[{"available":true,"c_guid":"5fbe16d8-9045-4758-afa2-8f391d071d99","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A miniszter indoklása szerint a sajtó próbálja gyengíteni a pártját, úgyhogy inkább lemond.","shortLead":"A miniszter indoklása szerint a sajtó próbálja gyengíteni a pártját, úgyhogy inkább lemond.","id":"20181121_Lemondott_a_bolgar_miniszter_aki_szerint_a_fogyatekos_gyerekek_szulei_csak_kamuznak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5fbe16d8-9045-4758-afa2-8f391d071d99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29c0f00c-272b-4847-9dd8-c0bcc6d69d76","keywords":null,"link":"/vilag/20181121_Lemondott_a_bolgar_miniszter_aki_szerint_a_fogyatekos_gyerekek_szulei_csak_kamuznak","timestamp":"2018. november. 21. 18:16","title":"Lemondott a bolgár miniszter, aki szerint a fogyatékos gyerekek szülei csak kamuznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8be71c12-a24c-4872-bcf5-6384e1a219ab","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Vagyis mostantól csak siete – azaz hét – macho, ami igazából machos, ha a spanyol nyelvtani és helyesírási szabályokat követjük.","shortLead":"Vagyis mostantól csak siete – azaz hét – macho, ami igazából machos, ha a spanyol nyelvtani és helyesírási szabályokat...","id":"20181122_Sok_a_tavozo_hettagu_lett_az_Ocho_Macho","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8be71c12-a24c-4872-bcf5-6384e1a219ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23140f5a-fcbe-4aeb-9b49-0ff17d3f2d06","keywords":null,"link":"/kultura/20181122_Sok_a_tavozo_hettagu_lett_az_Ocho_Macho","timestamp":"2018. november. 22. 08:36","title":"Sok a távozó, héttagú lett az Ocho Macho","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6d0e133-1dfc-4a09-933e-f6e8fef3b467","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint 560 ezer mobilt felrtőzhetett meg az a rosszindulatú program, amit 13 alkalmazásban rejtettek el. Az androidos játékok mindegyike ugyanattól a fejlesztőtől származott.","shortLead":"Több mint 560 ezer mobilt felrtőzhetett meg az a rosszindulatú program, amit 13 alkalmazásban rejtettek el...","id":"20181121_androidos_jatek_virus_malware_google_play_store_luiz_o_pinto_eset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b6d0e133-1dfc-4a09-933e-f6e8fef3b467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1efbdd43-bac6-4b22-804c-3d16568aca35","keywords":null,"link":"/tudomany/20181121_androidos_jatek_virus_malware_google_play_store_luiz_o_pinto_eset","timestamp":"2018. november. 21. 15:33","title":"Ön telepítette valamelyiket? 13 androidos játékról derült ki, hogy vírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a00ad36d-e2bb-4d87-84ba-c65a49db1308","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A nyitóünnepségnek már vége, de a zenekar az esti meccs félidejében is színpadra lép.","shortLead":"A nyitóünnepségnek már vége, de a zenekar az esti meccs félidejében is színpadra lép.","id":"20181121_Felavattak_a_MOL_Vidi_megujult_stadionjat__fotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a00ad36d-e2bb-4d87-84ba-c65a49db1308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a44cb13f-cfcf-4410-837b-e27b4ad2dd2d","keywords":null,"link":"/kultura/20181121_Felavattak_a_MOL_Vidi_megujult_stadionjat__fotok","timestamp":"2018. november. 21. 18:07","title":"A Wellhello felavatta a Vidi megújult stadionját - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"491bd8f8-d9e0-45a1-a2e2-1f800fb6a147","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181121_Ennel_szebb_nem_is_lehetett_volna_a_magyar_diplomacia_napja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=491bd8f8-d9e0-45a1-a2e2-1f800fb6a147&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cd53e0d-ae48-44d4-a790-77d5bb8df529","keywords":null,"link":"/itthon/20181121_Ennel_szebb_nem_is_lehetett_volna_a_magyar_diplomacia_napja","timestamp":"2018. november. 21. 17:43","title":"Ennél csodálatosabb nem is lehetett volna a magyar diplomácia napja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6af8bea-01e7-4781-9f4b-21f3f994e982","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook mobilos verziójába bekerült egy új menüpont, ami folyamatosan monitorozza, naponta mennyi időt töltünk a közösségi oldalon.","shortLead":"A Facebook mobilos verziójába bekerült egy új menüpont, ami folyamatosan monitorozza, naponta mennyi időt töltünk...","id":"20181120_facebook_mennyi_idot_toltunk_a_facebookon_your_time_on_facebook","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6af8bea-01e7-4781-9f4b-21f3f994e982&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be362059-c753-4aa2-8179-7deca62b4442","keywords":null,"link":"/tudomany/20181120_facebook_mennyi_idot_toltunk_a_facebookon_your_time_on_facebook","timestamp":"2018. november. 20. 20:03","title":"Sokat lóg a Facebookon? Megcsinálták a funkciót, ami segíthet leszokni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfb52298-656f-42dc-b94f-b0a1b25b42b0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tűz elzárta a kijáratot, hatan az épületben rekedtek, köztük egy kisbaba, akit végül szintén az ablakon keresztül juttattak ki.","shortLead":"A tűz elzárta a kijáratot, hatan az épületben rekedtek, köztük egy kisbaba, akit végül szintén az ablakon keresztül...","id":"20181122_Kigyulladt_a_hazuk_az_ablakon_kellett_kiugralniuk_a_lakoknak__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dfb52298-656f-42dc-b94f-b0a1b25b42b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3407123-8840-499a-ae6a-f3f11eb9e73b","keywords":null,"link":"/elet/20181122_Kigyulladt_a_hazuk_az_ablakon_kellett_kiugralniuk_a_lakoknak__video","timestamp":"2018. november. 22. 11:43","title":"Kigyulladt a házuk, az ablakon kellett kiugrálniuk a lakóknak – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66502608-f438-4fe7-871f-c55d0ab648d4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzéki párt azt szeretné, ha a testület megvizsgálná, Macedónia törvényhozása megfelel-e az uniós előírásoknak.","shortLead":"Az ellenzéki párt azt szeretné, ha a testület megvizsgálná, Macedónia törvényhozása megfelel-e az uniós előírásoknak.","id":"20181121_Az_Europai_Bizottsaghoz_fordul_a_Jobbik_a_Gruevszkiugy_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66502608-f438-4fe7-871f-c55d0ab648d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f1757fe-8876-4c41-9854-494da8a8619d","keywords":null,"link":"/itthon/20181121_Az_Europai_Bizottsaghoz_fordul_a_Jobbik_a_Gruevszkiugy_miatt","timestamp":"2018. november. 21. 14:33","title":"Az Európai Bizottsághoz fordul a Jobbik a Gruevszki-ügy miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]