"50 ezer forintra bírságolják, aki felsózza a járdáját" - A családi és társasházak előtti járdaszakaszt télen nem az önkormányzatnak, hanem a lakóknak kell biztonságossá tenni, de nem mindegy, mivel és hogyan.

"A Ford a visszapillantóra bízná, hogy előre is nézzen az önvezető rendszer" - Kicsit redundánsnak tűnik az öltet, de persze van magyarázat.

"Ilyet még nem látott: sötétben avatott fel a fideszes képviselő egy árkot" - Sok erős versenyzője lehet a legjobb politikusi avatóünnepségek versenyének, most Kozárdról érkezett az újabb induló.

"Volt olyan lakás, hogy 50 millió volt rá az áfakedvezmény" – az elhibázott élénkítés után 2020-ra fog padlót a lakásépítési szektor" - Kapacitáshiány után túlkínálat fenyeget, óriási zuhanást prognosztizál 2020-ra a „gazdagságpárti" lakáspolitikának keményen beolvasó Építési Piaci Prognózis. "Az ÁSZ sajnálja, hogy megsemmisült a tűzben a DK könyvelése, de azért várja a dokumentumokat" - Szombaton leégett a DK központi irodája, szinte minden megsemmisült, az enyészeté lett a párt könyvelése is, benne a kampánykiadásokról szóló papírokkal. Az Állami Számvevőszék most közleményben üzent a pártnak: biztosítani kell a dokumentumok és adatok biztonságos megőrzését és tárolását.

"Összecsaptak a legnevesebb hackerek és a legismertebb okostelefon-gyártók" - Idén is megrendezték a fehérkalapos hackerek versenyét, és újra csak kiderült, még a legdrágább okostelefonok gazdái sem érezhetik teljes biztonságban a készüléküket. "Hiába találta ki a kormány a migránsadót, a NAV nem tud vele mit kezdeni" - Csaknem három hónapja hatályba lépett a menekülteket segítő civil szervezeteket megadóztató törvény, az elviekben érintettek azonban még egy fillért sem fizettek. Az adóhivatal tanácstalan. "Autóversenyzőnek öltözne? Nem lesz olcsó mulatság" - Ilyen könnyű versenyzőruhát eddig még nem lehetett kapni, de az alacsony tömegnek alaposan meg is kérik az árát.