Az AS Monaco-nál csakis a pénz beszél



A fiatal francia csodacsatár, Kylian Mbappé ámulatba ejtette a világot a futball világbajnokságon. A 19 éves játékos 12 éves kora óta különböző ügynökök tulajdona. Ez volt a nagy biznisz a Monaco-nál is, ahol Jorge Mendes- Lionel Messi többszörösen elítélt ügynöke, és Vagyim Vasziljev osztotta a lapokat. Megvettek sokat ígérő gyerekeket, akiket aztán részben vagy egészben eladtak befektetési társaságoknak, melyek üzleteltek velük a játékos tőzsdén. Mi volt ebben a nagy üzlet?



Monsieur 10%



Vagyim Vasziljev azért lett a Monaco futballklub főnöke, mert a tulajdonos, Dmitrij Ribolovljev így akarta. Az orosz oligarcha ugyanis maga finanszírozta azokat a befektetési társaságokat, melyek az ifijátékosok jogaival üzleteltek. A pénz megjárta Hongkongot vagy a Brit Virgin szigeteket, de végül az európai fociban kötött ki. A fiatal játékosok játékjogát eladták. Mindez nem kerülte el az adóhatóságok figyelmét, de Dmitrij Ribolovjevnek voltak emberei az UEFA-nál is. Az Európai Labdarúgó Szövetség kilobbizta, hogy ne büntessék meg az AS Monacot. Kylian Mbappét rekord áron adták el a Paris Saint Germain-nek, ahol Katar emírje a tulaj. Őt a foci is érdekli, nemcsak a pénz. Vagyim Vasziljev vígan beszedte a 10%-os díjat és egyáltalán nem érdekelte, hogy a Monaco jövőjét adta el. Amikor legutóbb a Paris Saint Germain ellátogatott a Monaco-hoz, akkor 5-0-ra győzött. Nem játszottunk igazán jól- mondta a párizsi csapat edzője vigyorogva. A vesztes csapat kispadján Thierry Henry üldögél. Ő élő legenda, akit szépen meg fizetnek azért, hogy eljátssza a stróman kínos szerepét.



Összedőlőben a birodalom



Dmitrij Ribolovljev Monaco igazságügyi miniszterét és rendőri vezetőit is megvásárolta, nehogy bármit lássanak vagy halljanak. Némi szívességet is kért tőlük: szerezzenek terhelő információkat egy svájci műkereskedőről, akivel egymilliárd dolláros perben állt. Yves Bouvier méregdrágán adott el képeket Dmitrij Ribolovljevnek, aki ennek segítségével tudta tisztára mosni Oroszországból kisíbolt vagyonát. A többi között Leonardo da Vinci festménye, a Világ Megváltója is az ő tulajdona volt egy ideig. Az orosz oligarcha szerint a svájci műkereskedő átverte, botrányosan túlárazta a képeket. A per tart, de közben több más per is elkezdődött, lebuktak ugyanis Dmitrij Ribolovljev emberei Monacóban. Ahol, ha lassan is, de működik az igazságszolgáltatás.



Mi lesz, ha az orosz oligarcha elviszi a pénzét Monacóból?



Ez létkérdés nemcsak a futballcsapatnak, de a miniállamnak is. Magát Albert herceget is erre figyelmeztette Dmitrij Ribolovljev. Az orosz üzletember úgy vette át a klubot egy euróért, hogy vállalta, beletesz még 100 millió eurót. Csoda-e, ha vissza akarja kapni a pénzét, méghozzá szép profittal? „Ha én kiszállok, akkor a Monaco futball csapatának annyi” - mondta Albert hercegnek az orosz oligarcha, aki védelmet remélt az uralkodótól. A finom figyelmeztetést meg is hallotta a herceg, aki nem adta ki az orosz oligarchát Vlagyimir Putyinnak. Azt viszont nem tudta megakadályozni, hogy a franciák ne kezdjék el vizsgálni a futballklub kétes pénzügyeit. Aztán megindult a lavina, egymás után buktak le Dmitrij Ribolovljev emberei sőt, maga az orosz oligarcha is. De semminek sincs vége, méregdrága ügyvédek védik a dollár milliárdos oligarchát, aki túlélt már nyolc hónapos előzetest is Oroszországban. A legkisebb gondja most az, hogy mi lesz az AS Monaco futballcsapatával?



Kylian Mbappé : a futball már csak ilyen



A csodacsatár, aki 12 éves kora óta tagja a rendszernek, elmondta a Mediapart oknyomozó portálnak, hogy ő igyekszik élvezni az életet. 19 éves és mindent megkapott. Igaz, hogy teljesített is szépen. A jövője is ragyogónak ígérkezik - már a Paris Saint Germain színeiben. „Nem az én feladatom, hogy változtassak a rendszeren. Én alkalmazkodom hozzá”- mondta a csodacsatár, aki maga is milliókat keres, és nem zavarja különösebben, hogy az orosz oligarcha rendszere fiatalok tucatjait zsákmányolja ki. Az oroszok abban bíznak ugyanis, hogy a sok ifjonc között csak akad majd egy James Rodriguez, egy Anthony Martial vagy épp Kylian Mbappé, aki szép pénzt hoz a konyhára - írja a párizsi Le Monde sportrovatának vezetője a foci és a pénz különös kapcsolat rendszerét vizsgálva Franciaországban. (via Medipart, Le Monde)