A régiek ugyanis 88%-ban határozatlan idejű szerződéssel dolgoznak, vagyis indoklás nélkül nem lehet kirúgni őket. A fiatalok viszont csak határozott munkaidejű szerződést kapnak, és ennek nagyon komoly következményei vannak a pályakezdő életére.



Nem kapnak bankhitelt a lakásvásárlásra



A Le Monde leírja egy fiatal lány esetét, aki több bankot is felkeresett, de mindenütt elutasították. Azt kérdezték tőle, mi a garancia, hogy a szerződés lejárta után is lesz állása? Ha pedig nem lesz, akkor miből fizeti a törlesztő-részleteket? Christelle az ajkába harapott és otthon maradt a szülei nyakán. Holott letett 40 ezer eurót az asztalra egy 140 ezer eurós lakásra. Hiába. Szociológusok elemzik, hogy miért marad oly sok fiatal otthon akkor is, ha már elmúlt harminc éves és van állása. Az egyik ok épp ez: a bankok nem bíznak abban, hogy a határozott munkaidejű szerződések valamikor határozatlan idejűvé válnak. Vagyis nincs megfelelő garancia a hitel visszafizetésére.



400 euróval csökkent az elkölthető havi jövedelem



Ezt mutatta ki a statisztikai hivatal vizsgálata, mely a 2008-2016-os időszakra vonatkozott Nem igazán tudják maguk a kutatók sem, hogy miért alakult így, bár számos okot felsorolnak: az egyik épp az, hogy egyre jobban terjed a határozott időre szóló munkaviszony, amely távolról sem előnyös a munkavállalók számára. Különösen úgy nem, hogy Franciaországban a kérdéses időszakban nőtt a munkanélküliség, míg Németországban és sok más uniós államban jelentős mértékben csökkent. A lényeg, hogy egyre többen maradnak egyedül a piacon, és így minden drágább. Különösen rossz helyzetben vannak a magányos öregek- bár az állam és az önkormányzat mindent megtesz a támogatásuk érdekében. A Macron kormány támogatja a pályakezdő fiatalokat is, elsősorban úgy, hogy a startup cégeket finanszírozza. Csakhogy a startup cégek jó része hamar befuccsol, és semmiképp sem jelent kellő garanciát a banknak, ha valaki lakáshitelt szeretne felvenni.



A bankok is változtatnak a hitelpolitikán



Christelle, a Le Monde-nak nyilatkozó fiatal nő, végül mégiscsak talált egy olyan bankot, mely megértette, manapság a fiatalok már nem kapnak határozatlan munkaidejű szerződéseket úgy, mint a szüleik, vagy mint az állami szférában dolgozók. A továbbra is munkaszerződéssel dolgozó fiatal nő így végül lakáshoz jutott, de kiderült: ezt az új helyzetet még nemigen tudja kezelni senki sem. Márpedig az ilyen fajta bizonytalanság nemigen növeli az éppen hatalmon levő elnök népszerűségét. Macron elnök elszánt támogatóinak a köre egyre kisebb. Az utcákon a sárga mellényesek tiltakoznak az áremelések miatt. A mozgalmat egyaránt támogatja a szélsőjobb és a szélsőbal Franciaországban, ahol Macron elnök az elsők között értette meg az elitben: változatni kell szinte mindenen, ha versenyképesek akarnak lenni a globális piacon. Csakhogy a fiatalok többségét ez meglehetősen hidegen hagyja. Ők lakás hitelt szeretnének, márpedig a bankok húzódoznak: akinek a munka szerződése határozott időre áll fenn, az vajon hogy tud visszafizetni egy hosszú időre szóló hitelt? (via Le Monde)