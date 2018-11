Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fda19d34-7373-43b5-8607-e04a87426337","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hogy a vakok és gyengénlátók is ki tudják tölteni.","shortLead":"Hogy a vakok és gyengénlátók is ki tudják tölteni.","id":"20181118_Akadalymentes_lesz_a_nemzeti_konzultacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fda19d34-7373-43b5-8607-e04a87426337&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5449b500-02d2-4984-9d5d-7fc352c9ad81","keywords":null,"link":"/itthon/20181118_Akadalymentes_lesz_a_nemzeti_konzultacio","timestamp":"2018. november. 18. 14:41","title":"Akadálymentes lesz a nemzeti konzultáció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54a51092-73b5-4f1e-b753-ad7366191216","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Értékes festményt találtak elásva Romániában, vélhetően a rotterdami műcsarnokból ellopott Picasso-képet.","shortLead":"Értékes festményt találtak elásva Romániában, vélhetően a rotterdami műcsarnokból ellopott Picasso-képet.","id":"20181118_2012ben_ellopott_Picassot_talalhattak_elasva_Romaniaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54a51092-73b5-4f1e-b753-ad7366191216&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8799ce1-1372-465a-ae2b-6544f00f85c8","keywords":null,"link":"/kultura/20181118_2012ben_ellopott_Picassot_talalhattak_elasva_Romaniaban","timestamp":"2018. november. 18. 13:21","title":"2012-ben ellopott Picassót találhattak elásva Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d128475a-3fdf-4691-a66a-580824450ad2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Nemzetközi Mértékegységrendszert, amelynek alapegységei ezentúl természeti/technikai állandókhoz lesznek kötve, ez biztosítja, hogy a 2019. május 20-ától érvényes új mértékegységrendszer hosszú távon stabil és konzisztens lesz.","shortLead":"A Nemzetközi Mértékegységrendszert, amelynek alapegységei ezentúl természeti/technikai állandókhoz lesznek kötve...","id":"20181119_si_mertekegysegrendszer_atalakitasa_1_kg_egy_masodperc_meghatarozasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d128475a-3fdf-4691-a66a-580824450ad2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61af2142-7920-4bf2-9f44-fe000400612a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181119_si_mertekegysegrendszer_atalakitasa_1_kg_egy_masodperc_meghatarozasa","timestamp":"2018. november. 19. 00:03","title":"2019-től máshogy mérjük a kilogrammot, most a másodperc átalakítása következik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"231240cc-727c-44df-bf81-6ec7b3bd363e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A horvát külügyminiszter nem árulta el, miért változtathatott álláspontján Budapest.","shortLead":"A horvát külügyminiszter nem árulta el, miért változtathatott álláspontján Budapest.","id":"20181117_180_fokos_fordulat_Magyarorszag_most_mar_tamogatja_Horvatorszag_OECDcsatlakozasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=231240cc-727c-44df-bf81-6ec7b3bd363e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a0ea114-2228-4788-b0a0-c32f6c343d1a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181117_180_fokos_fordulat_Magyarorszag_most_mar_tamogatja_Horvatorszag_OECDcsatlakozasat","timestamp":"2018. november. 17. 14:58","title":"180 fokos fordulat: Magyarország most már támogatja Horvátország OECD-csatlakozását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0cdaad5-a33c-4d0c-9216-10aebaab3b17","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A rendőrök elkapták.","shortLead":"A rendőrök elkapták.","id":"20181118_64_eves_ferfi_rabolt_ki_egy_benzinkutat_Gyorben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0cdaad5-a33c-4d0c-9216-10aebaab3b17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e92c240-86ee-4b21-960c-2bf2aab3e994","keywords":null,"link":"/itthon/20181118_64_eves_ferfi_rabolt_ki_egy_benzinkutat_Gyorben","timestamp":"2018. november. 18. 16:22","title":"64 éves férfi rabolt ki egy benzinkutat Győrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39e58801-26e1-4f3d-88d2-a3b76209ed63","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Új biztonsági kockázat is felmerülhet a diplomáciai botrányban.","shortLead":"Új biztonsági kockázat is felmerülhet a diplomáciai botrányban.","id":"20181117_Feherorosz_szal_is_felbukkant_a_Gruevszkiugyben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39e58801-26e1-4f3d-88d2-a3b76209ed63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63c8d6ef-8209-44bc-b6d6-a0c90f2c5eff","keywords":null,"link":"/itthon/20181117_Feherorosz_szal_is_felbukkant_a_Gruevszkiugyben","timestamp":"2018. november. 17. 08:50","title":"Fehérorosz szál is felbukkant a Gruevszki-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbdbbc47-eb5d-4223-974b-afa54ff266e2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vannak dolgok, amelyek mindenki számára egyértelműek, ám úgy tűnik, olyan is akad, akinek egy olyan egyszerű kérdés eldöntése is gondot okoz, hol is él az ember. ","shortLead":"Vannak dolgok, amelyek mindenki számára egyértelműek, ám úgy tűnik, olyan is akad, akinek egy olyan egyszerű kérdés...","id":"20181117_fold_bolygo_elet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cbdbbc47-eb5d-4223-974b-afa54ff266e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dacc273-5149-4d2e-b918-ec9ca6ad5287","keywords":null,"link":"/tudomany/20181117_fold_bolygo_elet","timestamp":"2018. november. 17. 12:03","title":"A hét legviccesebb videója, mikor ez a lány rádöbben: valójában nem a Földben élünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e13503b4-d768-4e11-b93b-7ef5bca53e90","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Válogatás az autó rovat legolvasottabb híreiből. ","shortLead":"Válogatás az autó rovat legolvasottabb híreiből. ","id":"20181118_Tolatoradar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e13503b4-d768-4e11-b93b-7ef5bca53e90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"934df9ab-f8b7-46e2-bc54-89c03caf2a95","keywords":null,"link":"/cegauto/20181118_Tolatoradar","timestamp":"2018. november. 18. 17:10","title":"Tolatóradar: Dubajban már valóság a Jedi visszatér ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]