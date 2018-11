Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4a25885b-198f-4677-88fb-3a0de81a10eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A légtérhasználattal kapcsolatos szabályozás egyelőre még várat magára, már elkszült az az alkalmazás, amit minden dróntulajdonosnak használnia kell a repüléshez.","shortLead":"A légtérhasználattal kapcsolatos szabályozás egyelőre még várat magára, már elkszült az az alkalmazás, amit minden...","id":"20181122_dron_legterhasznalat_mydronespace_legterfoglalas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4a25885b-198f-4677-88fb-3a0de81a10eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e58447b2-3a59-4f18-a637-cbf781cfad77","keywords":null,"link":"/tudomany/20181122_dron_legterhasznalat_mydronespace_legterfoglalas","timestamp":"2018. november. 22. 13:33","title":"Kész az alkalmazás, amit minden magyar drónozónak használnia kell majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"963d697d-4a8a-4ef0-867a-60ae609aa0d3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több millió dolláros veszteségre számíthatnak, de közben meg mintha nem nagyon tudnák, hogy mit is csináljanak.","shortLead":"Több millió dolláros veszteségre számíthatnak, de közben meg mintha nem nagyon tudnák, hogy mit is csináljanak.","id":"20181122_Sehogy_sem_tud_kijonni_a_Dolce__Gabbana_a_rasszista_reklamja_okozta_botranybol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=963d697d-4a8a-4ef0-867a-60ae609aa0d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffe59039-0e84-4a6b-871b-078d3a5cd27a","keywords":null,"link":"/elet/20181122_Sehogy_sem_tud_kijonni_a_Dolce__Gabbana_a_rasszista_reklamja_okozta_botranybol","timestamp":"2018. november. 22. 12:29","title":"Sehogy sem tud kijönni a Dolce & Gabbana a rasszista reklámja okozta botrányból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff38068e-b048-474a-bb1d-f1949c26cc30","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A ZTE zászlaja alatt működő kínai gyártó korábban is villantott már érdekes eszközt, nemrég azonban egy annál is különlegesebb készülékkel rukkolt elő. Itt a két kijelzős Nubia X. ","shortLead":"A ZTE zászlaja alatt működő kínai gyártó korábban is villantott már érdekes eszközt, nemrég azonban egy annál is...","id":"20181120_zte_nubia_x_ket_kijelzos_mobil_dupla_ujjlenyomat_olvaso","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff38068e-b048-474a-bb1d-f1949c26cc30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0d233b3-6e9c-4b65-be7e-69c95d5384ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20181120_zte_nubia_x_ket_kijelzos_mobil_dupla_ujjlenyomat_olvaso","timestamp":"2018. november. 20. 19:03","title":"Ilyen mobilt még nem látott: két kijelző és két ujjlenyomat-olvasó van a Nubia X-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e4ab275-0dee-466d-84c4-8ef3c848d336","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypárti lap azt írta, a körözött bolgár nő Dobrev Klára barátnője, emiatt a DK-ban válságstábot állítottak fel.","shortLead":"A kormánypárti lap azt írta, a körözött bolgár nő Dobrev Klára barátnője, emiatt a DK-ban válságstábot állítottak fel.","id":"20181122_Dobrev_A_nevet_sem_hallottam_a_bolgar_bunozonek_akivel_a_Ripost_szerint_a_baratnom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e4ab275-0dee-466d-84c4-8ef3c848d336&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"780d5046-473a-4723-9fec-1caa99016570","keywords":null,"link":"/itthon/20181122_Dobrev_A_nevet_sem_hallottam_a_bolgar_bunozonek_akivel_a_Ripost_szerint_a_baratnom","timestamp":"2018. november. 22. 14:19","title":"Dobrev: A nevét sem hallottam a bolgár bűnözőnek, aki a Ripost szerint a barátnőm","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"388043cc-b422-4d14-9ee3-82834c01e7ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedden megkapta a menekültstátuszt Magyarországtól a bukott macedón kormányfő, Nikola Gruevszki, de a még döntés előtt szavazásra hívtuk olvasóinkat. ","shortLead":"Kedden megkapta a menekültstátuszt Magyarországtól a bukott macedón kormányfő, Nikola Gruevszki, de a még döntés előtt...","id":"20181121_Igy_dontottek_olvasoink_Gruevszki_tiszteletbeli_Fidesztag_lesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=388043cc-b422-4d14-9ee3-82834c01e7ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaffd7ea-39b7-4f7c-8de6-28b82df62227","keywords":null,"link":"/itthon/20181121_Igy_dontottek_olvasoink_Gruevszki_tiszteletbeli_Fidesztag_lesz","timestamp":"2018. november. 21. 07:20","title":"Így döntöttek olvasóink: Gruevszki tiszteletbeli Fidesz-tag lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac58d7dc-0568-4496-9f7e-835c67058b7d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem kizárt, hogy az új gyülekezési törvényt alkalmazták a három férfira.","shortLead":"Nem kizárt, hogy az új gyülekezési törvényt alkalmazták a három férfira.","id":"20181121_Beszelgettek_gesztikulaltak__elvittek_oket_a_rendorok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ac58d7dc-0568-4496-9f7e-835c67058b7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"942ba18b-910c-45ec-b65a-77b703c4aa27","keywords":null,"link":"/itthon/20181121_Beszelgettek_gesztikulaltak__elvittek_oket_a_rendorok","timestamp":"2018. november. 21. 09:26","title":"Beszélgettek, gesztikuláltak – elvitték őket a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"584524c9-ab94-48ec-9c9a-adf05a7c7c10","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az utóbbi évek legnagyobb szállodafejlesztési programja körül csoportosulnak a kormányhoz közeli cégek.","shortLead":"Az utóbbi évek legnagyobb szállodafejlesztési programja körül csoportosulnak a kormányhoz közeli cégek.","id":"20181122_Igy_telepszik_ra_a_szallodaiparra_Meszaros_Lorinc_es_kore","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=584524c9-ab94-48ec-9c9a-adf05a7c7c10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edbdbffa-5870-4e08-bb25-dbcb53b21ca4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181122_Igy_telepszik_ra_a_szallodaiparra_Meszaros_Lorinc_es_kore","timestamp":"2018. november. 22. 15:44","title":"Így telepszik rá a szállodaiparra Mészáros Lőrinc és köre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40e437f9-f29f-4a61-8cb1-f6dc4e596da3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bizottság jobbikos elnöke felháborodott azon, hogy átverték őket.","shortLead":"A bizottság jobbikos elnöke felháborodott azon, hogy átverték őket.","id":"20181120_Rendkivuli_nemzetbiztonsagi_ules_lesz_szerdan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=40e437f9-f29f-4a61-8cb1-f6dc4e596da3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd096500-63c1-4d10-91e6-45fb11a81e12","keywords":null,"link":"/itthon/20181120_Rendkivuli_nemzetbiztonsagi_ules_lesz_szerdan","timestamp":"2018. november. 20. 17:07","title":"Rendkívüli nemzetbiztonsági ülés lesz szerdán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]