kárpátalja olyan legyen, mint Gagauzia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33562965-0d01-4f85-bba6-0567c87e0929","c_author":"Dobszay János","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201846_idoutazok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33562965-0d01-4f85-bba6-0567c87e0929&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5652b95-2a4d-497c-a0c5-65da167c881a","keywords":null,"link":"/itthon/201846_idoutazok","timestamp":"2018. november. 15. 09:40","title":"Dobszay János: Időutazók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bacc57ee-8224-430d-9360-85fb21601f5b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A vezető gólt szerző Willi Orbán legérzelemdúsabb mérkőzése volt a magyar labdarúgó-válogatott csütörtök esti Nemzetek Ligája-mérkőzése, amelyen a Groupama Arénában 2-0-ra legyőzte az észt együttest.","shortLead":"A vezető gólt szerző Willi Orbán legérzelemdúsabb mérkőzése volt a magyar labdarúgó-válogatott csütörtök esti Nemzetek...","id":"20181116_Willi_Orban_Ez_volt_palyafutasom_legerzelemdusabb_meccse","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bacc57ee-8224-430d-9360-85fb21601f5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eab019d-0577-43bd-9c8b-54af74eb2cc2","keywords":null,"link":"/sport/20181116_Willi_Orban_Ez_volt_palyafutasom_legerzelemdusabb_meccse","timestamp":"2018. november. 16. 08:48","title":"Willi Orbán: Ez volt pályafutásom legérzelemdúsabb meccse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]